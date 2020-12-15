Станом на 15 грудня в Україні підтверджено понад 8 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. При цьому зафіксовано рекордну кількість одужань.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 8 416 осіб: з них 412 дітей і 447 медиків.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в м. Київ (1559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) і Полтавській (575) областях.

Протягом доби померли 233 пацієнта. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померло 15 480 осіб. Одужали за добу 16 150 пацієнтів, що є рекордним показником. З початку епідемії коронавірус подолали 522 868 пацієнтів.

Всього в Україні зафіксовано 909 082 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 55 856 тестувань на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 31 963, а методом ІФА – 23 893).

За весь час було проведено 5 млн 084 тис. 649 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 93 302 випадки; 1610 людей померли, 29 550 одужали;

• Вінницька область – 19 977 випадків; 342 пацієнта померли, 12 057 одужали;

• Волинська область – 28 527 випадків; 474 людини померли, 21 585 одужали;

• Дніпропетровська область – 49 961 випадок; 1155 людей померли, 36 272 одужали;

• Донецька область – 30 062 випадки; 617 пацієнтів померли, 19 618 одужали;

• Житомирська область – 34 511 випадків; 577 осіб померли, 25 772 одужали;

• Закарпатська область – 26 281 випадок; 588 осіб померли, 19 492 одужали;

• Запорізька область – 43 034 випадки; 396 людей померли, 12 225 одужали;

• Івано-Франківська область – 40 875 випадків; 744 людини померли, 16 914 одужали;

• Київська область – 49 335 випадків; 834 людини померли, 20 884 одужали;

• Кіровоградська область – 7273 випадки; 207 пацієнтів померли, 2938 одужали;

• Луганська область – 7987 випадків; 216 осіб померли, 5814 одужали;

• Львівська область – 54 233 випадки; 1542 людини померли, 39 179 одужали;

• Миколаївська область – 24 404 випадки; 400 осіб померли, 10 935 одужали;

• Одеська область – 59 113 випадків; 815 людей померли, 21 639 одужали;

• Полтавська область – 30 025 випадків; 621 пацієнт помер, 20 107 одужали;

• Рівненська область – 36 599 випадків; 454 людини померли, 30 779 одужали;

• Сумська область – 36 098 випадків; 459 осіб померли, 25 163 одужали;

• Тернопільська область – 31 374 випадки; 427 осіб померли, 26 300 одужали;

• Харківська область – 62 708 випадків; 913 осіб померли, 47 340 одужали;

• Херсонська область – 14 346 випадків; 318 осіб померли, 6143 одужали;

• Хмельницька область – 34 919 випадків; 544 людини померли, 25 906 одужали;

• Черкаська область – 32 272 випадки; 278 осіб померли, 14 438 одужали;

• Чернівецька область – 37 080 випадків; 713 осіб померли, 22 198 одужали;

• Чернігівська область – 24 786 випадків; 236 осіб померли, 9620 одужали.