Станом на 15 квітня в Україні підтверджено понад 16 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та на п’ять тисяч менше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 16 427 людей. Зокрема, захворіли 628 дітей та 383 медпрацівники.

До лікарень госпіталізували ще 4 229 людей.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (1 625), Харківській (1 168), Хмельницькій (1 088), Запорізькій (1 015) та Дніпропетровській (1 005) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 433 людини. За весь час епідемії померли 38 658 людей. Одужали за добу 11 148 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 453 тис. 766 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 млн 903 тис. 765 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 119 615 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 51 344, методом ІФА – 20 017, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 254).

За час епідемії в Україні зроблено 8 млн 822 тис. 097 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 1 625 випадків за добу; всього виявлено 181 691 випадок – 4072 пацієнта померли, 113 240 одужали;

• Вінницька область – 450 випадків за добу; всього зафіксовано 64 171 випадок – 1343 пацієнта померли, 43 045 одужали;

• Волинська область – 397 випадків за добу; всього підтверджено 52 415 випадків – 885 людей померли, 43 856 одужали;

• Дніпропетровська область – 1 005 випадків за добу; за весь час діагностовано 107 183 випадки – 2776 людей померли, 81 707 одужали;

• Донецька область – 961 випадок за добу; за час епідемії виявлено 69 968 випадків – 1484 пацієнта померли, 53 839 одужали;

• Житомирська область – 648 випадків за добу; всього підтверджено 79 504 випадки – 1425 людей померли, 58 736 одужали;

• Закарпатська область – 305 випадків за добу; всього діагностовано 58 249 випадків – 1458 людей померли, 47 624 одужали;

• Запорізька область – 1 015 випадків за добу; за час епідемії виявлено 87 954 випадки – 1650 людей померли, 71 164 одужали;

• Івано-Франківська область – 194 випадки за добу; за весь час зафіксовано 82 252 випадки – 1872 пацієнта померли, 72 599 одужали;

• Київська область – 835 випадків за добу; всього підтверджено 109 219 випадків – 2010 людей померли, 85 726 одужали;

• Кіровоградська область – 183 випадки за добу; всього діагностовано 15 502 випадки – 539 людей померли, 9933 одужали;

• Луганська область – 292 випадки за добу; всього виявлено 20 405 випадків – 600 людей померли, 16 375 одужали;

• Львівська область – 748 випадків за добу; всього зафіксовано 120 288 випадків – 2950 людей померли, 87 872 одужали;

• Миколаївська область – 404 випадки за добу; за весь час підтверджено 57 632 випадки – 1364 пацієнта померли, 45 597 одужали;

• Одеська область – 881 випадок за добу; за час епідемії діагностовано 123 449 випадків – 2188 людей померли, 87 990 одужали;

• Полтавська область – 627 випадків за добу; всього виявлено 64 039 випадків – 1350 людей померли, 52 508 одужали;

• Рівненська область – 505 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 65 284 випадки – 889 людей померли, 55 553 одужали;

• Сумська область – 644 випадки за добу; за весь час підтверджено 66 916 випадків – 948 людей померли, 54 798 одужали;

• Тернопільська область – 403 випадки за добу; всього діагностовано 61 894 випадки – 955 людей померли, 50 569 одужали;

• Харківська область – 1 168 випадків за добу; всього виявлено 121 086 випадків – 2312 пацієнтів померли, 94 319 одужали;

• Херсонська область – 324 випадки за добу; всього зафіксовано 28 028 випадків – 786 людей померли, 22 606 одужали;

• Хмельницька область – 1 088 випадків за добу; всього підтверджено 76 480 випадків – 1400 людей померли, 58 842 одужали;

• Черкаська область – 747 випадків за добу; всього діагностовано 67 015 випадків – 873 пацієнта померли, 53 860 одужали;

• Чернівецька область – 252 випадки за добу; за час епідемії виявлено 74 555 випадків – 1541 пацієнт помер, 54 607 одужали;

• Чернігівська область – 726 випадків за добу; за весь час зафіксовано 48 586 випадків – 988 людей померли, 36 801 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 14 квітня в Україні було щеплено 15 744 людини.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 419 297 людей. З них отримали 1 дозу – 419 295 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість щеплень, зроблених у регіонах 14 квітня:

• м. Київ – 2 220 щеплень;

• Вінницька область – 195 щеплень;

• Волинська область – 503 щеплення;

• Дніпропетровська область – 2 560 щеплень;

• Донецька область – 440 щеплень;

• Житомирська область – 826 щеплень;

• Закарпатська – 310 щеплень;

• Запорізька область – 540 щеплень;

• Івано-Франківська область – 516 щеплень;

• Київська область – 112 щеплень;

• Кіровоградська область – 680 щеплень;

• Луганська область – 250 щеплень;

• Львівська область – 2 340 щеплень;

• Миколаївська область – 470 щеплень;

• Одеська область – 540 щеплень;

• Полтавська область – 410 щеплень;

• Рівненська область – 330 щеплень;

• Сумська область – 330 щеплень;

• Тернопільська область – 380 щеплень;

• Харківська область – 230 щеплень;

• Херсонська область – 390 щеплень;

• Хмельницька область – 720 щеплень;

• Черкаська область – 0 щеплень;

• Чернівецька область – 260 щеплень;

• Чернігівська область – 192 щеплення.

Вакцинацію здійснювали 124 мобільні бригади з імунізації та 747 пунктів щеплення.

Станом на 14 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 454 315 людей.