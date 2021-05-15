Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 6 796 людей. Зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники.
До лікарень госпіталізували ще 2197 осіб.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 322 пацієнта. За весь час епідемії померли 47 942 людини.
Одужали за добу 17 202 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 1 млн 849 тис. 803 пацієнта.
Всього в Україні було виявлено 2 млн 150 тис. 244 випадки зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 76 496 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 34 108, методом ІФА – 14 028, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 360).
За час епідемії в Україні зроблено 9 млн 824 тис. 399 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 544 випадки за добу; всього виявлено 201 753 випадки – 4919 людей померли, 131 998 одужали;
• Вінницька область – 141 випадок за добу; всього зафіксовано 69 424 випадки – 1611 людей померли, 57 261 одужали;
• Волинська область – 206 випадків за добу; всього підтверджено 59 543 випадки – 1073 пацієнта померли, 54 337 одужали;
• Дніпропетровська область – 518 випадків за добу; всього діагностовано 128 537 випадків – 3733 пацієнта померли, 109 392 одужали;
• Донецька область – 480 випадків за добу; за час епідемії виявлено 85 971 випадок – 2026 людей померли, 73 417 одужали;
• Житомирська область – 140 випадків за добу; за весь час зафіксовано 86 290 випадків – 1686 людей померли, 76 304 одужали;
• Закарпатська область – 97 випадків за добу; всього підтверджено 60 927 випадків – 1558 людей померли, 57 247 одужали;
• Запорізька область – 342 випадки за добу; всього діагностовано 99 866 випадків – 2144 пацієнта померли, 88 783 одужали;
• Івано-Франківська область – 115 випадків за добу; всього виявлено 85 172 випадки – 2024 пацієнта померли, 80 837 одужали;
• Київська область – 318 випадків за добу; всього зафіксовано 121 868 випадків – 2576 людей померли, 110 534 одужали;
• Кіровоградська область – 95 випадків за добу; за весь час підтверджено 19 641 випадок – 740 людей померли, 13 678 одужали;
• Луганська область – 159 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 25 254 випадки – 828 людей померли, 21 334 одужали;
• Львівська область – 432 випадки за добу; всього виявлено 133 087 випадків – 3458 людей померли, 116 904 одужали;
• Миколаївська область – 212 випадків за добу; всього зафіксовано 66 076 випадків – 1737 людей померли, 61 985 одужали;
• Одеська область – 351 випадок за добу; всього підтверджено 137 552 випадки – 2785 людей померли, 111 737 одужали;
• Полтавська область – 298 випадків за добу; всього діагностовано 75 297 випадків – 1690 людей померли, 67 981 одужали;
• Рівненська область – 353 випадки за добу; за час епідемії виявлено 75 417 випадків – 1119 людей померли, 70 436 одужали;
• Сумська область – 190 випадків за добу; за весь час зафіксовано 75 249 випадків – 1222 пацієнта померли, 70 089 одужали;
• Тернопільська область – 153 випадки за добу; всього підтверджено 68 212 випадків – 1134 пацієнта померли, 62 226 одужали;
• Харківська область – 630 випадків за добу; всього діагностовано 143 045 випадків – 3018 людей померли, 120 573 одужали;
• Херсонська область – 186 випадків за добу; всього виявлено 33 072 випадки – 1004 пацієнта померли, 27 734 одужали;
• Хмельницька область – 192 випадки за добу; всього зафіксовано 86 449 випадків – 1736 людей померли, 77 672 одужали;
• Черкаська область – 345 випадків за добу; всього підтверджено 78 819 випадків – 1159 людей померли, 67 407 одужали;
• Чернівецька область – 88 випадків за добу; за весь час діагностовано 78 299 випадків – 1718 людей померли, 69 781 одужали;
• Чернігівська область – 211 випадків за добу; за час епідемії виявлено 55 424 випадки – 1244 пацієнта померли, 50 156 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом 14 травня в Україні було щеплено 23 638 людей.
Від початку кампанії з вакцинації щеплено 936 499 людей. З них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 13 661 особа.
Кількість щеплень, зроблених у регіонах 14 травня:
м. Київ – 1 652 щеплення;
Вінницька область – 894 щеплення;
Волинська область – 742 щеплення;
Дніпропетровська область – 1 817 щеплень;
Донецька область – 1 174 щеплення;
Житомирська область – 926 щеплень;
Закарпатська область – 1 085 щеплень;
Запорізька область – 1 021 щеплення;
Івано-Франківська область – 1 378 щеплень;
Київська область – 678 щеплень;
Кіровоградська область – 488 щеплень;
Луганська область – 593 щеплення;
Львівська область – 2 026 щеплень;
Миколаївська область – 617 щеплень;
Одеська область – 1 364 щеплення;
Полтавська область – 1 512 щеплень;
Рівненська область – 874 щеплення;
Сумська область – 339 щеплень;
Тернопільська область – 688 щеплень;
Харківська область – 620 щеплень;
Херсонська область – 511 щеплень;
Хмельницька область – 1 038 щеплень;
Черкаська область – 417 щеплень;
Чернівецька область – 590 щеплень;
Чернігівська область – 594 щеплення.
Вакцинація здійснювалася 271 мобільною бригадою з імунізації та 910 пунктами щеплення.
Станом на 14 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 553 415 людей.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).