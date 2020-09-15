Станом на 15 вересня в Україні підтверджено понад 2,9 тисяч нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 2905 людей: в тому числі 171 дитина і 145 медиків.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Тернопільській області (390), Харківській області (307), Одеській області (306), Києві (285), Львівській області (186), Чернівецькій області (142), Івано-Франківській області (153), Київській області (118), Черкаській області (109), Запорізькій області (100).

За добу померли ще 53 людини. В цілому з початку спалаху в Україні від ускладнень COVID-19 померли 3264 людини.

Одужали за добу 1267 осіб. За весь час епідемії коронавірус в Україні подолали 70 810 пацієнтів.

Загалом в Україні зафіксовано 159 тисяч 702 випадки зараження COVID-19. У тому числі захворіли 10 327 дітей і 13 100 медиків.

За минулу добу було проведено 47 621 тестування на коронавірус (з них 26 898 – методом ПЛР, а решта – методом ІФА, на антитіла до вірусу).

З початку епідемії в Україні проведено 1 млн 897 тис. 688 ПЛР-досліджень.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 4887 випадків; 96 осіб померли, 3268 одужали;

• Волинська область – 6428 випадків; 136 осіб померли, 4447 одужали;

• Дніпропетровська область – 3430 випадків; з них 78 летальних; 1583 пацієнта одужали;

• Донецька область – 2154 випадки; з них 32 летальних; 946 пацієнтів одужали;

• Житомирська область – 4470 випадків; 86 осіб померли, 2352 одужали;

• Закарпатська область – 8756 випадків; 286 осіб померли, 3798 одужали;

• Запорізька область – 2503 випадки; з них 22 летальних; 1055 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 11 510 випадків; 265 осіб померли, 4781 одужала;

• Кіровоградська область – 929 випадків; в тому числі 50 летальних; 761 пацієнт одужав;

• м. Київ – 17 714 випадків; 283 людини померли, 5385 одужали;

• Київська область – 7079 випадків; 138 осіб померли, 4722 одужали;

• Львівська область – 17 243 випадки; 478 осіб померли, 5382 одужали;

• Луганська область – 620 випадків; з них 4 летальних; 315 пацієнтів одужали;

• Миколаївська область – 2114 випадків; 51 людина померла, 696 одужали;

• Одеська область – 9993 випадки; 152 людини померли, 2254 одужали;

• Полтавська область – 1253 випадки; в тому числі 30 летальних; 637 пацієнтів одужали;

• Рівненська область – 10 635 випадків; 144 людини померли, 7838 одужали;

• Сумська область – 2553 випадки; з них 39 летальних; 1092 пацієнта одужали;

• Тернопільська область – 9624 випадки; 114 осіб померли, 4250 одужали;

• Харківська область – 13 160 випадків; 275 пацієнтів померли, 3935 одужали;

• Херсонська область – 661 випадок; з них 17 летальних; 370 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 4058 випадків; 82 людини померли, 1828 одужали;

• Чернівецька область – 12 394 випадки; 317 осіб померли, 7250 одужали;

• Черкаська область – 2688 випадків; в тому числі 43 летальних; 1211 одужали;

• Чернігівська область – 2846 випадків; з них 35 летальних; 654 пацієнта одужали.