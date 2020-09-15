Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за минулу добу захворіли 2905 людей: в тому числі 171 дитина і 145 медиків.
Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Тернопільській області (390), Харківській області (307), Одеській області (306), Києві (285), Львівській області (186), Чернівецькій області (142), Івано-Франківській області (153), Київській області (118), Черкаській області (109), Запорізькій області (100).
За добу померли ще 53 людини. В цілому з початку спалаху в Україні від ускладнень COVID-19 померли 3264 людини.
Одужали за добу 1267 осіб. За весь час епідемії коронавірус в Україні подолали 70 810 пацієнтів.
Загалом в Україні зафіксовано 159 тисяч 702 випадки зараження COVID-19. У тому числі захворіли 10 327 дітей і 13 100 медиків.
За минулу добу було проведено 47 621 тестування на коронавірус (з них 26 898 – методом ПЛР, а решта – методом ІФА, на антитіла до вірусу).
З початку епідемії в Україні проведено 1 млн 897 тис. 688 ПЛР-досліджень.
Ситуація по областях України наступна:
• Вінницька область – 4887 випадків; 96 осіб померли, 3268 одужали;
• Волинська область – 6428 випадків; 136 осіб померли, 4447 одужали;
• Дніпропетровська область – 3430 випадків; з них 78 летальних; 1583 пацієнта одужали;
• Донецька область – 2154 випадки; з них 32 летальних; 946 пацієнтів одужали;
• Житомирська область – 4470 випадків; 86 осіб померли, 2352 одужали;
• Закарпатська область – 8756 випадків; 286 осіб померли, 3798 одужали;
• Запорізька область – 2503 випадки; з них 22 летальних; 1055 пацієнтів одужали;
• Івано-Франківська область – 11 510 випадків; 265 осіб померли, 4781 одужала;
• Кіровоградська область – 929 випадків; в тому числі 50 летальних; 761 пацієнт одужав;
• м. Київ – 17 714 випадків; 283 людини померли, 5385 одужали;
• Київська область – 7079 випадків; 138 осіб померли, 4722 одужали;
• Львівська область – 17 243 випадки; 478 осіб померли, 5382 одужали;
• Луганська область – 620 випадків; з них 4 летальних; 315 пацієнтів одужали;
• Миколаївська область – 2114 випадків; 51 людина померла, 696 одужали;
• Одеська область – 9993 випадки; 152 людини померли, 2254 одужали;
• Полтавська область – 1253 випадки; в тому числі 30 летальних; 637 пацієнтів одужали;
• Рівненська область – 10 635 випадків; 144 людини померли, 7838 одужали;
• Сумська область – 2553 випадки; з них 39 летальних; 1092 пацієнта одужали;
• Тернопільська область – 9624 випадки; 114 осіб померли, 4250 одужали;
• Харківська область – 13 160 випадків; 275 пацієнтів померли, 3935 одужали;
• Херсонська область – 661 випадок; з них 17 летальних; 370 пацієнтів одужали;
• Хмельницька область – 4058 випадків; 82 людини померли, 1828 одужали;
• Чернівецька область – 12 394 випадки; 317 осіб померли, 7250 одужали;
• Черкаська область – 2688 випадків; в тому числі 43 летальних; 1211 одужали;
• Чернігівська область – 2846 випадків; з них 35 летальних; 654 пацієнта одужали.
- 14 вересня в Україні набуло чинності нове карантинне зонування, яке узгодили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
- Раніше Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.
- Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про закриття кордонів України на в’їзд іноземцям до 28 вересня.