Станом на 15 жовтня в Україні знову підтвердили понад 5 тисяч нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 5062 людини: в тому числі 275 дітей, а також 199 медиків.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Харківській області (651), Києві (445), Львівській області (332), Сумській області (271), Житомирській області (269), Донецькій області (244), Київській області (227), Тернопільській області (222), Дніпропетровській області (220).

За добу зафіксовано 73 летальні випадки. Всього з початку епідемії від ускладнень COVID-19 померли 5302 людини. При цьому одужав за добу 951 пацієнт. З початку спалаху коронавірус в Україні подолали 119 650 пацієнтів.

За весь час в Україні було зафіксовано 281 239 випадків коронавірусу (захворіли, зокрема, 17 436 дітей, а також 18 607 медиків).

За добу було зроблено 38 491 тестування на коронавірус (з них 30 334 – методом ПЛР, решта – методом ІФА, на антитіла).

Всього було проведено 2 695 488 тестувань методом ПЛР.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 7941 випадок; 138 осіб померли, 4859 одужали;

• Волинська область – 10 320 випадків; 213 осіб померли, 6125 одужали;

• Дніпропетровська область – 9834 випадки; 215 осіб померли, 4187 одужали;

• Донецька область – 6491 випадок; в тому числі 66 летальних; 1169 пацієнтів одужали;

• Житомирська область – 9130 випадків; 161 людина померла, 5075 одужали;

• Закарпатська область – 11 305 випадків; 326 осіб померли, 5654 одужали;

• Запорізька область – 6012 випадків; в тому числі 95 летальних; 1767 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 15 955 випадків; 371 людина померла, 8037 одужали;

• Кіровоградська область – 1440 випадків; в тому числі 67 летальних; 999 пацієнтів одужали;

• м. Київ – 28 957 випадків; 535 людей померли, 10 286 одужали;

• Київська область – 11 978 випадків; 257 осіб померли, 6915 одужали;

• Львівська область – 23 806 випадків; 660 осіб померли, 9010 одужали;

• Луганська область – 2125 випадків; в тому числі 29 летальних; 737 пацієнтів одужали;

• Миколаївська область – 5207 випадків; 110 осіб померли, 1352 одужали;

• Одеська область – 17 511 випадків; 265 осіб померли, 2853 одужали;

• Полтавська область – 5226 випадків; в тому числі 89 летальних; 1695 пацієнтів одужали;

• Рівненська область – 15 186 випадків; 193 людини померли, 11 830 одужали;

• Сумська область – 7983 випадки; 104 людини померли, 2562 одужали;

• Тернопільська область – 16 700 випадків; 211 осіб померли, 11 499 одужали;

• Харківська область – 26 913 випадків; 430 осіб померли, 5389 одужали;

• Херсонська область – 2195 випадків; в тому числі 42 летальних; 862 пацієнта одужали;

• Хмельницька область – 9684 випадки; 174 людини померли, 4010 одужали;

• Чернівецька область – 17004 випадки; 396 осіб померли, 9076 одужали;

• Черкаська область – 6157 випадків; в тому числі 68 летальних; 2529 пацієнтів одужали;

• Чернігівська область – 6179 випадків; 87 осіб померли, 1173 одужали.