Станом на 16 грудня в Україні зафіксовано понад 10,6 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та рекордну кількість госпіталізованих.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 10 622 людини: з них 501 дитина і 579 медиків.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в м. Київ (1858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.

За добу було госпіталізовано 3 242 людини, що є рекордним показником.

Протягом доби померли 264 пацієнта. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померло 15 744 особи. Одужали за добу 12 549 пацієнтів. З початку епідемії коронавірус подолали 535 417 пацієнтів.

Всього в Україні зафіксовано 919 704 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 63 445 тестувань на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 40 740, а методом ІФА – 22 705).

За весь час було проведено 5 млн 125 тис. 389 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 95 160 випадків; 1631 пацієнт помер, 29 897 одужали;

• Вінницька область – 20 093 випадки; 346 осіб померли, 12 244 одужали;

• Волинська область – 28 923 випадки; 475 осіб померли, 22 038 одужали;

• Дніпропетровська область – 50 316 випадків; 1176 осіб померли, 37 145 одужали;

• Донецька область – 30 466 випадків; 626 осіб померли, 20 377 одужали;

• Житомирська область – 34 611 випадків; 586 осіб померли, 26 572 одужали;

• Закарпатська область – 26 432 випадки; 593 людини померли, 19 768 одужали;

• Запорізька область – 43 835 випадків; 425 осіб померли, 13 178 одужали;

• Івано-Франківська область – 41 082 випадки; 750 осіб померли, 17 294 одужали;

• Київська область – 50 040 випадків; 840 осіб померли, 21 612 одужали;

• Кіровоградська область – 7375 випадків; 213 пацієнтів померли, 3003 одужали;

• Луганська область – 8166 випадків; 221 пацієнт помер, 5966 одужали;

• Львівська область – 54 833 випадки; 1561 пацієнт помер, 39 564 одужали;

• Миколаївська область – 24 749 випадків; 406 людей померли, 11 206 одужали;

• Одеська область – 59 974 випадки; 835 людей померли, 22 262 одужали;

• Полтавська область – 30 466 випадків; 638 осіб померли, 20 678 одужали;

• Рівненська область – 36 974 випадки; 460 осіб померли, 31 190 одужали;

• Сумська область – 36 251 випадок; 465 осіб померли, 26 219 одужали;

• Тернопільська область – 31 581 випадок; 427 осіб померли, 26 702 одужали;

• Харківська область – 63 178 випадків; 931 пацієнт помер, 47 760 одужали;

• Херсонська область – 14 643 випадки; 330 осіб померли, 6164 одужали;

• Хмельницька область – 35 157 випадків; 550 осіб померли, 26 624 одужали;

• Черкаська область – 32 803 випадки; 282 пацієнти померли, 14 946 одужали;

• Чернівецька область – 37 266 випадків; 718 осіб померли, 22 716 одужали;

• Чернігівська область – 25 330 випадків; 259 пацієнтів померли, 10 292 одужали.