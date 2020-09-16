Станом на 16 вересня в Україні підтверджено майже 3 тисячі нових випадків коронавірусу COVID-19, рекордну кількість летальних випадків і одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 2958 осіб: в тому числі 231 дитина і 149 медиків.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Тернопільській області (380), Києві (356), Одеській області (284), Харківській області (272), Львівській області (187), Івано-Франківській області (167), Київській області (128), Дніпропетровській області (109), Чернівецькій області (99).

За добу померли ще 76 осіб. Це найбільша кількість летальних випадків від початку спалаху в Україні. В цілому в Україні від ускладнень COVID-19 померли 3340 осіб. При цьому одужали за добу 1514 пацієнтів, що також є рекордним добовим показником. За весь час епідемії коронавірус в Україні подолали 72 324 пацієнта.

У цілому в Україні зафіксовано 162 660 випадків зараження COVID-19. У тому числі захворіли 10 558 дітей і 13 249 медиків.

За добу було проведено 51 тис. 590 тестувань на коронавірус (з них 27 794 дослідження – методом ПЛР, а решта – методом ІФА, на антитіла до вірусу).

З початку епідемії в Україні проведено 1 млн 925 тис. 482 ПЛР-дослідження.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 4976 випадків; 97 осіб померли, 3316 одужали;

• Волинська область – 6504 випадки; 138 осіб померли, 4542 одужали;

• Дніпропетровська область – 3539 випадків; з них 81 летальний; 1644 пацієнта одужали;

• Донецька область – 2180 випадків; в тому числі 33 летальних; 946 пацієнтів одужали;

• Житомирська область – 4543 випадки; 88 осіб померли, 2361 одужала;

• Закарпатська область – 8829 випадків; 287 осіб померли, 3831 одужала;

• Запорізька область – 2591 випадок; з них 35 летальних; 1055 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 11 677 випадків; 269 осіб померли, 4891 одужала;

• Кіровоградська область – 934 випадки; в тому числі 50 летальних; 762 пацієнта одужали;

• м. Київ – 18 070 випадків; 291 людина померла, 5519 одужали;

• Київська область – 7207 випадків; 142 людини померли, 4805 одужали;

• Львівська область – 17 430 випадків; 487 осіб померли, 5523 одужали;

• Луганська область – 653 випадки; в тому числі 5 летальних; 329 пацієнтів одужали;

• Миколаївська область – 2171 випадок; з них 53 летальних; 722 пацієнта одужали;

• Одеська область – 10 277 випадків; 154 людини померли, 2319 одужали;

• Полтавська область – 1307 випадків; 30 осіб померли, 667 одужали;

• Рівненська область – 10 707 випадків; 147 осіб померли, 8016 одужали;

• Сумська область – 2640 випадків; з них 42 летальних; 1153 пацієнта одужали;

• Тернопільська область – 10 004 випадки; 121 людина померла, 4411 одужали;

• Харківська область – 13 432 випадки; 282 людини померли, 3983 одужали;

• Херсонська область – 702 випадки; з них 17 летальних; 378 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 4133 випадки; 85 осіб померли, 1867 одужали;

• Чернівецька область – 12493 випадки; 321 людина померла, 7326 одужали;

• Черкаська область – 2739 випадків; з них 45 летальних; 1252 пацієнта одужали;

• Чернігівська область – 2922 випадки; 40 осіб померли, 706 одужали.