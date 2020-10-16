Станом на 16 жовтня в Україні підтвердили 5992 нових випадки коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.

За минулу добу в Україні зафіксовано 5 992 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це новий рекорд кількості хворих за добу.

16 жовтня, станом на 9 ранку, в Україні 287 231 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 5 408 летальних, 121 919 пацієнтів одужало.

За добу одужало 2 269 пацієнтів.

Лідерами за кількістю нових випадків в країні стали Харківська, Одеська та Дніпропетровська області, а також – місто Київ.

Так, в Харківській області за добу діагностували 544 нових випадки, в Києві – 455, в Одеській області – 502, у Дніпропетровській області – 423, у Хмельницькій області – 414, в Полтавській області – 243, в Львівській області – 365.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 8 070 випадків;

Волинська область — 10 515 випадків;

Дніпропетровська область — 10 257 випадків;

Донецька область — 6 658 випадків;

Житомирська область — 9 286 випадків;

Закарпатська область — 11 461 випадок;

Запорізька область — 6 162 випадки;

Івано-Франківська область — 16 163 випадки;

Кіровоградська область — 1 468 випадків;

м. Київ — 29 412 випадків;

Київська область — 12 207 випадків;

Львівська область — 24 171 випадок;

Луганська область — 2 229 випадків;

Миколаївська область — 5 336 випадків;

Одеська область — 18 013 випадків;

Полтавська область — 5 469 випадків;

Рівненська область — 15 398 випадків;

Сумська область — 8 252 випадки;

Тернопільська область — 16 916 випадків;

Харківська область — 27 457 випадків;

Херсонська область — 2 264 випадки;

Хмельницька область — 10 098 випадків;

Чернівецька область — 17 203 випадки;

Черкаська область — 6 387 випадків;

Чернігівська область — 6 379 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що комісія з питань ТЕБ та НС на вчорашньому засіданні прийняла рішення віднести з 19 жовтня до “червоного” рівня епіднебезпеки 68 адміністративних одиниць у 15 областях. Наразі він діє у 2 містах.

МОЗ вже опрацьовує питання щодо розгортання у разі потреби тимчасових мобільних госпіталів, зокрема у приміщеннях спортивних закладів. Наразі потреби в них немає.

На сьогодні в лікарнях перебуває 22 240 хворих на COVID-19. Стаціонари вітчизняних медзакладів для прийому пацієнтів з коронавірусною хворобою можуть розгорнути 52 тисячі ліжко-місць.

Степанов наголосив, що зменшити навантаження на лікарів можливо лише за умови дотримання правил та рекомендацій МОЗ.