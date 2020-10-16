Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.
За минулу добу в Україні зафіксовано 5 992 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це новий рекорд кількості хворих за добу.
16 жовтня, станом на 9 ранку, в Україні 287 231 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 5 408 летальних, 121 919 пацієнтів одужало.
За добу одужало 2 269 пацієнтів.
Лідерами за кількістю нових випадків в країні стали Харківська, Одеська та Дніпропетровська області, а також – місто Київ.
Так, в Харківській області за добу діагностували 544 нових випадки, в Києві – 455, в Одеській області – 502, у Дніпропетровській області – 423, у Хмельницькій області – 414, в Полтавській області – 243, в Львівській області – 365.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 8 070 випадків;
- Волинська область — 10 515 випадків;
- Дніпропетровська область — 10 257 випадків;
- Донецька область — 6 658 випадків;
- Житомирська область — 9 286 випадків;
- Закарпатська область — 11 461 випадок;
- Запорізька область — 6 162 випадки;
- Івано-Франківська область — 16 163 випадки;
- Кіровоградська область — 1 468 випадків;
- м. Київ — 29 412 випадків;
- Київська область — 12 207 випадків;
- Львівська область — 24 171 випадок;
- Луганська область — 2 229 випадків;
- Миколаївська область — 5 336 випадків;
- Одеська область — 18 013 випадків;
- Полтавська область — 5 469 випадків;
- Рівненська область — 15 398 випадків;
- Сумська область — 8 252 випадки;
- Тернопільська область — 16 916 випадків;
- Харківська область — 27 457 випадків;
- Херсонська область — 2 264 випадки;
- Хмельницька область — 10 098 випадків;
- Чернівецька область — 17 203 випадки;
- Черкаська область — 6 387 випадків;
- Чернігівська область — 6 379 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що комісія з питань ТЕБ та НС на вчорашньому засіданні прийняла рішення віднести з 19 жовтня до “червоного” рівня епіднебезпеки 68 адміністративних одиниць у 15 областях. Наразі він діє у 2 містах.
МОЗ вже опрацьовує питання щодо розгортання у разі потреби тимчасових мобільних госпіталів, зокрема у приміщеннях спортивних закладів. Наразі потреби в них немає.
На сьогодні в лікарнях перебуває 22 240 хворих на COVID-19. Стаціонари вітчизняних медзакладів для прийому пацієнтів з коронавірусною хворобою можуть розгорнути 52 тисячі ліжко-місць.
Степанов наголосив, що зменшити навантаження на лікарів можливо лише за умови дотримання правил та рекомендацій МОЗ.
- У випробуваннях вакцини проти коронавірусу COVID-19 на території України братимуть участь 4,2 тисячі добровольців на базі кількох міст.