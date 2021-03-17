Станом на 17 березня в Україні підтверджено майже 12 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та вдвічі менше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 11 833 людей: зокрема, захворіли 609 дітей та 388 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували ще 4 887 людей.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.

Протягом доби померли 289 пацієнтів. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 28 986 людей. Одужали за добу 5 467 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 237 тис. 676 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 489 023 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 121 144 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 50 966, методом ІФА – 22 035, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 143).

За час епідемії в Україні зроблено 7 млн 467 тис. 108 ПЦР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 1121 випадок за добу; всього виявлено 148 831 випадок – 2961 пацієнт помер, 99 880 одужали;

• Вінницька область – 750 випадків за добу; всього зафіксовано 48 063 випадки – 807 людей померли, 30 954 одужали;

• Волинська область – 239 випадків за добу; всього підтверджено 42 928 випадків – 688 людей померли, 38 846 одужали;

• Дніпропетровська область – 539 випадків за добу; за весь час діагностовано 80 219 випадків – 2148 пацієнтів померли, 71 135 одужали;

• Донецька область – 373 випадки за добу; за час епідемії виявили 51 284 випадки – 1134 пацієнта померли, 45 617 одужали;

• Житомирська область – 482 випадки за добу; всього зафіксовано 60 805 випадків – 993 пацієнта померли, 47 141 одужали;

• Закарпатська область – 557 випадків за добу; всього підтверджено 48 319 випадків – 1132 пацієнта померли, 35 256 одужали;

• Запорізька область – 348 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 72 665 випадків – 1265 людей померли, 67 221 одужали;

• Івано-Франківська область – 506 випадків за добу; за весь час виявлено 74 134 випадки – 1471 пацієнт помер, 55 021 одужав;

• Київська область – 630 випадків за добу; всього зафіксовано 83 740 випадків – 1380 людей померли, 73 086 одужали;

• Кіровоградська область – 112 випадків за добу; всього підтверджено 11 491 випадок – 422 пацієнта померли, 8544 одужали;

• Луганська область – 110 випадків за добу; за весь час діагностовано 15 846 випадків – 497 людей померли, 14 494 одужали;

• Львівська область – 884 випадки за добу; всього виявлено 48 319 випадків – 1132 пацієнта померли, 35 256 одужали;

• Миколаївська область – 452 випадки за добу; всього зафіксовано 46 670 випадків – 888 людей померли, 39 599 одужали;

• Одеська область – 883 випадки за добу; всього підтверджено 93 875 випадків – 1571 пацієнт помер, 81 424 одужали;

• Полтавська область – 265 випадків за добу; всього діагностовано 49 166 випадків – 1046 людей померли, 43 730 одужали;

• Рівненська область – 433 випадки за добу; за весь час виявлено 52 107 випадків – 659 людей померли, 48 688 одужали;

• Сумська область – 283 випадки за добу; всього підтверджено 51 804 випадки – 742 пацієнта померли, 47 680 одужали;

• Тернопільська область – 485 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 47 442 випадки – 666 людей померли, 41 302 одужали;

• Харківська область – 750 випадків за добу; всього виявлено 91 510 випадків – 1750 людей померли, 80 051 одужали;

• Херсонська область – 66 випадків за добу; всього зафіксовано 22 451 випадок – 670 людей померли, 20 749 одужали;

• Хмельницька область – 703 випадки за добу; всього підтверджено 53 816 випадків – 983 пацієнта померли, 47 013 одужали;

• Черкаська область – 297 випадків за добу; всього виявлено 51 607 випадків – 685 людей померли, 47 105 одужали;

• Чернівецька область – 481 випадок за добу; за весь час діагностовано 63 418 випадків – 1197 людей померли, 47 372 одужали;

• Чернігівська область – 84 випадки за добу; всього зафіксовано 37 824 випадки – 801 пацієнт помер, 32 149 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 16 березня в Україні було щеплено 9840 людей. З них вакциновано 1 дозою – 9839 людей, а завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 людина.

У МОЗ поінформували, що другу дозу вакцини проти COVID-19 “отримала лікарка, яка працювала за контрактом у Мальдівській республіці, де і отримала перше щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield)”.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 71 923 людини.

Кількість щеплень, проведених у регіонах 17 березня:

• Вінницька область – 480 щеплень;

• Волинська область – 130 щеплень;

• Дніпропетровська область – 390 щеплень;

• Донецька область – 640 щеплень;

• Житомирська область – 170 щеплень;

• Закарпатська область – 160 щеплень;

• Запорізька область – 250 щеплень;

• Івано-Франківська область – 610 щеплень;

• Київська область – 440 щеплень;

• Кіровоградська область – 240 щеплень;

• Луганська область – 460 щеплень;

• Львівська область – 590 щеплень;

• м. Київ – 840 щеплень;

• Миколаївська область – 270 щеплень;

• Одеська область – 450 щеплень;

• Полтавська область – 470 щеплень;

• Рівненська область – 260 щеплень;

• Сумська область – 340 щеплень;

• Тернопільська область – 600 щеплень;

• Харківська область – 370 щеплень;

• Херсонська область – 700 щеплень;

• Хмельницька область – 280 щеплень;

• Чернівецька область – 190 щеплень;

• Чернігівська область – 340 щеплень;

• Черкаська область – 170 щеплень.

За добу найбільша кількість щеплень зафіксована у місті Києві (840 щеплень). За весь період кампанії з вакцинації найбільша кількість щеплень зроблена в Донецькій області (6 284 щеплення), найменша – у Житомирській області (1 441 щеплення).