Станом на 17 грудня в Україні підтверджено понад 12 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 12 047 осіб: з них 594 дитини і 535 медиків.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в м. Київ (1512), Одеській (1064), Запорізькій (858), Київській (626) і Чернігівській (587) областях.

Протягом доби померли 252 пацієнта. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 15 996 людей. Одужали за добу 12 939 пацієнтів. З початку епідемії коронавірус подолали 548 356 пацієнтів.

Всього в Україні зафіксовано 931 751 випадок зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 65 561 тестування на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 41 733, а методом ІФА – 23 828).

За весь час було проведено 5 млн 167 тис. 122 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 96 672 випадки; 1662 людини померли, 30 773 одужали;

• Вінницька область – 20 319 випадків; 347 людей померли, 12 423 одужали;

• Волинська область – 29 390 випадків; 476 людей померли, 22 528 одужали;

• Дніпропетровська область – 50 894 випадки; 1194 людини померли, 37 989 одужали;

• Донецька область – 30 896 випадків; 634 людини померли, 20 972 одужали;

• Житомирська область – 35 157 випадків; 590 осіб померли, 27 077 одужали;

• Закарпатська область – 26 685 випадків; 599 осіб померли, 20 119 одужали;

• Запорізька область – 44 693 випадки; 447 осіб померли, 13 918 одужали;

• Івано-Франківська область – 41 356 випадків; 756 осіб померли, 17 674 одужали;

• Київська область – 50 666 випадків; 849 людей померли, 22 485 одужали;

• Кіровоградська область – 7515 випадків; 217 пацієнтів померли, 3102 одужали;

• Луганська область – 8359 випадків; 224 людини померли, 6096 одужали;

• Львівська область – 55 291 випадок; 1591 пацієнт помер, 40 179 одужали;

• Миколаївська область – 25 287 випадків; 412 людей померли, 11 529 одужали;

• Одеська область – 61 038 випадків; 853 людини померли, 23 185 одужали;

• Полтавська область – 30 783 випадки; 646 осіб померли, 21 243 одужали;

• Рівненська область – 37 417 випадків; 466 осіб померли, 31 643 одужали;

• Сумська область – 36 599 випадків; 473 людини померли, 27 252 одужали;

• Тернопільська область – 31 874 випадки; 432 людини померли, 27 063 одужали;

• Харківська область – 63 732 випадки; 942 людини померли, 48 223 одужали;

• Херсонська область – 14 858 випадків; 333 пацієнта померли, 6187 одужали;

• Хмельницька область – 35 632 випадки; 565 осіб померли, 27 089 одужали;

• Черкаська область – 33 254 випадки; 289 осіб померли, 15 493 одужали;

• Чернівецька область – 37 467 випадків; 722 людини померли, 23 378 одужали;

• Чернігівська область – 25 917 випадків; 277 пацієнтів померли, 10 736 одужали.