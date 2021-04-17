Станом на 17 квітня в Україні підтверджено майже 15 тисяч випадків зараження коронавірусом та на п’ять тисяч менше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 14 984 людей. Зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували ще 4 100 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (1 112), Харківській (1 386), Дніпропетровській (1 169), Одеській (1 097) та Київській (965) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 440 людей. За весь час епідемії померли 39 536 людей. Одужали за добу 9 736 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 475 тис. 556 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 млн 936 тис. 228 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 105 215 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 45 875, методом ІФА – 20 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 213).

За час епідемії в Україні зроблено 8 млн 915 тис. 393 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 1 112 випадків за добу; всього виявлено 184 412 випадків – 4172 пацієнта померли, 114 929 одужали;

• Вінницька область – 344 випадки за добу; всього зафіксовано 64 919 випадків – 1378 людей померли, 44 225 одужали;

• Волинська область – 342 випадки за добу; всього підтверджено 53 183 випадки – 899 людей померли, 44 430 одужали;

• Дніпропетровська область – 1 169 випадків за добу; всього діагностовано 109 684 випадки – 2870 людей померли, 82 569 одужали;

• Донецька область – 741 випадок за добу; від початку епідемії виявлено 71 395 випадків – 1530 людей померли, 54 549 одужали;

• Житомирська область – 439 випадків за добу; за весь час зафіксовано 80 473 випадки – 1446 людей померли, 59 697 одужали;

• Закарпатська область – 187 випадків за добу; всього підтверджено 58 598 випадків – 1469 людей померли, 48 525 одужали;

• Запорізька область – 666 випадків за добу; всього діагностовано 89 407 випадків – 1668 людей померли, 71 449 одужали;

• Івано-Франківська область – 147 випадків за добу; за час епідемії виявлено 82 549 випадків – 1891 пацієнт помер, 73 824 одужали;

• Київська область – 965 випадків за добу; за весь час зафіксовано 111 110 випадків – 2067 людей померли, 87 548 одужали;

• Кіровоградська область – 214 випадків за добу; всього підтверджено 15 898 випадків – 552 пацієнта померли, 10 024 одужали;

• Луганська область – 248 випадків за добу; всього діагностовано 20 943 випадки – 618 людей померли, 16 647 одужали;

• Львівська область – 793 випадки за добу; за час епідемії виявлено 122 446 випадків – 3007 людей померли, 88 918 одужали;

• Миколаївська область – 432 випадки за добу; за весь час зафіксовано 58 464 випадки – 1415 людей померли, 46 234 одужали;

• Одеська область – 1 097 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 125 861 випадок – 2245 пацієнтів померли, 88 654 одужали;

• Полтавська область – 745 випадків за добу; всього діагностовано 65 472 випадки – 1372 пацієнта померли, 53 583 одужали;

• Рівненська область – 518 випадків за добу; всього виявлено 66 356 випадків – 911 людей померли, 56 182 одужали;

• Сумська область – 586 випадків за добу; всього зафіксовано 68 225 випадків – 988 людей померли, 55 845 одужали;

• Тернопільська область – 378 випадків за добу; всього підтверджено 62 732 випадки – 972 пацієнта померли, 51 559 одужали;

• Харківська область – 1 386 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 123 849 випадків – 2368 людей померли, 95 482 одужали;

• Херсонська область – 294 випадки за добу; всього виявлено 28 638 випадків – 799 людей померли, 22 807 одужали;

• Хмельницька область – 644 випадки за добу; всього зафіксовано 78 016 випадків – 1431 пацієнт помер, 60 277 одужали;

• Черкаська область – 695 випадків за добу; всього підтверджено 68 663 випадки – 906 людей померли, 54 499 одужали;

• Чернівецька область – 248 випадків за добу; всього діагностовано 75 079 випадків – 1553 пацієнта померли, 55 501 одужали;

• Чернігівська область – 594 випадки за добу; за весь час виявлено 49 856 випадків – 1009 людей померли, 37 599 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 16 квітня в Україні було щеплено 13 044 людини.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 445 861 людину. З них отримали 1 дозу – 445 859 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість щеплень, зроблених у регіонах 16 квітня:

• м. Київ – 1 764 щеплення;

• Вінницька область – 286 щеплень;

• Волинська область – 584 щеплення;

• Дніпропетровська область – 450 щеплень;

• Донецька область – 500 щеплень;

• Житомирська область – 921 щеплення;

• Закарпатська – 554 щеплення;

• Запорізька область – 420 щеплень;

• Івано-Франківська область – 627 щеплень;

• Київська область – 150 щеплень;

• Кіровоградська область – 86 щеплень;

• Луганська область – 320 щеплень;

• Львівська область – 2 689 щеплень;

• Миколаївська область – 141 щеплення;

• Одеська область – 571 щеплення;

• Полтавська область – 293 щеплення;

• Рівненська область – 427 щеплень;

• Сумська область – 163 щеплення;

• Тернопільська область – 408 щеплень;

• Харківська область – 217 щеплень;

• Херсонська область – 146 щеплень;

• Хмельницька область – 440 щеплень;

• Черкаська область – 134 щеплення;

• Чернівецька область – 450 щеплень;

• Чернігівська область – 303 щеплення.

Вакцинація здійснювалася 212 мобільними бригадами з імунізації та 484 пунктами щеплення.

Станом на 16 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 463 119 людей.