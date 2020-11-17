Станом на 17 листопада в Україні зафіксовано майже 12 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 11 968 осіб: серед них 516 дітей і 565 медиків.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в м. Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) і Запорізькій (734) областях.

Протягом доби померли 159 пацієнтів. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 9 856 осіб. Одужали за добу 6 786 пацієнтів. З початку епідемії коронавірус подолали 250 983 пацієнта.

Всього в Україні зафіксовано 557 657 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 67 127 тестувань на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 37 770, методом ІФА – 29 357).

За весь час було проведено 3 млн 979 тис. 421 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 52 642 випадки; 990 людей померли, 19 126 одужали;

• Вінницька область – 14 103 випадки; 242 людини померли, 8146 одужали;

• Волинська область – 19 297 випадків; 367 людей померли, 12 428 одужали;

• Дніпропетровська область – 22 877 випадків; 600 пацієнтів померли, 9510 одужали;

• Донецька область – 17 713 випадків; 267 осіб померли, 7484 одужали;

• Житомирська область – 23 447 випадків; 393 пацієнти померли, 13 065 одужали;

• Закарпатська область – 19 826 випадків; 474 пацієнти померли, 9140 одужали;

• Запорізька область – 20 025 випадків; 176 осіб померли, 3085 одужали;

• Івано-Франківська область – 28 972 випадки; 529 осіб померли, 12 145 одужали;

• Київська область – 25 787 випадків; 571 пацієнт помер, 10 190 одужали;

• Кіровоградська область – 3753 випадки; 125 осіб померли, 1885 одужали;

• Луганська область – 5215 випадків; 129 осіб померли, 2749 одужали;

• Львівська область – 37 970 випадків; 1081 пацієнт помер, 24 902 одужали;

• Миколаївська область – 12 998 випадків; 245 осіб померли, 4028 одужали;

• Одеська область – 34 176 випадків; 471 пацієнт помер, 7923 одужали;

• Полтавська область – 15 884 випадки; 319 осіб померли, 6840 одужали;

• Рівненська область – 25 596 випадків; 327 людей померли, 18 768 одужали;

• Сумська область – 18 903 випадки; 268 пацієнтів померли, 6965 одужали;

• Тернопільська область – 23 938 випадків; 318 пацієнтів померли, 19 088 одужали;

• Харківська область – 48 586 випадків; 649 осіб померли, 15 098 одужали;

• Херсонська область – 7357 випадків; 149 осіб померли, 2810 одужали;

• Хмельницька область – 23 547 випадків; 366 осіб померли, 12 388 одужали;

• Черкаська область – 14 233 випадки; 146 осіб померли, 7354 одужали;

• Чернівецька область – 28 692 випадки; 565 пацієнтів померли, 12 262 одужали;

• Чернігівська область – 12 120 випадків; 89 осіб померли, 3604 одужали.