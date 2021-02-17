Станом на 17 лютого в Україні підтверджено понад 4,2 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та на 1,6 тис. більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 4286 людей: зокрема, захворіли 304 дитини і 329 медиків.

До лікарень госпіталізували ще 2330 осіб.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в Івано-Франківській (646), Чернівецькій (386) областях, м. Київ (366), Вінницькій (351) та Закарпатській (275) областях.

Протягом доби померли 147 пацієнтів. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 24 689 осіб. Одужали за добу 5927 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 128 тис. 895 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 280 904 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 64 842 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 25 782, методом ІФА – 16 647, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 413).

За час епідемії в Україні зроблено 6 млн 596 тис. 588 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 366 випадків за добу; всього виявлено 132 834 випадки – 2546 людей померли, 89 427 одужали;

• Вінницька область – 351 випадок за добу; всього зафіксовано 30 680 випадків – 587 осіб померли, 25 727 одужали;

• Волинська область – 117 випадків за добу; всього виявлено 38 359 випадків – 612 пацієнтів померли, 35 642 одужали;

• Дніпропетровська область – 137 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 70 692 випадки – 1919 осіб померли, 65 603 одужали;

• Донецька область – 98 випадків за добу; за весь час діагностовано 45 880 випадків – 1028 осіб померли, 42 721 одужали;

• Житомирська область – 118 випадків за добу; всього зафіксовано 46 962 випадки – 789 осіб померли, 43 174 одужали;

• Закарпатська область – 275 випадків за добу; всього виявлено 35 602 випадки – 812 пацієнтів померли, 29 476 одужали;

• Запорізька область – 149 випадків за добу; всього підтверджено 68 285 випадків – 1010 осіб померли, 64 075 одужали;

• Івано-Франківська область – 646 випадків за добу; за час епідемії виявлено 56 500 випадків – 1067 осіб померли, 45 847 одужали;

• Київська область – 185 випадків за добу; за весь час виявлено 72 224 випадки – 1198 людей померли, 65 603 одужали;

• Кіровоградська область – 52 випадки за добу; всього діагностовано 10 196 випадків – 358 осіб померли, 7656 одужали;

• Луганська область – 51 випадок за добу; всього зафіксовано 14 597 випадків – 435 осіб померли, 12 908 одужали;

• Львівська область – 183 випадки за добу; всього підтверджено 74 769 випадків – 2207 людей померли, 66 523 одужали;

• Миколаївська область – 47 випадків за добу; за час епідемії виявлено 40 460 випадків – 754 людини померли, 34 005 одужали;

• Одеська область – 186 випадків за добу; всього зафіксовано 83 684 випадки – 1384 людини померли, 76 850 одужали;

• Полтавська область – 77 випадків за добу; за весь час діагностовано 44 839 випадків – 947 осіб померли, 41 654 одужали;

• Рівненська область – 139 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 47 495 випадків – 598 осіб померли, 45 498 одужали;

• Сумська область – 67 випадків за добу; всього виявлено 47 129 випадків – 647 осіб померли, 44 625 одужали;

• Тернопільська область – 122 випадки за добу; всього зафіксовано 39 790 випадків – 574 людини померли, 37 345 одужали;

• Харківська область – 243 випадки за добу; всього підтверджено 80 827 випадків – 1508 людей померли, 74 612 одужали;

• Херсонська область – 15 випадків за добу; за весь час виявлено 21 331 випадок – 620 осіб померли, 19 689 одужали;

• Хмельницька область – 198 випадків за добу; всього виявлено 45 930 випадків – 845 осіб померли, 43 060 одужали;

• Черкаська область – 44 випадки за добу; всього зафіксовано 47 457 випадків – 596 осіб померли, 43 757 одужали;

• Чернівецька область – 386 випадків за добу; за весь час виявлено 49 527 випадків – 937 осіб померли, 43 158 одужали;

• Чернігівська область – 34 випадки за добу; всього підтверджено 34 855 випадків – 711 пацієнтів померли, 30 260 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.