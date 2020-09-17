Станом на 17 вересня в Україні підтверджено понад 3,5 тисячі нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 3584 людини: в тому числі 301 дитина, а також 147 медиків.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Харківській області (483), Тернопільській області (390), Києві (379), Одеській області (325), Львівській області (234), Івано-Франківській області (179), Чернівецькій області (147), Київській області (135), Дніпропетровській області (114), Житомирській області (113), Чернігівській області (112), Закарпатській області (102).

За добу померли ще 60 осіб. У цілому в Україні від ускладнень COVID-19 померли 3400 осіб. При цьому одужали за добу 1589 пацієнтів, що є рекордним показником. Попередній такий рекорд був встановлений напередодні (одужали 1514 пацієнтів). За весь час епідемії коронавірус в Україні подолали 73 913 пацієнтів.

У цілому в Україні зафіксовано 166 244 випадки зараження COVID-19. З них 10 859 дітей, а також 13 396 медиків.

За добу було проведено 53 748 тестувань на коронавірус (з них 29 729 – методом ПЛР, а решта – методом ІФА, на антитіла до вірусу).

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 5039 випадків; 98 осіб померли, 3383 одужали;

• Волинська область – 6593 випадки; 140 осіб померли, 4633 одужали;

• Дніпропетровська область – 3653 випадки; з них 83 летальних; 1719 пацієнтів одужали;

• Донецька область – 2272 випадки; 35 осіб померли, 974 одужали;

• Житомирська область – 4656 випадків; 89 осіб померли, 2361 одужала;

• Закарпатська область – 8931 випадок; 289 осіб померли, 3924 одужали;

• Запорізька область – 2673 випадки; в тому числі 37 летальних; 1055 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 11 856 випадків; 273 людини померли, 5069 одужали;

• Кіровоградська область – 951 випадок; з них 51 летальний; 769 пацієнтів одужали;

• м. Київ – 18 449 випадків; 296 осіб померли, 5601 одужала;

• Київська область – 7342 випадки; 146 осіб померли, 4851 одужала;

• Львівська область – 17 664 випадки; 497 осіб померли, 5686 одужали;

• Луганська область – 689 випадків; з них 5 летальних; 339 пацієнтів одужали;

• Миколаївська область – 2252 випадки; 53 людини померли, 767 одужали;

• Одеська область – 10 602 випадки; 155 осіб померли, 2371 одужала;

• Полтавська область – 1363 випадки; з них 33 летальних; 684 пацієнта одужали;

• Рівненська область – 10 797 випадків; 148 осіб померли, 8199 одужали;

• Сумська область – 2724 випадки; в тому числі 42 летальних; 1209 пацієнтів одужали;

• Тернопільська область – 10 394 випадки; 122 людини померли, 4523 одужали;

• Харківська область – 13 915 випадків; 287 осіб померли, 4033 одужали;

• Херсонська область – 737 випадків; з них 19 летальних; 398 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 4198 випадків; 86 осіб померли, 1966 одужали;

• Чернівецька область – 12 640 випадків; 325 осіб померли, 7389 одужали;

• Черкаська область – 2820 випадків; з них 47 летальних; 1272 пацієнта одужали;

• Чернігівська область – 3034 випадки; 44 людини померли, 738 одужали.