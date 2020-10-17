За минулу добу, 16 жовтня, в Україні зафіксували 6 410 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Це рекордний показник з початку епідемії в країні.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та Ради національної безпеки і оборони.

Станом на 9 ранку 17 жовтня в Україні 293 641 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 5 517 летальних, 124 113 пацієнтів одужало.

Минулої доби коронавірус перемогли 2 194 осіб, ще 109 хворих померли від ускладнень.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Києві (598), Одеській (506), Харківській (472) та Дніпропетровській (464) областях.

Минулої доби в Україні зробили більш ніж 63 700 досліджень на коронавірусну хворобу, з них рекордну кількість методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 8 233 випадки;

Волинська область — 10 682 випадки;

Дніпропетровська область — 10 721 випадок;

Донецька область — 6 776 випадків;

Житомирська область — 9 539 випадків;

Закарпатська область — 11 626 випадків;

Запорізька область — 6 259 випадків;

Івано-Франківська область — 16 377 випадків;

Кіровоградська область — 1 512 випадків;

м. Київ — 30 010 випадків;

Київська область — 12 439 випадків;

Львівська область — 24 539 випадків;

Луганська область — 2 334 випадки;

Миколаївська область — 5 567 випадків;

Одеська область — 18 519 випадків;

Полтавська область — 5 738 випадків;

Рівненська область — 15 646 випадків;

Сумська область — 8 524 випадки;

Тернопільська область — 17 160 випадків;

Харківська область — 27 929 випадків;

Херсонська область — 2 380 випадків;

Хмельницька область — 10 480 випадків;

Чернівецька область — 17 450 випадків;

Черкаська область — 6 619 випадків;

Чернігівська область — 6 582 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.