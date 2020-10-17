Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та Ради національної безпеки і оборони.
Станом на 9 ранку 17 жовтня в Україні 293 641 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 5 517 летальних, 124 113 пацієнтів одужало.
Минулої доби коронавірус перемогли 2 194 осіб, ще 109 хворих померли від ускладнень.
Найбільше нових випадків за добу виявили у Києві (598), Одеській (506), Харківській (472) та Дніпропетровській (464) областях.
Минулої доби в Україні зробили більш ніж 63 700 досліджень на коронавірусну хворобу, з них рекордну кількість методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 8 233 випадки;
- Волинська область — 10 682 випадки;
- Дніпропетровська область — 10 721 випадок;
- Донецька область — 6 776 випадків;
- Житомирська область — 9 539 випадків;
- Закарпатська область — 11 626 випадків;
- Запорізька область — 6 259 випадків;
- Івано-Франківська область — 16 377 випадків;
- Кіровоградська область — 1 512 випадків;
- м. Київ — 30 010 випадків;
- Київська область — 12 439 випадків;
- Львівська область — 24 539 випадків;
- Луганська область — 2 334 випадки;
- Миколаївська область — 5 567 випадків;
- Одеська область — 18 519 випадків;
- Полтавська область — 5 738 випадків;
- Рівненська область — 15 646 випадків;
- Сумська область — 8 524 випадки;
- Тернопільська область — 17 160 випадків;
- Харківська область — 27 929 випадків;
- Херсонська область — 2 380 випадків;
- Хмельницька область — 10 480 випадків;
- Чернівецька область — 17 450 випадків;
- Черкаська область — 6 619 випадків;
- Чернігівська область — 6 582 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- З 12 жовтня Київ віднесено до “помаранчевої” карантинної зони. Канів, що на Черкащині, та Суми – у “червоній” зоні. У Тернополі та Бережанах карантин послабили.
- 13 жовтня Кабінет Міністрів України продовжив дію адаптивного карантину через епідемію COVID-19 до кінця року, посиливши обмеження.