Станом на 18 березня в Україні підтверджено понад 15 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та вдвічі менше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 15 053 людей: зокрема, захворіли 744 дитини та 425 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували ще 4 376 людей.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (1092), Житомирській (1398), Львівській (1092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.

Протягом доби померли 267 пацієнтів. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 29 253 людини. Одужали за добу 6 514 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 244 тис. 190 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 504 076 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 118 780 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 53 039, методом ІФА – 21 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 43 959).

За час епідемії в Україні зроблено 7 млн 520 тис 147 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 1 092 випадки за добу; всього виявлено 149 923 випадки – 2991 пацієнт помер, 100 423 одужали;

• Вінницька область – 751 випадок за добу; всього зафіксовано 48 814 випадків – 822 пацієнта померли, 31 236 одужали;

• Волинська область – 330 випадків за добу; всього підтверджено 43 258 випадків – 694 пацієнта померли, 39 025 одужали;

• Дніпропетровська область – 655 випадків за добу; за весь час діагностовано 80 874 випадки – 2160 людей померли, 71 576 одужали;

• Донецька область – 651 випадок за добу; за час епідемії виявлено 51 935 випадків – 1160 людей померли, 45 750 вилікувалися;

• Житомирська область – 1 398 випадків за добу; всього зафіксовано 62 203 випадки – 1003 людини померли, 47 596 одужали;

• Закарпатська область – 614 випадків за добу; всього підтверджено 48 933 випадки – 1146 людей померли, 35 611 одужали;

• Запорізька область – 428 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 73 093 випадки – 1279 людей померли, 67 438 одужали;

• Івано-Франківська область – 559 випадків за добу; за весь час виявлено 74 693 випадки – 1490 людей померли, 55 511 одужали;

• Київська область – 727 випадків за добу; всього зафіксовано 84 467 випадків – 1398 людей померли, 73 625 одужали;

• Кіровоградська область – 149 випадків за добу; всього підтверджено 11 640 випадків – 423 пацієнта померли, 8583 одужали;

• Луганська область – 74 випадки за добу; за весь час діагностовано 15 920 випадків – 498 людей померли, 14 515 одужали;

• Львівська область – 1 092 випадки за добу; всього виявлено 90 100 випадків – 2442 пацієнта померли, 74 026 одужали;

• Миколаївська область – 424 випадки за добу; всього зафіксовано 47 094 випадки – 897 людей померли, 39 790 одужали;

• Одеська область – 997 випадків за добу; всього підтверджено 94 872 випадки – 1587 людей померли, 81 505 одужали;

• Полтавська область – 394 випадки за добу; за час епідемії виявлено 49 560 випадків – 1052 пацієнта померли, 43 823 вилікувалися;

• Рівненська область – 390 випадків за добу; за весь час діагностовано 52 497 випадків – 667 людей померли, 48 952 одужали;

• Сумська область – 570 випадків за добу; всього зафіксовано 52 374 випадки – 747 людей померли, 47 828 одужали;

• Тернопільська область – 692 випадки за добу; всього виявлено 48 134 випадки – 673 пацієнта померли, 41 655 одужали;

• Харківська область – 732 випадки за добу; за весь час підтверджено 92 242 випадки – 1766 людей померли, 80 305 одужали;

• Херсонська область – 96 випадків за добу; всього виявлено 22 547 випадків – 671 пацієнт помер, 20 802 одужали;

• Хмельницька область – 800 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 54 616 випадків – 987 людей померли, 47 464 одужали;

• Черкаська область – 367 випадків за добу; всього підтверджено 51 974 випадки – 686 людей померли, 47 230 одужали;

• Чернівецька область – 596 випадків за добу; всього виявлено 64 014 випадків – 1207 людей померли, 47 615 вилікувалися;

• Чернігівська область – 475 випадків за добу. Всього зафіксовано 38 299 випадків – 807 людей померли, 32 306 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 17 березня в Україні було щеплено 9 832 людини.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 81 755 людей. З них отримали 1 дозу – 81 754 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 людина.

Кількість щеплень, проведених у регіонах 17 березня:

• Вінницька область – 440 щеплень;

• Волинська область – 330 щеплень;

• Дніпропетровська область – 490 щеплень;

• Донецька область – 620 щеплень;

• Житомирська область – 220 щеплень;

• Закарпатська область – 310 щеплень;

• Запорізька область – 270 щеплень;

• Івано-Франківська область – 432 щеплення;

• Київська область – 670 щеплень;

• Кіровоградська область – 260 щеплень;

• Луганська область – 430 щеплень;

• Львівська область – 610 щеплень;

• м. Київ – 880 щеплень;

• Миколаївська область – 250 щеплень;

• Одеська область – 290 щеплень;

• Полтавська область – 370 щеплень;

• Рівненська область – 270 щеплень;

• Сумська область – 440 щеплень;

• Тернопільська область – 370 щеплень;

• Харківська область – 290 щеплень;

• Херсонська область – 560 щеплень;

• Хмельницька область – 270 щеплень;

• Чернівецька область – 260 щеплень;

• Чернігівська область – 180 щеплень;

• Черкаська область – 320 щеплень.

Щеплення проводилось 193 мобільними бригадами з імунізації.

Станом на 17 березня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 282 260 людей.