Станом на 18 грудня в Україні підтверджено понад 12,6 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 12 630 осіб: з них 620 дітей і 552 медика.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в м. Київ (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) і Черкаській (583) областях.

Протягом доби померли 260 пацієнтів. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померло 16 256 осіб. Одужали за добу 12 866 пацієнтів. З початку епідемії коронавірус подолали 561 222 пацієнта.

Всього в Україні зафіксовано 944 381 випадок зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 68 759 тестувань на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 42 340, а методом ІФА – 26 419).

За весь час було проведено 5 млн 209 тис. 462 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 98 330 випадків; 1679 осіб померли, 31 215 одужали;

• Вінницька область – 20 578 випадків; 350 осіб померли, 12 639 одужали;

• Волинська область – 29 817 випадків; 478 людей померли, 22 997 одужали;

• Дніпропетровська область – 51 401 випадок; 1223 пацієнта померли, 39 263 одужали;

• Донецька область – 31 449 випадків; 641 пацієнт помер, 21 225 одужали;

• Житомирська область – 35 662 випадки; 600 осіб померли, 27 621 одужали;

• Закарпатська область – 26 855 випадків; 603 людини померли, 20 466 одужали;

• Запорізька область – 45 715 випадків; 459 осіб померли, 14 487 одужали;

• Івано-Франківська область – 41 644 випадки; 764 людини померли, 18 311 одужали;

• Київська область – 51 588 випадків; 859 осіб померли, 23 476 одужали;

• Кіровоградська область – 7621 випадок; 220 осіб померли, 3155 одужали;

• Луганська область – 8533 випадки; 229 осіб померли, 6186 одужали;

• Львівська область – 55 860 випадків; 1616 людей померли, 40 657 одужали;

• Миколаївська область – 25 826 випадків; 416 пацієнтів померли, 11 750 одужали;

• Одеська область – 61 963 випадки; 879 осіб померли, 24 281 одужали;

• Полтавська область – 31 097 випадків; 655 осіб померли, 21 932 одужали;

• Рівненська область – 37 840 випадків; 469 осіб померли, 32 185 одужали;

• Сумська область – 37 157 випадків; 480 пацієнтів померли, 27 735 одужали;

• Тернопільська область – 32 089 випадків; 434 людини померли, 27 404 одужали;

• Харківська область – 64 237 випадків; 959 людей померли, 49 042 одужали;

• Херсонська область – 15 151 випадок; 347 осіб померли, 6239 одужали;

• Хмельницька область – 36 027 випадків; 580 пацієнтів померли, 27 669 одужали;

• Черкаська область – 33 837 випадків; 297 осіб померли, 15 934 одужали;

• Чернівецька область – 37 695 випадків; 729 осіб померли, 23 976 одужали;

• Чернігівська область – 26 409 випадків; 290 пацієнтів померли, 11 377 одужали.