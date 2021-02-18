Станом на 18 лютого в Україні підтверджено понад 6,2 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і на тисячу менше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 6237 людей: зокрема, захворіли 413 дітей і 276 медиків.

До лікарень госпіталізували ще 2222 людини.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в Івано-Франківській (799), Вінницькій (514) областях, м. Київ (513), Закарпатській (500) та Житомирській (438) областях.

Протягом доби померли 163 пацієнта. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 24 852 людини. Одужали за добу 5225 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 134 тис. 120 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 287 141 випадок зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 64 688 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 28 941, методом ІФА – 15 056, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 691).

За час епідемії в Україні зроблено 6 млн 625 тис. 529 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 513 випадків за добу; всього виявлено 133 347 випадків – 2557 людей померли, 90 140 одужали;

• Вінницька область – 514 випадків за добу; всього зафіксовано 31 194 випадки – 596 осіб померли, 25 875 одужали;

• Волинська область – 163 випадки за добу; за весь час виявлено 38 522 випадки – 613 пацієнтів померли, 35 808 одужали;

• Дніпропетровська область – 205 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 70 897 випадків – 1932 пацієнта померли, 65 887 одужали;

• Донецька область – 171 випадок за добу; всього діагностовано 46 051 випадок – 1028 осіб померли, 43 048 одужали;

• Житомирська область – 438 випадків за добу; всього виявлено 47 400 випадків – 792 пацієнта померли, 43 247 одужали;

• Закарпатська область – 500 випадків за добу; всього підтверджено 36 102 випадки – 822 пацієнта померли, 29 528 одужали;

• Запорізька область – 88 випадків за добу; всього зафіксовано 68 373 випадки – 1025 осіб померли, 64 127 одужали;

• Івано-Франківська область – 799 випадків за добу; за весь час діагностовано 57 299 випадків – 1077 осіб померли, 46 165 одужали;

• Київська область – 231 випадок за добу; за весь час підтверджено 72 455 випадків – 1208 людей померли, 66 117 одужали;

• Кіровоградська область – 31 випадок за добу; всього виявлено 10 227 випадків – 359 осіб померли, 7689 одужали;

• Луганська область – 34 випадки за добу; за весь час діагностовано 14 631 випадок – 437 осіб померли, 13 200 одужали;

• Львівська область – 300 випадків за добу; всього зафіксовано 75 069 випадків – 2210 осіб померли, 66 855 одужали;

• Миколаївська область – 119 випадків за добу; за час епідемії виявлено 40 579 випадків – 760 осіб померли, 34 274 одужали;

• Одеська область – 201 випадок за добу; всього виявлено 83 885 випадків – 1389 осіб померли, 77 122 одужали;

• Полтавська область – 156 випадків за добу; всього підтверджено 44 995 випадків – 948 осіб померли, 41 767 одужали;

• Рівненська область – 167 випадків за добу; всього зафіксовано 47 662 випадки – 603 пацієнта померли, 45 621 одужали;

• Сумська область – 194 випадки за добу; всього діагностовано 47 323 випадки – 651 пацієнт помер, 44 741 одужали;

• Тернопільська область – 215 випадків за добу; всього виявлено 40 005 випадків – 578 осіб померли, 37 518 одужали;

• Харківська область – 289 випадків за добу; за час епідемії виявлено 81 116 випадків – 1519 осіб померли, 74 848 одужали;

• Херсонська область – 44 випадки за добу; всього зафіксовано 21 375 випадків – 624 людини померли, 19 716 одужали;

• Хмельницька область – 202 випадки за добу; за весь час діагностовано 46 132 випадки – 859 осіб померли, 43 201 одужали;

• Черкаська область – 140 випадків за добу; всього підтверджено 47 597 випадків – 605 осіб померли, 43 940 одужали;

• Чернівецька область – 436 випадків за добу; всього виявлено 49 963 випадки – 942 пацієнта померли, 43 311 одужали;

• Чернігівська область – 87 випадків за добу; за весь час виявлено 34 942 випадки – 718 осіб померли, 30 375 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.