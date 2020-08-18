Станом на 18 серпня в Україні зафіксовано понад 1600 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані, опубліковані Міністерством охорони здоров’я України (МОЗ) та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 1616 осіб: в тому числі 107 дітей та 65 медиків.

Найбільше нових випадків коронавірусу виявили: в Харківській області (204), у Львівській області (181), Чернівецькій області (172), Івано-Франківській області (169), Рівненській області (112), Закарпатській області (106), Одеській області (96), Києві (88).

За добу померли 27 осіб. Всього з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 2116 летальних випадків. Водночас одужав ще 761 пацієнт. З початку спалаху коронавірус подолали вже 48 тисяч 925 осіб.

За весь час епідемії в Україні захворіли 94 тис. 436 осіб: в тому числі 6481 дитина і 9818 медиків.

За добу було проведено 28 тис. 292 тестування зразків на коронавірус: з них 15 тис. 120 – методом ПЛР, решта – методом ІФА (на антитіла до вірусу).

З початку епідемії було проведено 1 млн 315 тис. 409 тестувань методом ПЛР.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 3272 випадки; з них 70 летальних; 2477 пацієнтів одужали;

• Волинська область – 4792 випадки; 106 осіб померли, 3436 одужали;

• Дніпропетровська область – 1772 випадки; з них 40 летальних; 1172 пацієнти одужали;

• Донецька область – 1100 випадків; з них 15 летальних; 835 пацієнтів одужали;

• Житомирська область – 2497 випадків; 52 людини померли, 1666 одужали;

• Закарпатська область – 6435 випадків; 239 осіб померли, 2783 одужали;

• Запорізька область – 1154 випадки; з них 23 летальних; 736 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 6959 випадків; 174 пацієнти померли, 2858 одужали;

• Кіровоградська область – 746 випадків; з них 41 летальний; 668 пацієнтів одужали;

• місто Київ – 10730 випадків; 155 осіб померли, 3455 одужали;

• Київська область – 4620 випадків; з них 80 летальних; 3158 пацієнтів одужали;

• Львівська область – 12 260 випадків; 337 осіб померли, 3342 одужали;

• Луганська область – 185 випадків; з них 1 летальний; 124 пацієнти одужали;

• Миколаївська область – 832 випадки; з них 18 летальних; 507 пацієнтів одужали;

• Одеська область – 5158 випадків; 81 людина померла, 1543 одужали;

• Полтавська область – 565 випадків; з них 15 летальних; 405 пацієнтів одужали;

• Рівненська область – 7828 випадків; 110 осіб померли, 5667 одужали;

• Сумська область – 966 випадків; з них 15 летальних; 494 пацієнти одужали;

• Тернопільська область – 3902 випадки; 47 осіб померли, 2502 одужали;

• Харківська область – 6360 випадків; 162 людини померли, 2714 одужали;

• Херсонська область – 304 випадки; з них 6 летальних; 221 пацієнт одужав;

• Хмельницька область – 1628 випадків; 31 людина померла, 1156 одужали;

• Чернівецька область – 7954 випадки; 240 осіб померли, 5607 одужали;

• Черкаська область – 1167 випадків; 37 осіб померли, 835 одужали;

• Чернігівська область – 1250 випадків; з них 21 летальний; 564 пацієнти одужали.

В Україні станом на 18 серпня виявлено 43 тис. 395 активних хворих на COVID-19.

Найбільшу кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано: у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

На стаціонарному лікуванні перебувають 5288 осіб, з них 170 осіб підключені до апаратів ШВЛ (штучної вентиляції легенів).

Летальність по країні становить 2,2 %. Найвищий показник зафіксований у Кіровоградській (5,5 %), Черкаській (3,2 %) і Закарпатській (3,7 %) областях.

Кількість активних випадків COVID-19 станом на 18 серпня зросла в 1,6 рази в порівнянні з кількістю активних хворих станом на 18 липня. Разом з тим, кількість активних хворих 18.07 в 1,5 рази перевищувала показники станом на 18 червня.