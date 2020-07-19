В Україні станом на ранок 19 липня зафіксовано 58 842 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

За минуло добу в країні зафіксували 8 летальних випадків. Водночас, одужали 354 пацієнти.

Загалом в Україні зафіксували 58 842 випадки інфікування коронавірусом. Наразі 30 879 осіб вже подолали хворобу, а 1485 людей померли від ускладнень.

Ситуація по областях України наступна:

Вінницька область 2 299 випадків; з них 39 летальних; 1736 пацієнтів одужали;

Волинська область– 3 251 випадків; 74 людини померли, 2 111 одужали;

Дніпропетровська область– 1 207 випадки; з них 25 летальних; 1065 пацієнти одужали;

Донецька область– 792 випадок; з них 10 летальних; 298 пацієнтів одужали;

Житомирська область– 1 593 випадки; 34 людини померли, 1251 одужали;

Закарпатська область– 4 354 випадки; 152 людей померли, 1546 одужали;

Запорізька область– 669 випадків; з них 20 летальних; 541 пацієнт одужав;

Івано-Франківська область– 3 464 випадків; 120 осіб померли, 1304 одужали;

місто Київ– 6 884 випадки; 128 осіб померли, 2367 одужали;

Київська область– 3 271 випадків; з них 59 летальних; 2 262 пацієнтів одужали;

Кіровоградська область– 681 випадків; 33 людини померли, 611 одужали;

Луганська область– 106 випадки; з них 1 летальний; 79 пацієнтів одужали;

Львівська область– 8 000 випадків; 208 людей померли, 1 424 одужали;

Миколаївська область– 513 випадків; з них 12 летальних; 403 пацієнти одужали;

Одеська область– 2 532 випадки; з них 35 летальних; 1117 пацієнтів одужали;

Полтавська область– 351 випадок; 13 осіб померли, 310 одужали;

Рівненська область– 5 082 випадків; 87 людей померли, 3 607 одужали;

Сумська область– 370 випадки; з них 6 летальних; 307 пацієнтів одужали;

Тернопільська область– 2 430 випадки; 34 людини померли, 1 548 одужали;

Харківська область– 3 014 випадки; 117 людей померли, 1 624 одужали;

Херсонська область– 213 випадків; з них 3 летальних; 193 пацієнти одужали;

Хмельницька область– 980 випадки; з них 22 летальних; 825 пацієнтів одужали;

Черкаська область– 833 випадків; 34 людини померли, 615 одужали;

Чернівецька область– 5 311 випадків; 205 людей померли, 3 424 одужав;

Чернігівська область– 642 випадки; з них 14 летальних; 309 пацієнтів одужали.