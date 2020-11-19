Станом на 19 листопада в Україні зафіксовано новий COVID-рекорд: понад 13 тисяч випадків коронавірусу за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 13 357 осіб: з них 539 дітей і 673 медика.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в м. Київ (1348), Дніпропетровській (1128), Київській (786), Запорізькій (748) і Черкаській (726) областях.

Протягом доби померли 257 пацієнтів. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 10 369 людей. Одужали за добу 7400 пацієнтів. З початку епідемії коронавірус подолали 266 479 пацієнтів.

Всього в Україні зафіксовано 583 510 випадків зараження коронавірусом.

За добу було здійснено 65 402 тестування на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 40 585, а методом ІФА – 24 817).

За весь час було проведено 4 млн 062 тис. 868 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 55 203 випадки; 1047 осіб померли, 20 012 одужали;

• Вінницька область – 14 532 випадки; 251 пацієнт помер, 8346 одужали;

• Волинська область – 20 150 випадків; 380 осіб померли, 13 278 одужали;

• Дніпропетровська область – 25 028 випадків; 658 осіб померли, 10 249 одужали;

• Донецька область – 18 790 випадків; з них 296 летальних; 7965 пацієнтів одужали;

• Житомирська область – 24 542 випадки; 419 пацієнтів померли, 13 668 одужали;

• Закарпатська область – 20 463 випадки; 489 осіб померли, 10 426 одужали;

• Запорізька область – 21 481 випадок; 208 пацієнтів померли, 3436 одужали;

• Івано-Франківська область – 30 091 випадок; 544 людини померли, 12 352 одужали;

• Київська область – 27 347 випадків; з них 600 летальних; 10 623 пацієнта одужали;

• Кіровоградська область – 3931 випадок; з них 129 летальних; 1974 пацієнта одужали;

• Луганська область – 5385 випадків; 133 людини померли, 2922 одужали;

• Львівська область – 39 229 випадків; 1108 людей померли, 25 379 одужали;

• Миколаївська область – 13 769 випадків; 259 пацієнтів померли, 4378 одужали;

• Одеська область – 35 440 випадків; 489 осіб померли, 8436 одужали;

• Полтавська область – 16 935 випадків; з них 356 летальних; 8128 пацієнтів одужали;

• Рівненська область – 26 442 випадки; 334 людини померли, 19 626 одужали;

• Сумська область – 20 124 випадки; 291 пацієнт помер, 7445 одужали;

• Тернопільська область – 24 552 випадки; 330 осіб померли, 19 402 одужали;

• Харківська область – 49 618 випадків; 673 людини померли, 17 197 одужали;

• Херсонська область – 7946 випадків; з них 165 летальних; 3227 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 24 485 випадків; 379 людей померли, 13 328 одужали;

• Черкаська область – 15 759 випадків; 154 пацієнта померли, 7683 одужали;

• Чернівецька область – 29 612 випадків; 587 осіб померли, 12 600 одужали;

• Чернігівська область – 12 656 випадків; з них 90 летальних; 4399 пацієнтів одужали.