Станом на 19 лютого в Україні підтверджено понад 6,5 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і більш ніж 5 тисяч одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 6 531 людини: зокрема, захворіли 418 дітей і 285 медиків.

До лікарень госпіталізовано ще 2304 людей.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в Івано-Франківській (753), Вінницькій (581) областях, м. Київ (544), Чернівецькій (458) і Львівській (422) областях.

Протягом доби померли 120 пацієнтів. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 24 972 людини. Одужали за добу 5857 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 139 тис. 977 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 293 672 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 61 215 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 26 095, методом ІФА – 15 567, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 553).

За час епідемії в Україні зроблено 6 млн 651 тис. 624 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 544 випадки за добу; всього виявлено 133 891 випадок – 2564 людини померли, 91 037 одужали;

• Вінницька область – 581 випадок за добу; всього зафіксовано 31 775 випадків – 605 осіб померли, 26 135 одужали;

• Волинська область – 180 випадків за добу; всього виявлено 38 702 випадки – 615 осіб померли, 35 944 одужали;

• Дніпропетровська область – 397 випадків за добу; за весь час підтверджено 71 294 випадки – 1939 людей померли, 66 217 одужали;

• Донецька область – 132 випадки за добу; всього діагностовано 46 183 випадки – 1034 людини померли, 43 211 одужали;

• Житомирська область – 260 випадків за добу; за час епідемії виявлено 47 660 випадків – 793 людини померли, 43 474 одужали;

• Закарпатська область – 397 випадків за добу; всього виявлено 36 499 випадків – 829 осіб померли, 29 605 одужали;

• Запорізька область – 182 випадки за добу; всього діагностовано 68 555 випадків – 1044 пацієнта померли, 64 277 одужали;

• Івано-Франківська область – 753 випадки за добу; всього виявлено 58 052 випадки – 1087 осіб померли, 46 655 одужали;

• Київська область – 365 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 72 820 випадків – 1212 пацієнтів померли, 66 610 одужали;

• Кіровоградська область – 63 випадки за добу; всього зафіксовано 10 290 випадків – 361 пацієнт помер, 7759 одужали;

• Луганська область – 43 випадки за добу; за весь час виявлено 14 674 випадки – 444 людини померли, 13 360 одужали;

• Львівська область – 422 випадки за добу; всього виявлено 75 491 випадок – 2217 людей померли, 67 429 одужали;

• Миколаївська область – 182 випадки за добу; всього зафіксовано 40 761 випадок – 763 пацієнта померли, 34 397 одужали;

• Одеська область – 238 випадків за добу; всього діагностовано 84 123 випадки – 1391 пацієнт помер, 77 498 одужали;

• Полтавська область – 133 випадки за добу; за весь час підтверджено 45 128 випадків – 949 осіб померли, 41 875 одужали;

• Рівненська область – 134 випадки за добу; всього зафіксовано 47 796 випадків – 605 осіб померли, 45 734 одужали;

• Сумська область – 104 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 47 427 випадків – 651 пацієнт помер, 44 861 одужали;

• Тернопільська область – 217 випадків за добу; всього виявлено 40 222 випадки – 581 пацієнт помер, 37 635 одужали;

• Харківська область – 182 випадки за добу; всього виявлено 81 298 випадків – 1526 людей померли, 74 986 одужали;

• Херсонська область – 34 випадки за добу; за весь час підтверджено 21 409 випадків – 625 осіб померли, 19 778 одужали;

• Хмельницька область – 197 випадків за добу; всього виявлено 46 329 випадків – 860 осіб померли, 43 333 одужали;

• Черкаська область – 155 випадків за добу; всього зафіксовано 47 752 випадки – 608 осіб померли, 44 112 одужали;

• Чернівецька область – 458 випадків за добу; за час епідемії виявлено 50 421 випадок – 947 осіб померли, 43 493 одужали;

• Чернігівська область – 178 випадків за добу; всього виявлено 35 120 випадків – 722 людини померли, 30 562 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.