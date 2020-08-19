Станом на 19 серпня в Україні підтверджено рекордну кількість нових випадків коронавірусу. Крім того, зафіксовано рекордну кількість пацієнтів, госпіталізованих із COVID-19.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, за минулу добу захворіли 1967 осіб: з них 121 дитина і 105 медпрацівників.

Найбільше нових випадків виявили: в Харківській області (247), Києві (215), Львівській області (188), Івано-Франківській області (163), Чернівецькій області (154), Рівненській області (125), Одеській області (123), Закарпатській області (117), Тернопільській області (99).

За добу померли ще 28 осіб. Всього з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 2144 летальні випадки. При цьому одужали ще 812 пацієнтів. З початку епідемії коронавірус подолали вже 49 тис. 737 пацієнтів.

За минулу добу було госпіталізовано 463 людини, у яких виявили коронавірус (це є рекордним показником).

За весь час епідемії в Україні захворіли 96 тисяч 403 людини: в тому числі 6602 дитини та 9923 медика.

За минулу добу було проведено 37 тисяч 771 тестування на коронавірус: з них 19 тисяч 591 – методом ПЛР, решта – методом ІФА (на антитіла до вірусу).

З початку епідемії було проведено 1 млн 335 тисяч ПЛР-досліджень.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 3323 випадки; з них 71 летальний; 2513 пацієнтів одужали;

• Волинська область – 4878 випадків; 107 осіб померли, 3519 одужали;

• Дніпропетровська область – 1816 випадків; з них 40 летальних; 1172 пацієнти одужали;

• Донецька область – 1122 випадки; з них 15 летальних; 846 пацієнтів одужали;

• Житомирська область – 2536 випадків; з них 52 летальних; 1671 пацієнт одужав;

• Закарпатська область – 6552 випадки; 242 людини померли, 2850 одужали;

• Запорізька область – 1179 випадків; з них 24 летальних; 746 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 7122 випадки; 177 осіб померли, 2915 одужали;

• Кіровоградська область – 748 випадків; з них 41 летальний; 668 пацієнтів одужали;

• м. Київ – 10 945 випадків; 155 осіб померли, 3484 одужали;

• Київська область – 4685 випадків; з них 81 летальний; 3213 пацієнтів одужали;

• Львівська область – 12 448 випадків; 338 осіб померли, 3450 одужали;

• Луганська область – 194 випадки; з них 1 летальний; 133 пацієнти одужали;

• Миколаївська область – 857 випадків; з них 18 летальних; 517 пацієнтів одужали;

• Одеська область – 5281 випадок; з них 82 летальних; 1595 пацієнтів одужали;

• Полтавська область – 582 випадки; 15 осіб померли, 413 одужали;

• Рівненська область – 7953 випадки; 115 осіб померли, 5783 одужали;

• Сумська область – 1023 випадки; з них 16 летальних; 498 пацієнтів одужали;

• Тернопільська область – 4001 випадок; з них 47 летальних; 2586 пацієнтів одужали;

• Харківська область – 6607 випадків; 166 осіб померли, 2733 одужали;

• Херсонська область – 312 випадків; з них 6 летальних; 221 пацієнт одужав;

• Хмельницька область – 1678 випадків; з них 33 летальних; 1156 пацієнтів одужали;

• Чернівецька область – 8108 випадків; 244 людини померли, 5649 одужали;

• Черкаська область – 1175 випадків; 37 осіб померли, 842 одужали;

• Чернігівська область – 1278 випадків; з них 21 летальний; 564 пацієнти одужали.

Станом на 19 серпня в Україні 44 тис. 522 активних хворих на COVID-19.

Найбільшу кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано: у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

На стаціонарному лікуванні перебувають 5168 осіб, з них 174 особи підключені до апаратів ШВЛ (штучної вентиляції легенів).

Летальність по країні становить 2,2 %. Найвищий показник зафіксований у Кіровоградській (5,5 %), Черкаській (3,2 %) і Закарпатській (3,7 %) областях.