Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 5138 людей. Зокрема, захворіли 260 дітей та 187 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 2269 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у Харківській області (567), м. Київ (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 227 людей. За весь час епідемії померли 48 696 людей.

Одужали за добу 17 102 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 1 млн 899 тис. 446 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 165 тис. 233 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 77 685 тестувань на коронавірус (з них методом ПЛР — 31 935, методом ІФА — 13 094, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 656).

За час епідемії в Україні зроблено 9 млн 914 тис. 382 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

м. Київ – 477 випадків за добу; всього виявлено 202 894 випадки – 4972 пацієнта померли, 134 959 одужали;

Вінницька область – 128 випадків за добу; всього зафіксовано 69 695 випадків – 1625 людей померли, 59 533 одужали;

Волинська область – 193 випадки за добу; всього підтверджено 60 073 випадки – 1106 людей померли, 55 083 одужали;

Дніпропетровська область – 457 випадків за добу; всього діагностовано 129 878 випадків – 3846 людей померли, 113 895 одужали;

Донецька область – 336 випадків за добу; за час епідемії виявлено 87 185 випадків – 2088 людей померли, 75 477 одужали;

Житомирська область – 115 випадків за добу; за весь час зафіксовано 86 654 випадки – 1700 людей померли, 78 951 одужали;

Закарпатська область – 67 випадків за добу; всього підтверджено 61 084 випадки – 1569 людей померли, 57 781 одужали;

Запорізька область – 276 випадків за добу; всього діагностовано 100 620 випадків – 2193 пацієнта померли, 90 649 одужали;

Івано-Франківська область – 98 випадків за добу; всього виявлено 85 472 випадки – 2032 пацієнта померли, 81 445 одужали;

Київська область – 336 випадків за добу; всього зафіксовано 122 807 випадків – 2604 пацієнта померли, 113 348 одужали;

Кіровоградська область – 84 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 19 818 випадків – 757 людей померли, 14 613 одужали;

Луганська область – 111 випадків за добу; за весь час діагностовано 25 507 випадків – 838 людей померли, 22 186 одужали;

Львівська область – 239 випадків за добу; всього виявлено 133 661 випадок – 3499 людей померли, 121 614 одужали;

Миколаївська область – 237 випадків за добу; за весь час зафіксовано 66 752 випадки – 1757 людей померли, 62 608 одужали;

Одеська область – 130 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 138 195 випадків – 2827 людей померли, 115 380 одужали;

Полтавська область – 131 випадок за добу; всього діагностовано 75 855 випадків – 1712 людей померли, 70 208 одужали;

Рівненська область – 309 випадків за добу; всього виявлено 76 448 випадків – 1141 пацієнт помер, 72 472 одужали;

Сумська область – 167 випадків за добу; всього зафіксовано 75 838 випадків – 1249 людей померли, 71 291 одужали;

Тернопільська область – 108 випадків за добу; всього підтверджено 68 562 випадки – 1147 людей померли, 63 254 одужали;

Харківська область – 567 випадків за добу; всього діагностовано 144 142 випадки – 3092 пацієнта померли, 124 642 одужали;

Херсонська область – 110 випадків за добу; за час епідемії виявлено 33 518 випадків – 1014 пацієнтів померли, 28 503 одужали;

Хмельницька область – 178 випадків за добу; за весь час зафіксовано 86 880 випадків – 1756 людей померли, 79 428 одужали;

Черкаська область – 169 випадків за добу; всього підтверджено 79 387 випадків – 1181 пацієнт помер, 69 255 одужали;

Чернівецька область – 62 випадки за добу; всього діагностовано 78 568 випадків – 1729 людей померли, 72 010 одужали;

Чернігівська область – 53 випадки за добу; всього виявлено 55 740 випадків – 1262 пацієнта померли, 50 861 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 18 травня в Україні було щеплено 19 088 людей. З них:

• щеплено вакциною Covishield – 480 осіб;

• вакциною CoronaVac – 6 070 осіб;

• вакциною Comirnaty (від Pfizer-BioNTech) – 5 412 осіб;

• вакциною AstraZeneca-SKBio – 7 126 осіб.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 994 872 людини. З них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 37 526 осіб.

Загалом було щеплено:

• вакциною Covishield – 484 439 осіб;

• вакциною CoronaVac – 83 108 осіб;

• вакциною Comirnaty – 56 861 особа;

• вакциною AstraZeneca-SKBio – 332 940 осіб.

  • 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield  зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
  • Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
  • 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
  • 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
  • 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
  • 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
  • 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).