Станом на 2 березня в Україні підтверджено понад 5,3 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і майже стільки ж одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 5336 людей: зокрема, захворіли 308 дітей і 218 медиків.

До лікарень госпіталізували ще 1410 осіб.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в Києві (463).

Протягом доби померли 162 пацієнта. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 26 212 осіб. Одужали за добу 5194 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 1 млн 176 тис. 918 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 357 470 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 54 994 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 27 407, методом ІФА – 14 483, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 104).

За час епідемії в Україні зроблено 6 млн 948 тис. 980 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 463 випадки за добу; всього виявлено 138 483 випадки – 2672 пацієнта померли, 94 596 одужали;

• Вінницька область – 453 випадки за добу; всього зафіксовано 37 663 випадки – 681 пацієнт помер, 27 738 одужали;

• Волинська область – 140 випадків за добу; всього виявлено 40 200 випадків – 647 осіб померли, 36 959 одужали;

• Дніпропетровська область – 206 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 74 061 випадок – 1990 осіб померли, 68 274 одужали;

• Донецька область – 107 випадків за добу; за весь час діагностовано 47 485 випадків – 1061 пацієнт помер, 44 193 одужали;

• Житомирська область – 94 випадки за добу; всього виявлено 51 670 випадків – 844 людини померли, 44 597 одужали;

• Закарпатська область – 438 випадків за добу; всього зафіксовано 40 933 випадки – 929 осіб померли, 31 136 одужали;

• Запорізька область – 163 випадки за добу; всього підтверджено 69 848 випадків – 1161 пацієнт помер, 65 329 одужали;

• Івано-Франківська область – 649 випадків за добу; за час епідемії виявлено 65 608 випадків – 1185 осіб померли, 49 451 одужали;

• Київська область – 231 випадок за добу; всього діагностовано 76 128 випадків – 1256 осіб померли, 69 226 одужали;

• Кіровоградська область – 26 випадків за добу; всього виявлено 10 657 випадків – 373 пацієнта померли, 8068 одужали;

• Луганська область – 32 випадки за добу; всього зафіксовано 15 019 випадків – 463 пацієнта померли, 13 905 одужали;

• Львівська область – 349 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 79 582 випадки – 2293 людини померли, 69 673 одужали;

• Миколаївська область – 153 випадки за добу; всього виявлено 42 545 випадків – 790 осіб померли, 36 178 одужали;

• Одеська область – 319 випадків за добу; всього зафіксовано 86 418 випадків – 1440 осіб померли, 79 421 одужали;

• Полтавська область – 131 випадок за добу; всього виявлено 46 353 випадки – 983 пацієнта померли, 42 532 одужали;

• Рівненська область – 108 випадків за добу; за весь час діагностовано 49 065 випадків – 626 осіб померли, 46 716 одужали;

• Сумська область – 37 випадків за добу; всього виявлено 48 723 випадки – 672 пацієнта померли, 46 177 одужали;

• Тернопільська область – 146 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 42 423 випадки – 605 осіб померли, 38 794 одужали;

• Харківська область – 319 випадків за добу; всього підтверджено 84 203 випадки – 1600 людей померли, 77 016 одужали;

• Херсонська область – 18 випадків за добу; всього виявлено 21 747 випадків – 643 пацієнта померли, 20 257 одужали;

• Хмельницька область – 105 випадків за добу; за весь час зафіксовано 48 262 випадки – 892 пацієнта померли, 44 561 одужали;

• Черкаська область – 93 випадки за добу; всього виявлено 48 799 випадків – 633 пацієнта померли, 45 642 одужали;

• Чернівецька область – 504 випадки за добу; всього виявлено 55 633 випадки – 1018 осіб померли, 45 268 одужали;

• Чернігівська область – 52 випадки за добу; за час епідемії зафіксовано 35 962 випадки – 755 осіб померли, 31 211 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.