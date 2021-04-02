Станом на 2 квітня в Україні підтверджено рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та смертей за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 19 893 людей. Це найбільша кількість людей, які захворіли протягом доби, за весь час епідемії COVID-19 на території нашої країни.

Зокрема, захворіли 834 дитини та 484 медпрацівники.

До лікарень госпіталізували 5 040 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у Львівській (1 668), Одеській (1 608), Харківській (1 494), Хмельницькій (1 351) та Дніпропетровській (1 178) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 433 людини, що є найбільшим добовим показником летальності за час епідемії. За весь час померли 33 679 людей. Одужали за добу 10 287 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 333 тис. 370 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 млн 711 тис. 630 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 128 727 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 58 944, методом ІФА – 22 564, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 219).

За час епідемії в Україні зроблено 8 млн 238 тис. 849 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 1 164 випадки за добу; всього виявлено 164 605 випадків – 3495 людей померли, 106 788 одужали;

• Вінницька область – 815 випадків за добу; всього зафіксовано 58 765 випадків – 1101 пацієнт помер, 35 989 одужали;

• Волинська область – 522 випадки за добу; всього підтверджено 47 686 випадків – 785 людей померли, 41 055 одужали;

• Дніпропетровська область – 1 178 випадків за добу; за весь час діагностовано 93 274 випадки – 2423 людини померли, 76 076 одужали;

• Донецька область – 852 випадки за добу; за час епідемії виявлено 60 542 випадки – 1293 пацієнта померли, 48 536 одужали;

• Житомирська область – 855 випадків за добу; всього зафіксовано 72 924 випадки – 1226 людей померли, 52 387 одужали;

• Закарпатська область – 389 випадків за добу; всього підтверджено 55 085 випадків – 1349 людей померли, 41 788 одужали;

• Запорізька область – 755 випадків за добу; всього діагностовано 79 768 випадків – 1447 людей померли, 69 529 одужали;

• Івано-Франківська область – 415 випадків за добу; за час епідемії виявлено 80 098 випадків – 1737 людей померли, 64 420 одужали;

• Київська область – 1 156 випадків за добу; за весь час зафіксовано 97 441 випадок – 1669 людей померли, 78 803 одужали;

• Кіровоградська область – 166 випадків за добу; всього підтверджено 13 531 випадок – 478 людей померли, 9148 одужали;

• Луганська область – 187 випадків за добу; всього діагностовано 17 879 випадків – 536 людей померли, 15 181 одужали;

• Львівська область – 1 668 випадків за добу; всього виявлено 106 479 випадків – 2672 пацієнта померли, 80 140 одужали;

• Миколаївська область – 456 випадків за добу; всього зафіксовано 52 707 випадків – 1094 пацієнта померли, 42 030 одужали;

• Одеська область – 1 608 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 110 479 випадків – 1874 пацієнта померли, 83 306 одужали;

• Полтавська область – 693 випадки за добу; за весь час діагностовано 56 526 випадків – 1183 пацієнта померли, 47 442 одужали;

• Рівненська область – 635 випадків за добу; всього виявлено 59 024 випадки – 761 пацієнт помер, 51 392 одужали;

• Сумська область – 786 випадків за добу; всього зафіксовано 59 752 випадки – 823 пацієнта померли, 50 153 одужали;

• Тернопільська область – 710 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 55 531 випадок – 789 людей померли, 45 593 одужали;

• Харківська область – 1 494 випадки за добу; за весь час діагностовано 105 918 випадків – 2004 пацієнта померли, 85 813 одужали;

• Херсонська область – 221 випадок за добу; всього виявлено 24 748 випадків – 709 людей померли, 21 423 одужали;

• Хмельницька область – 1 351 випадок за добу; за час епідемії зафіксовано 66 273 випадки – 1190 людей померли, 51 836 одужали;

• Черкаська область – 768 випадків за добу; за весь час підтверджено 58 766 випадків – 774 пацієнта померли, 50 312 одужали;

• Чернівецька область – 466 випадків за добу; всього діагностовано 70 752 випадки – 1387 людей померли, 50 127 одужали;

• Чернігівська область – 583 випадки за добу; всього виявлено 43 077 випадків – 880 людей померли, 34 103 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 1 квітня в Україні було щеплено 19 097 людей.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 267 833 людини. З них отримали 2 дози – 2 особи.

Кількість щеплень, зроблених у регіонах 1 квітня:

• м. Київ – 1 710 щеплень;

• Вінницька область – 800 щеплень;

• Волинська область – 570 щеплень;

• Дніпропетровська область – 1 340 щеплень;

• Донецька область – 640 щеплень;

• Житомирська область – 850 щеплень;

• Закарпатська область – 730 щеплень;

• Запорізька область – 960 щеплень;

• Івано-Франківська область – 837 щеплень;

• Київська область – 930 щеплень;

• Кіровоградська область – 460 щеплень;

• Луганська область – 440 щеплень;

• Львівська область – 1 160 щеплення;

• Миколаївська область – 830 щеплень;

• Одеська область – 630 щеплень;

• Полтавська область – 870 щеплень;

• Рівненська область – 480 щеплень;

• Сумська область – 500 щеплень;

• Тернопільська область – 490 щеплень;

• Харківська область – 1 030 щеплень;

• Херсонська область – 40 щеплень;

• Хмельницька область – 700 щеплень;

• Черкаська область – 1 440 щеплень;

• Чернівецька область – 400 щеплень;

• Чернігівська область – 260 щеплень.

Вакцинація проводилася 147 мобільними бригадами з імунізації та 791 пунктом щеплення.

Станом на 1 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 393 078 людей.