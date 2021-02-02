Станом на 2 лютого в Україні підтверджено майже 2,4 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та в 4 рази більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 2394 людей: зокрема, захворіли 117 дітей і 213 медиків.

До лікарень госпіталізували ще 833 людини.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в м. Київ (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) та Харківській (158) областях.

Протягом доби померли 156 пацієнтів. За час епідемії від ускладнень COVID-19 загинули 22 924 людини. Одужали за добу 11 457 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 035 тис. 372 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 1 223 879 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 31 620 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 031).

За час епідемії в Україні зроблено 6 млн 274 тис. 464 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 285 випадків за добу; всього виявлено 128 834 випадки – 2377 людей померли, 71 145 одужали;

• Вінницька область – 61 випадок за добу; всього зафіксовано 27 218 випадків – 512 пацієнтів померли, 23 195 одужали;

• Волинська область – 99 випадків за добу; за весь час підтверджено 36 976 випадків – 581 пацієнт помер, 34 339 одужали;

• Дніпропетровська область – 104 випадки за добу; всього виявлено 67 893 випадки – 1827 людей померли, 61 272 одужали;

• Донецька область – 55 випадків за добу; всього діагностовано 44 220 випадків – 928 пацієнтів померли, 39 830 одужали;

• Житомирська область – 14 випадків за добу; за час епідемії виявлено 44 649 випадків – 750 осіб померли, 41 272 одужали;

• Закарпатська область – 91 випадок за добу; за весь час виявлено 31 962 випадки – 728 осіб померли, 27 988 одужали;

• Запорізька область – 217 випадків за добу; всього зафіксовано 65 942 випадки – 829 осіб померли, 55 553 одужали;

• Івано-Франківська область – 278 випадків за добу; всього виявлено 49 181 випадок – 951 пацієнт помер, 43 050 одужали;

• Київська область – 120 випадків за добу; за час епідемії виявлено 69 445 випадків – 1137 людей померли, 57 793 одужали;

• Кіровоградська область – 12 випадків за добу; всього виявлено 9821 випадок – 328 осіб померли, 7086 одужали;

• Луганська область – 38 випадків за добу; всього підтверджено 13 976 випадків – 400 осіб померли, 11 874 одужали;

• Львівська область – 114 випадків за добу; всього зафіксовано 71 446 випадків – 2096 людей померли, 61 708 одужали;

• Миколаївська область – 27 випадків за добу; за весь час виявлено 39 117 випадків – 686 осіб померли, 27 886 одужали;

• Одеська область – 131 випадок за добу; всього підтверджено 81 593 випадки – 1322 людини померли, 72 880 одужали;

• Полтавська область – 98 випадків за добу; всього виявлено 43 295 випадків – 895 осіб померли, 39 506 одужали;

• Рівненська область – 54 випадки за добу; за час епідемії виявлено 45 982 випадки – 579 осіб померли, 43 315 одужали;

• Сумська область – 20 випадків за добу; всього зафіксовано 45 939 випадків – 620 осіб померли, 42 956 одужали;

• Тернопільська область – 63 випадки за добу; всього виявлено 37 957 випадків – 536 осіб померли, 35 339 одужали;

• Харківська область – 158 випадків за добу; за весь час підтверджено 78 136 випадків – 1387 людей померли, 70 200 одужали;

• Херсонська область – 19 випадків за добу; всього виявлено 20 766 випадків – 581 пацієнт помер, 18 268 одужали;

• Хмельницька область – 13 випадків за добу; за весь час виявлено 43 964 випадки – 795 людей померли, 40 855 одужали;

• Черкаська область – 157 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 45 887 випадків – 550 осіб померли, 40 844 одужали;

• Чернівецька область – 159 випадків за добу; всього виявлено 45 800 випадків – 877 осіб померли, 39 590 одужали;

• Чернігівська область – 7 випадків за добу; всього виявлено 33 880 випадків – 652 пацієнта померли, 27 628 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.