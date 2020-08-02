Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки й оборони (РНБО).

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 2 серпня складає 30 900.

Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (285,1), Закарпатській (238) та Івано-Франківській (218,5) областях.

На стаціонарному лікуванні перебуває 4625 осіб, з них 128 осіб підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 18 307 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 534 пацієнтів.

Летальність по країні складає 2,4%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%), та Закарпатській (3,8%) областях.

Захворювання було підтверджено у 5072 дітей та 8755 медиків, з них 6426 медпрацівників одужали.

За добу досліджено 12 403 зразки методом ПЛР. Усього проведено 1 058 383 ПЛР-дослідження.

Ситуація по областях України наступна:

  • Вінницька область — 2790 випадків;
  • Волинська область — 3888 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1421 випадок;
  • Донецька область — 898 випадків;
  • Житомирська область — 1921 випадок;
  • Закарпатська область — 5267 випадків;
  • Запорізька область — 823 випадки;
  • Івано-Франківська область — 4795 випадків;
  • Кіровоградська область — 710 випадки;
  • Київ — 8452 випадки;
  • Київська область — 3823 випадків;
  • Львівська область — 9783 випадок;
  • Луганська область — 128 випадків;
  • Миколаївська область — 621 випадки;
  • Одеська область — 3414 випадків;
  • Полтавська область — 459 випадків;
  • Рівненська область — 6195 випадків;
  • Сумська область — 529 випадків;
  • Тернопільська область — 3086 випадків;
  • Харківська область — 3862 випадків;
  • Херсонська область — 230 випадків;
  • Хмельницька область — 1180 випадки;
  • Чернівецька область — 6061 випадки;
  • Черкаська область — 949 випадки;
  • Чернігівська область —883 випадки.