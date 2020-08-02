Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки й оборони (РНБО).
Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 2 серпня складає 30 900.
Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (285,1), Закарпатській (238) та Івано-Франківській (218,5) областях.
На стаціонарному лікуванні перебуває 4625 осіб, з них 128 осіб підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 18 307 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 534 пацієнтів.
Летальність по країні складає 2,4%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%), та Закарпатській (3,8%) областях.
Захворювання було підтверджено у 5072 дітей та 8755 медиків, з них 6426 медпрацівників одужали.
За добу досліджено 12 403 зразки методом ПЛР. Усього проведено 1 058 383 ПЛР-дослідження.
Ситуація по областях України наступна:
- Вінницька область — 2790 випадків;
- Волинська область — 3888 випадків;
- Дніпропетровська область — 1421 випадок;
- Донецька область — 898 випадків;
- Житомирська область — 1921 випадок;
- Закарпатська область — 5267 випадків;
- Запорізька область — 823 випадки;
- Івано-Франківська область — 4795 випадків;
- Кіровоградська область — 710 випадки;
- Київ — 8452 випадки;
- Київська область — 3823 випадків;
- Львівська область — 9783 випадок;
- Луганська область — 128 випадків;
- Миколаївська область — 621 випадки;
- Одеська область — 3414 випадків;
- Полтавська область — 459 випадків;
- Рівненська область — 6195 випадків;
- Сумська область — 529 випадків;
- Тернопільська область — 3086 випадків;
- Харківська область — 3862 випадків;
- Херсонська область — 230 випадків;
- Хмельницька область — 1180 випадки;
- Чернівецька область — 6061 випадки;
- Черкаська область — 949 випадки;
- Чернігівська область —883 випадки.
- Раніше повідомлялося, що в Україні четвертий день поспіль фіксують понад 1000 нових випадків COVID-19.