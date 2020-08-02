В Україні станом на 2 серпня підтверджено 72 168 випадків, з них 39 543 одужали, 1725 людей померли.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки й оборони (РНБО).

Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 2 серпня складає 30 900.

Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (285,1), Закарпатській (238) та Івано-Франківській (218,5) областях.

На стаціонарному лікуванні перебуває 4625 осіб, з них 128 осіб підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 18 307 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 534 пацієнтів.

Летальність по країні складає 2,4%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%), та Закарпатській (3,8%) областях.

Захворювання було підтверджено у 5072 дітей та 8755 медиків, з них 6426 медпрацівників одужали.

За добу досліджено 12 403 зразки методом ПЛР. Усього проведено 1 058 383 ПЛР-дослідження.

Ситуація по областях України наступна:

Вінницька область — 2790 випадків;

Волинська область — 3888 випадків;

Дніпропетровська область — 1421 випадок;

Донецька область — 898 випадків;

Житомирська область — 1921 випадок;

Закарпатська область — 5267 випадків;

Запорізька область — 823 випадки;

Івано-Франківська область — 4795 випадків;

Кіровоградська область — 710 випадки;

Київ — 8452 випадки;

Київська область — 3823 випадків;

Львівська область — 9783 випадок;

Луганська область — 128 випадків;

Миколаївська область — 621 випадки;

Одеська область — 3414 випадків;

Полтавська область — 459 випадків;

Рівненська область — 6195 випадків;

Сумська область — 529 випадків;

Тернопільська область — 3086 випадків;

Харківська область — 3862 випадків;

Херсонська область — 230 випадків;

Хмельницька область — 1180 випадки;

Чернівецька область — 6061 випадки;

Черкаська область — 949 випадки;

Чернігівська область —883 випадки.