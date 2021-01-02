Станом на 2 січня в Україні підтверджено понад 5 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 5 038 людей: з них 182 дитини і 131 медик.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: у Львівській області (434), Київській області (407), Миколаївській області (391), Житомирській області (378), Сумській області (361), Дніпропетровській області (302), Києві (293).

За добу помер 51 пацієнт. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 18 731 людина. Одужали за добу 2 606 пацієнтів. З початку епідемії коронавірус подолали 722 615 пацієнтів.

Всього в Україні підтверджено 1 069 517 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 17 930 тестувань на коронавірус (з них 14 975 – методом ПЛР і 2 955 – методом ІФА).

За весь час було проведено 5 млн 597 тис. 641 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 112 649 випадків; 1942 людини померли, 40 053 одужали;

• Вінницька область – 22 801 випадок; 399 людей померли, 15 404 одужали;

• Волинська область – 33 312 випадків; 518 осіб померли, 29 117 одужали;

• Дніпропетровська область – 59 293 випадки; 1440 людей померли, 45 630 одужали;

• Донецька область – 37 198 випадків; 704 людини померли, 28 322 одужали;

• Житомирська область – 39 982 випадки; 660 осіб померли, 32 103 одужали;

• Закарпатська область – 28 407 випадків; 639 осіб померли, 23 717 одужали;

• Запорізька область – 54 717 випадків; 594 людини померли, 21 166 одужали;

• Івано-Франківська область – 43 489 випадків; 812 осіб померли, 30 726 одужали;

• Київська область – 60 238 випадків; 976 осіб померли, 36 583 одужали;

• Кіровоградська область – 8544 випадки; 254 пацієнта померли, 4419 одужали;

• Луганська область – 10 923 випадки; 301 пацієнт помер, 7740 одужали;

• Львівська область – 62 130 випадків; 1784 людини померли, 46 766 одужали;

• Миколаївська область – 31 705 випадків; 522 пацієнта померли, 14 487 одужали;

• Одеська область – 71 889 випадків; 1062 пацієнта померли, 45 374 одужали;

• Полтавська область – 36 733 випадки; 754 людини померли, 28 507 одужали;

• Рівненська область – 41 503 випадки; 519 осіб померли, 37 107 одужали;

• Сумська область – 41 350 випадків; 530 осіб померли, 34 651 одужали;

• Тернопільська область – 34 275 випадків; 463 пацієнта померли, 30 347 одужали;

• Харківська область – 70 212 випадки; 1106 людей померли, 57 052 одужали;

• Херсонська область – 18 044 випадки; 439 осіб померли, 9858 одужали;

• Хмельницька область – 39 932 випадки; 686 осіб померли, 33 850 одужали;

• Черкаська область – 39 481 випадок; 397 осіб померли, 23 227 одужали;

• Чернівецька область – 40 357 випадків; 787 осіб померли, 29 425 одужали;

• Чернігівська область – 30 353 випадки; 443 пацієнта померли, 16 984 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.