Станом на 2 вересня в Україні зафіксовано рекордний показник добової захворюваності на коронавірус COVID-19 – майже 2,5 тис. осіб. Випадки інфікування підтверджені у всіх регіонах нашої країни.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 2495 осіб: в тому числі 133 дитини і 136 медиків.

Найбільшу кількість нових випадків виявлено: в Києві (332), Харківській області (302), Львівській області (204), Одеській області (203), Тернопільській області (201), Івано-Франківській області (174), Рівненській області (127), Хмельницькій області (111), Закарпатській області (97).

За добу померла 51 людина. Це найбільша кількість летальних випадків від початку спалаху в Україні. За весь час епідемії внаслідок ускладнень від COVID-19 у нашій країні померли 2656 осіб. При цьому одужали за добу 1015 пацієнтів. За весь час епідемії коронавірус в Україні подолали 58 тис. 817 пацієнтів.

У цілому в Україні зафіксовано вже 125 тис. 798 випадків коронавірусу. Захворіли, в тому числі 8210 дітей і 11 тис. 498 медиків.

За добу було проведено 46 тис. 736 тестувань на коронавірус: з них 24 тис. 531 – методом ПЛР, а решта – методом ІФА (на антитіла до вірусу).

З початку епідемії в Україні проведено 1 млн 597 тис. 707 ПЛР-досліджень.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 4109 випадків; з них 85 летальних; 2858 пацієнтів одужали;

• Волинська область – 5589 випадків; 123 людини померли, 3999 одужали;

• Дніпропетровська область – 2454 випадки; в тому числі 51 летальний; 1220 пацієнтів одужали;

• Донецька область – 1505 випадків; з них 21 летальний; 892 пацієнти одужали;

• Житомирська область – 3442 випадки; 68 осіб померли, 1948 одужали;

• Закарпатська область – 7697 випадків; 265 осіб померли, 3386 одужали;

• Запорізька область – 1657 випадків; з них 25 летальних; 981 людина одужала;

• Івано-Франківська область – 9522 випадки; 222 людини померли, 3435 одужали;

• Кіровоградська область – 826 випадків; з них 47 летальних; 695 пацієнтів одужали;

• м. Київ – 13 878 випадків; 218 осіб померли, 4444 одужали;

• Київська область – 5842 випадки; 102 людини померли, 3726 одужали;

• Львівська область – 14 907 випадків; 412 осіб померли, 4581 одужала;

• Луганська область – 346 випадків; з них 3 летальних; 193 пацієнти одужали;

• Миколаївська область – 1320 випадків; 31 людина померла, 597 одужали;

• Одеська область – 7697 випадків; 110 осіб померли 1847 одужали;

• Полтавська область – 832 випадки; в тому числі 20 летальних; 519 пацієнтів одужали;

• Рівненська область – 9396 випадків; 132 людини померли, 6773 одужали;

• Сумська область – 1571 випадок; з них 25 летальних; 734 пацієнти одужали;

• Тернопільська область – 6395 випадків; 76 осіб померли, 3118 одужали;

• Харківська область – 9640 випадків; 213 осіб померли, 3270 одужали;

• Херсонська область – 424 випадки; з них 13 летальних; 275 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 2630 випадків; 47 осіб померли, 1401 одужала;

• Чернівецька область – 10 487 випадків; 287 осіб померли, 6327 одужали;

• Черкаська область – 1642 випадки; 38 людей померли, 991 одужала;

• Чернігівська область – 1990 випадків; в тому числі 22 летальних; 607 пацієнтів одужали.