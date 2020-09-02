Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за минулу добу захворіли 2495 осіб: в тому числі 133 дитини і 136 медиків.
Найбільшу кількість нових випадків виявлено: в Києві (332), Харківській області (302), Львівській області (204), Одеській області (203), Тернопільській області (201), Івано-Франківській області (174), Рівненській області (127), Хмельницькій області (111), Закарпатській області (97).
За добу померла 51 людина. Це найбільша кількість летальних випадків від початку спалаху в Україні. За весь час епідемії внаслідок ускладнень від COVID-19 у нашій країні померли 2656 осіб.
При цьому одужали за добу 1015 пацієнтів. За весь час епідемії коронавірус в Україні подолали 58 тис. 817 пацієнтів.
У цілому в Україні зафіксовано вже 125 тис. 798 випадків коронавірусу. Захворіли, в тому числі 8210 дітей і 11 тис. 498 медиків.
За добу було проведено 46 тис. 736 тестувань на коронавірус: з них 24 тис. 531 – методом ПЛР, а решта – методом ІФА (на антитіла до вірусу).
З початку епідемії в Україні проведено 1 млн 597 тис. 707 ПЛР-досліджень.
Ситуація по областях України наступна:
• Вінницька область – 4109 випадків; з них 85 летальних; 2858 пацієнтів одужали;
• Волинська область – 5589 випадків; 123 людини померли, 3999 одужали;
• Дніпропетровська область – 2454 випадки; в тому числі 51 летальний; 1220 пацієнтів одужали;
• Донецька область – 1505 випадків; з них 21 летальний; 892 пацієнти одужали;
• Житомирська область – 3442 випадки; 68 осіб померли, 1948 одужали;
• Закарпатська область – 7697 випадків; 265 осіб померли, 3386 одужали;
• Запорізька область – 1657 випадків; з них 25 летальних; 981 людина одужала;
• Івано-Франківська область – 9522 випадки; 222 людини померли, 3435 одужали;
• Кіровоградська область – 826 випадків; з них 47 летальних; 695 пацієнтів одужали;
• м. Київ – 13 878 випадків; 218 осіб померли, 4444 одужали;
• Київська область – 5842 випадки; 102 людини померли, 3726 одужали;
• Львівська область – 14 907 випадків; 412 осіб померли, 4581 одужала;
• Луганська область – 346 випадків; з них 3 летальних; 193 пацієнти одужали;
• Миколаївська область – 1320 випадків; 31 людина померла, 597 одужали;
• Одеська область – 7697 випадків; 110 осіб померли 1847 одужали;
• Полтавська область – 832 випадки; в тому числі 20 летальних; 519 пацієнтів одужали;
• Рівненська область – 9396 випадків; 132 людини померли, 6773 одужали;
• Сумська область – 1571 випадок; з них 25 летальних; 734 пацієнти одужали;
• Тернопільська область – 6395 випадків; 76 осіб померли, 3118 одужали;
• Харківська область – 9640 випадків; 213 осіб померли, 3270 одужали;
• Херсонська область – 424 випадки; з них 13 летальних; 275 пацієнтів одужали;
• Хмельницька область – 2630 випадків; 47 осіб померли, 1401 одужала;
• Чернівецька область – 10 487 випадків; 287 осіб померли, 6327 одужали;
• Черкаська область – 1642 випадки; 38 людей померли, 991 одужала;
• Чернігівська область – 1990 випадків; в тому числі 22 летальних; 607 пацієнтів одужали.
- З понеділка, 31 серпня, в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Так, до “червоної зони” потрапили окремі міста і райони п’яти областей України: Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької.
- Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.