Станом на 20 березня в Україні підтверджено понад 15 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та втричі менше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 15 292 людей: зокрема, захворіли 797 дітей та 367 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували ще 4 369 людей.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) та Одеській (1037) областях.

Протягом доби померли 260 пацієнтів. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 29 775 людей. Одужали за добу 5 190 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 253 тис. 972 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 1 535 218 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 114 719 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 50 800, методом ІФА – 23 398, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 521).

За час епідемії в Україні зроблено 7 млн 624 тис. 537 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 1 070 випадків за добу; всього виявлено 152 203 випадки – 3034 пацієнта померли, 101 218 одужали;

• Вінницька область – 823 випадки за добу; всього зафіксовано 50 585 випадків – 852 пацієнта померли, 31 662 одужали;

• Волинська область – 240 випадків за добу; всього підтверджено 43 846 випадків – 707 людей померли, 39 262 одужали;

• Дніпропетровська область – 1 104 випадки за добу; за весь час діагностовано 82 694 випадки – 2201 пацієнт помер, 72 072 одужали;

• Донецька область – 583 випадки за добу; за час епідемії виявлено 53 189 випадків – 1161 пацієнт помер, 46 082 одужали;

• Житомирська область – 1 082 випадок за добу; всього зафіксовано 64 198 випадків – 1034 пацієнта померли, 47 954 одужали;

• Закарпатська область – 366 випадків за добу; всього підтверджено 49 845 випадків – 1172 пацієнта померли, 36 496 одужали;

• Запорізька область – 485 випадків за добу; всього діагностовано 73 986 випадків – 1302 пацієнта померли, 67 717 одужали;

• Івано-Франківська область – 410 випадків за добу; за весь час виявлено 75 609 випадків – 1535 людей померли, 56 250 одужали;

• Київська область – 1 036 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 86 637 випадків – 1438 людей померли, 74 375 одужали;

• Кіровоградська область – 137 випадків за добу; всього підтверджено 11 935 випадків – 431 пацієнт помер, 8644 вилікувалися;

• Луганська область – 115 випадків за добу; всього діагностовано 16 182 випадки – 500 людей померли, 14 572 одужали;

• Львівська область – 1 180 випадків за добу; за час епідемії виявлено 92 420 випадків – 2474 людини померли, 74 772 одужали;

• Миколаївська область – 408 випадків за добу; за весь час зафіксовано 47 921 випадок – 920 людей померли, 40 229 одужали;

• Одеська область – 1 037 випадків за добу; всього підтверджено 96 844 випадки – 1606 людей померли, 81 551 одужали;

• Полтавська область – 400 випадків за добу; всього діагностовано 50 503 випадки – 1072 пацієнта померли, 44 089 вилікувалися;

• Рівненська область – 432 випади за добу; всього виявлено 53 372 випадки – 684 пацієнта померли, 49 233 одужали;

• Сумська область – 564 випадки за добу; всього зафіксовано 53 427 випадків – 749 людей померли, 48 039 одужали;

• Тернопільська область – 598 випадків за добу; всього діагностовано 49 360 випадків – 686 людей померли, 42 181 одужали;

• Харківська область – 754 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 94 081 випадок – 1791 пацієнт помер, 80 685 одужали;

• Херсонська область – 90 випадків за добу; за весь час виявлено 22 778 випадків – 673 пацієнта померли, 20 877 одужали;

• Хмельницька область – 871 випадок за добу; всього зафіксовано 56 342 випадки – 1016 людей померли, 47 995 одужали;

• Черкаська область – 582 випадки за добу; всього підтверджено 53 092 випадки – 692 пацієнта померли, 47 551 одужали;

• Чернівецька область – 539 випадків за добу; всього діагностовано 65 137 випадків – 1234 пацієнта померли, 47 969 одужали;

• Чернігівська область – 386 випадків за добу; за весь час виявлено 39 032 випадки – 811 людей померли, 32 497 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 19 березня в Україні було щеплено 11 628 людей.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 104 342 людини. Із них отримали 1 дозу – 104 341 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

Кількість щеплень, проведених у регіонах 19 березня:

• Вінницька область – 210 щеплень;

• Волинська область – 270 щеплень;

• Дніпропетровська область – 820 щеплень;

• Донецька область – 620 щеплень;

• Житомирська область – 160 щеплень;

• Закарпатська область – 320 щеплень;

• Запорізька область – 350 щеплень;

• Івано-Франківська область – 458 щеплень;

• Київська область – 820 щеплень;

• Кіровоградська область – 290 щеплень;

• Луганська область – 250 щеплень;

• Львівська область – 790 щеплень;

• м. Київ – 1050 щеплень;

• Миколаївська область – 500 щеплень;

• Одеська область – 390 щеплень;

• Полтавська область – 480 щеплень;

• Рівненська область – 360 щеплень;

• Сумська область – 500 щеплень;

• Тернопільська область – 560 щеплень;

• Харківська область – 420 щеплень;

• Херсонська область – 530 щеплень;

• Хмельницька область – 400 щеплень;

• Чернівецька область – 260 щеплень;

• Чернігівська область – 350 щеплень;

• Черкаська область – 470 щеплень.

Щеплення проводилось 210 мобільними бригадами з імунізації.

Станом на 19 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 297 742 людини.