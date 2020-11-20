Станом на 20 листопада в Україні зафіксовано новий COVID-рекорд: понад 14,5 тисяч випадків коронавірусу за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 14 575 осіб: з них 549 дітей і 613 медиків.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в м. Київ (1391), Дніпропетровській (1174), Київській (1080), Хмельницькій (805) і Сумській (748) областях.

Протягом доби померли 229 пацієнтів. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 10 598 людей. Одужали за добу 7 845 пацієнтів. З початку епідемії коронавірус подолали 274 324 пацієнта.

Всього в Україні зафіксовано 598 085 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 70 752 тестування на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 45 957, а методом ІФА – 24 795).

За весь час було проведено 4 млн 108 тис. 825 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 56 594 випадки; 1080 пацієнтів померли, 20 391 одужав;

• Вінницька область – 14 857 випадків; 257 осіб померли, 8436 одужали;

• Волинська область – 20 651 випадок; 385 осіб померли, 13 484 одужали;

• Дніпропетровська область – 26 202 випадки; 687 осіб померли, 10 530 одужали;

• Донецька область – 19 223 випадки; з них 321 летальний; 8521 пацієнт одужав;

• Житомирська область – 25 111 випадків; 428 осіб померли, 14 179 одужали;

• Закарпатська область – 20 827 випадків; 494 людини померли, 11 050 одужали;

• Запорізька область – 22 225 випадків; 223 людини померли, 3497 одужали;

• Івано-Франківська область – 30 684 випадки; 552 пацієнти померли, 12 455 одужали;

• Київська область – 28 427 випадків; 615 осіб померли, 10 868 одужали;

• Кіровоградська область – 4052 випадки; з них 132 летальних; 2003 пацієнти одужали;

• Луганська область – 5474 випадки; з них 136 летальних; 2972 пацієнти одужали;

• Львівська область – 39 916 випадків; 1119 пацієнтів померли, 25 922 одужали;

• Миколаївська область – 14 181 випадок; 262 людини померли, 4489 одужали;

• Одеська область – 36 053 випадки; 497 осіб померли, 8623 одужали;

• Полтавська область – 17 403 випадки; 364 людини померли, 8599 одужали;

• Рівненська область – 27 054 випадки; 341 пацієнт помер, 20 067 одужали;

• Сумська область – 20 872 випадки; 293 людини померли, 7709 одужали;

• Тернопільська область – 24 843 випадки; 334 людини померли, 19 608 одужали;

• Харківська область – 50 252 випадки; 678 осіб померли, 18 487 одужали;

• Херсонська область – 8155 випадків; з них 170 летальних; 3405 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 25 290 випадків; 391 пацієнт помер, 13 698 одужали;

• Черкаська область – 16 437 випадків; 157 осіб померли, 7846 одужали;

• Чернівецька область – 30 143 випадки; 592 людини померли, 12 776 одужали;

• Чернігівська область – 13 159 випадків; з них 90 летальних; 4709 одужали.