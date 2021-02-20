Станом на 20 лютого в Україні підтверджено майже 6,3 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і на 1,7 тис. більше одужань.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 6295 людей: зокрема, захворіли 429 дітей і 223 медика.

До лікарень госпіталізували ще 2225 осіб.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в Івано-Франківській (738), Вінницькій (554), Чернівецькій (522), Львівській (420) областях та м. Київ (415).

Протягом доби померли 73 пацієнта. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 25 045 людей. Одужали за добу 4539 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 144 тис. 516 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 299 967 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 67 017 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 29 731, методом ІФА – 16 184, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 102).

За час епідемії в Україні зроблено 6 млн 681 тис. 355 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 415 випадків за добу; всього виявлено 134 306 випадків – 2567 осіб померли, 91 782 одужали;

• Вінницька область – 554 випадки за добу; всього зафіксовано 32 329 випадків – 611 пацієнтів померли 26 283 одужали;

• Волинська область – 166 випадків за добу; всього виявлено 38 868 випадків – 619 осіб померли, 36 098 одужали;

• Дніпропетровська область – 290 випадків за добу; за весь час діагностовано 71 584 випадки – 1946 осіб померли, 66 449 одужали;

• Донецька область – 168 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 46 351 випадок – 1036 осіб померли, 43 307 одужали;

• Житомирська область – 369 випадків за добу; всього виявлено 48 029 випадків – 796 осіб померли, 43 612 одужали;

• Закарпатська область – 414 випадків за добу; всього зафіксовано 36 913 – 832 пацієнти померли, 29 678 одужали;

• Запорізька область – 132 випадки за добу; всього виявлено 68 687 випадків – 1050 осіб померли, 64 348 одужали;

• Івано-Франківська область – 738 випадків за добу; за весь час діагностовано 58 790 випадків – 1097 осіб померли, 47 082 одужали;

• Київська область – 325 випадків за добу; всього підтверджено 73 145 випадків – 1213 осіб померли, 66 987 одужали;

• Кіровоградська область – 42 випадки за добу; всього виявлено 10 332 випадки – 362 пацієнти померли, 7804 одужали;

• Луганська область – 45 випадків за добу; всього зафіксовано 14 719 випадків – 444 людини померли, 13 404 одужали;

• Львівська область – 420 випадків за добу; всього підтверджено 75 911 випадків – 2223 людини померли, 67 528 одужали;

• Миколаївська область – 163 випадки за добу; за весь час виявлено 40 924 випадки – 764 людини померли, 34 662 одужали;

• Одеська область – 144 випадки за добу; всього зафіксовано 84 267 випадків – 1 393 пацієнти померли, 77 909 одужали;

• Полтавська область – 138 випадків за добу; всього виявлено 45 266 випадків – 950 осіб померли, 41 919 одужали;

• Рівненська область – 142 випадки за добу; за час епідемії виявлено 47 938 випадків – 607 осіб померли, 45 801 одужали;

• Сумська область – 143 випадки за добу; всього підтверджено 47 570 випадків – 655 осіб померли, 44 938 одужали;

• Тернопільська область – 203 випадки за добу; за весь час діагностовано 40 425 випадків – 582 пацієнти померли, 37 747 одужали;

• Харківська область – 280 випадків за добу; всього зафіксовано 81 578 випадків – 1529 осіб померли, 75 215 одужали;

• Херсонська область – 35 випадків за добу; всього виявлено 21 444 випадки – 627 осіб померли, 19 924 одужали;

• Хмельницька область – 210 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 46 539 випадків – 860 осіб померли, 43 469 одужали;

• Черкаська область – 127 випадків за добу; всього виявлено 47 879 випадків – 608 осіб померли, 44 241 одужали;

• Чернівецька область – 522 випадки за добу; всього виявлено 50 943 випадки – 952 пацієнти померли, 43 629 одужали;

• Чернігівська область – 110 випадків за добу; всього виявлено 35 230 випадків – 722 пацієнти померли, 30 700 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.