Станом на 20 січня в Україні підтверджено понад 4 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 за добу і втричі більше одужань.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 4 383 людини: з них 161 дитина і 239 медиків.

До лікарень госпіталізували ще 2 011 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в м. Київ (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях.

Протягом доби померли 212 пацієнтів. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 21 258 осіб. Одужали за добу 14 501 пацієнт. За весь час коронавірус подолали 900 749 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 172 038 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 45 790 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 26 792, методом ІФА – 18 998).

За час епідемії в Україні зроблено 6 млн 009 тис. 914 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 606 випадків за добу; всього підтверджено 124 240 випадків – 2227 людей померли, 50 339 одужали;

• Вінницька область – 178 випадків за добу; всього виявлено 25 251 випадок – 465 осіб померли, 20 559 одужали;

• Волинська область – 103 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 35 567 випадків – 559 осіб померли, 32 944 одужали;

• Дніпропетровська область – 157 випадків за добу; всього зафіксовано 64 915 випадків – 1680 пацієнтів померли, 52 117 одужали;

• Донецька область – 208 випадків за добу; всього підтверджено 42 199 випадків – 780 осіб померли, 36 075 одужали;

• Житомирська область – 92 випадки за добу; всього виявлено 42 850 випадків – 714 осіб померли, 38 380 одужали;

• Закарпатська область – 76 випадків за добу; за весь час діагностовано 30 033 випадки – 698 пацієнтів померли, 26 732 одужали;

• Запорізька область – 423 випадки за добу; всього підтверджено 62 915 випадків – 750 осіб померли, 40 867 одужали;

• Івано-Франківська область – 149 випадків за добу; всього зафіксовано 45 636 випадків – 880 осіб померли, 40 194 одужали;

• Київська область – 226 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 66 714 випадків – 1079 пацієнтів померли, 47 819 одужали;

• Кіровоградська область – 39 випадків за добу; всього виявлено 9444 випадки – 300 осіб померли, 5787 одужали;

• Луганська область – 76 випадків за добу; всього діагностовано 13 182 випадки – 363 людини померли, 10 295 одужали;

• Львівська область – 195 випадків за добу; за час епідемії виявлено 67 887 випадків – 1969 людей померли, 56 107 одужали;

• Миколаївська область – 114 випадків за добу; всього підтверджено 37 007 випадків – 615 осіб померли, 18 820 одужали;

• Одеська область – 223 випадки за добу; всього виявлено 79 233 випадки – 1270 пацієнтів померли, 64 500 одужали;

• Полтавська область – 158 випадків за добу; за весь час підтверджено 41 544 випадки – 845 осіб померли, 34 899 одужали;

• Рівненська область – 111 випадків за добу; за час епідемії виявлено 44 318 випадків – 547 осіб померли, 41 254 одужали;

• Сумська область – 103 випадки за добу; за весь час діагностовано 44 548 випадків – 589 осіб померли, 40 288 одужали;

• Тернопільська область – 120 випадків за добу; всього зафіксовано 36 382 випадки – 503 пацієнта померли, 33 092 одужали;

• Харківська область – 335 випадків за добу; всього підтверджено 75 368 випадків – 1280 пацієнтів померли, 63 905 одужали;

• Херсонська область – 48 випадків за добу; всього виявлено 19 875 випадків – 535 осіб померли, 14 873 одужали;

• Хмельницька область – 165 випадків за добу; з початку епідемії зафіксовано 42 599 випадків – 750 осіб померли, 38 168 одужали;

• Черкаська область – 200 випадків за добу; всього підтверджено 44 330 випадків – 500 пацієнтів померли, 36 307 одужали;

• Чернівецька область – 198 випадків за добу; всього виявлено 43 374 випадки – 841 пацієнт помер, 34 632 одужали;

• Чернігівська область – 80 випадків за добу; всього підтверджено 32 627 випадків – 519 пацієнтів померли, 21 796 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.