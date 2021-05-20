Станом на 20 травня в Україні підтверджено понад 5 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та втричі більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 5 165 людей. Зокрема, захворіли 324 дитини та 109 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували ще 1884 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у Дніпропетровській області (489), м. Київ (433), Харківській (429), Запорізькій (311), та Київській (295) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 203 людини. За весь час епідемії померли 48 899 людей. Одужали за добу 16 748 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 916 тис. 194 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 170 тис. 398 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 69 732 тестування на коронавірус (методом ПЛР — 29 509, методом ІФА — 12 693, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 530).

За час епідемії в Україні зроблено 9 млн 943 тис. 891 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 433 випадки за добу; всього виявлено 203 327 випадків – 4983 пацієнта померли, 137 960 одужали;

• Вінницька область – 117 випадків за добу; всього зафіксовано 69 812 випадків – 1628 людей померли, 60 264 одужали;

• Волинська область – 196 випадків за добу; всього діагностовано 60 269 випадків – 1111 людей померли, 55 309 одужали;

• Дніпропетровська область – 489 випадків за добу; за весь час виявлено 130 367 випадків – 3879 людей померли, 115 333 одужали;

• Донецька область – 291 випадок за добу; за час епідемії зафіксовано 87 476 випадків – 2106 людей померли, 76 838 одужали;

• Житомирська область – 164 випадки за добу; всього підтверджено 86 818 випадків – 1702 пацієнта померли, 80 072 одужали;

• Закарпатська область – 96 випадків за добу; всього діагностовано 61 180 випадків – 1572 пацієнта померли, 57 941 одужали;

• Запорізька область – 311 випадків за добу; всього виявлено 100 931 випадок – 2200 людей померли, 91 025 одужали;

• Івано-Франківська область – 126 випадків за добу; всього зафіксовано 85 598 випадків – 2037 людей померли, 81 634 одужали;

• Київська область – 295 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 123 102 випадки – 2618 людей померли, 114 234 одужали;

• Кіровоградська область – 80 випадків за добу; за весь час діагностовано 19 898 випадків – 763 пацієнта померли, 14 917 одужали;

• Луганська область – 123 випадки за добу; всього виявлено 25 630 випадків – 843 пацієнта померли, 22 478 одужали;

• Львівська область – 283 випадки за добу; всього діагностовано 133 944 випадки – 3503 пацієнта померли, 122 013 одужали;

• Миколаївська область – 172 випадки за добу; всього підтверджено 66 924 випадки – 1760 людей померли, 62 661 одужали;

• Одеська область – 146 випадків за добу; за весь час виявлено 138 341 випадок – 2836 людей померли, 116 104 одужали;

• Полтавська область – 137 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 75 992 випадки – 1727 людей померли, 70 969 одужали;

• Рівненська область – 217 випадків за добу; всього підтверджено 76 665 випадків – 1143 пацієнта померли, 72 848 одужали;

• Сумська область – 129 випадків за добу; всього діагностовано 75 967 випадків – 1254 пацієнта померли, 71 658 одужали;

• Тернопільська область – 141 випадок за добу; за час епідемії виявлено 68 703 випадки – 1151 пацієнт помер, 63 608 одужали;

• Харківська область – 429 випадків за добу; всього зафіксовано 144 571 випадок – 3115 людей померли, 125 934 одужали;

• Херсонська область – 240 випадків за добу; за весь час підтверджено 33 758 випадків – 1014 пацієнтів померли, 28 710 одужали;

• Хмельницька область – 152 випадки за добу; всього діагностовано 87 032 випадки – 1763 пацієнта померли, 79 838 одужали;

• Черкаська область – 181 випадок за добу; всього виявлено 79 568 випадків – 1191 пацієнт помер, 69 961 одужав;

• Чернівецька область – 86 випадків за добу; всього зафіксовано 78 654 випадки – 1730 людей померли, 72 657 одужали;

• Чернігівська область – 131 випадок за добу; всього діагностовано 55 871 випадок – 1270 людей померли, 51 228 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 19 травня в Україні було щеплено 17 943 людини.

Як зазначили в МОЗ, загалом за весь період вакцинації в Україні вже зробили перший мільйон щеплень проти COVID-19 (а точніше 1 млн 012 тис 815 щеплень).

Першу дозу вакцини отримали 964 745 українців, 48 070 – щепили двома дозами. Лідерами за кількістю проведених щеплень є Київ, Дніпропетровська та Львівська області.

За період вакцинальної кампанії найбільше було щеплено: українців віком 20-39 років (а саме – 234 169 людей). У МОЗ уточнили, що “це молоді люди, які належать до пріоритетних категорій, визначених дорожньою картою”.

Однією з найстаріших вакцинованих є мешканка Петриківського обласного геріатричного пансіонату Тернопільської області Ірина Курова, якій 99 років.

Жінок було щеплено 525 723, трохи більше, ніж чоловіків – 487 092.

Кількість щеплень в регіонах за добу, 19 травня:

• Вінницька область – 537;

• Волинська область – 555;

• Дніпропетровська область – 839;

• Донецька область – 1322;

• Житомирська область – 707;

• Закарпатська область – 688;

• Запорізька область – 636;

• Івано-Франківська область – 703;

• Київська область – 936;

• Кіровоградська область – 610;

• Луганська область – 368;

• Львівська область – 542;

• місто Київ – 1878;

• Миколаївська область – 696;

• Одеська область – 1080;

• Полтавська область – 207;

• Рівненська область – 485;

• Сумська область – 146;

• Тернопільська область – 650;

• Харківська область – 903;

• Херсонська область – 574;

• Хмельницька область – 837;

• Чернівецька область – 487;

• Чернігівська область – 569;

• Черкаська область – 988.

Вакцинація здійснювалася 264 мобільними бригадами з імунізації та 407 пунктами щеплення.

Станом на 19 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 573 977 людей.