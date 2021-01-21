Станом на 21 січня в Україні підтверджено понад 5,5 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 за добу і в 2,5 рази більше одужань.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 5 583 людини: з них 173 дитини і 229 медиків.

До лікарень госпіталізували ще 1 811 людей.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в м. Київ (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях.

Протягом доби помер 241 пацієнт. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 21 499 пацієнтів. Одужали за добу 13 981 пацієнт. За весь час коронавірус подолали 914 730 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 177 621 випадок зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 41 597 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 24 504, методом ІФА – 17 093).

За час епідемії в Україні зроблено 6 млн 034 тис. 418 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 595 випадків за добу; всього виявлено 124 835 випадків – 2246 людей померли, 52 146 одужали;

• Вінницька область – 186 випадків за добу; всього зафіксовано 25 437 випадків – 469 пацієнтів померли, 20 868 одужали;

• Волинська область – 154 випадки за добу; за час епідемії виявлено 35 721 випадок – 561 пацієнт помер, 33 041 одужали;

• Дніпропетровська область – 295 випадків за добу; всього підтверджено 65 210 випадків – 1701 пацієнт помер, 53 018 одужали;

• Донецька область – 280 випадків за добу; всього виявлено 42 479 випадків – 794 людини померли, 36 771 одужали;

• Житомирська область – 184 випадки за добу; всього виявлено 43 034 випадки – 716 осіб померли, 38 972 одужали;

• Закарпатська область – 127 випадків за добу; всього підтверджено 30 160 випадків – 699 осіб померли 26 837 одужали;

• Запорізька область – 358 випадків за добу; за весь час виявлено 63 273 випадки – 760 осіб померли, 42 667 одужали;

• Івано-Франківська область – 177 випадків за добу; всього зафіксовано 45 813 випадків – 886 осіб померли, 40 670 одужали;

• Київська область – 235 випадків за добу; всього підтверджено 66 949 випадків – 1086 осіб померли, 48 883 одужали;

• Кіровоградська область – 41 випадок за добу; всього виявлено 9485 випадків – 306 осіб померли, 5896 одужали;

• Луганська область – 124 випадки за добу; від початку епідемії підтверджено 13 306 випадків – 369 осіб померли, 10 473 одужали;

• Львівська область – 337 випадків за добу; всього зафіксовано 68 224 випадки – 1996 людей померли, 56 692 одужали;

• Миколаївська область – 170 випадків за добу; всього виявлено 37 177 випадків – 617 осіб померли, 19 560 одужали;

• Одеська область – 223 випадки за добу; за час епідемії діагностовано 79 456 випадків – 1270 осіб померли, 65 706 одужали;

• Полтавська область – 244 випадки за добу; за весь час підтверджено 41 788 випадків – 849 осіб померли, 35 112 одужали;

• Рівненська область – 251 випадок за добу; всього зафіксовано 44 569 випадків – 548 пацієнтів померли, 41 408 одужали;

• Сумська область – 261 випадок за добу; всього підтверджено 44 809 випадків – 590 осіб померли, 40 442 одужали;

• Тернопільська область – 150 випадків за добу; за час епідемії виявлено 36 532 випадки – 506 осіб померли, 33 168 одужали;

• Харківська область – 302 випадки за добу; всього зафіксовано 75 670 випадків – 1290 людей померли, 64 320 одужали;

• Херсонська область – 101 випадок за добу; за весь час діагностовано 19 976 випадків – 540 осіб померли, 15 372 одужали;

• Хмельницька область – 202 випадки за добу; всього виявлено 42 801 випадок – 755 осіб померли, 38 643 одужали;

• Черкаська область – 162 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 44 492 випадки – 510 пацієнтів померли, 36 873 одужали;

• Чернівецька область – 209 випадків за добу; всього зафіксовано 43 583 випадки – 842 пацієнта померли, 35 106 одужали;

• Чернігівська область – 215 випадків за добу; з початку епідемії виявлено 32 842 випадки – 593 людини померли, 22 077 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.