Станом на 21 жовтня в Україні зафіксовано рекордну кількість нових випадків коронавірусу COVID-19 та найбільшу з початку епідемії кількість смертей.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 6719 осіб: серед них 318 дітей, а також 365 медиків.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Харківській області (713), Одеській області (614), Полтавській області (580), Києві (559), Хмельницькій області (322), Дніпропетровській області (312), Львівській області (310), Київській області (253), Рівненській області (244).

За добу помер 141 пацієнт. Це найбільша кількість летальних випадків за добу з початку епідемії в Україні.

У цілому від ускладнень COVID-19 з початку спалаху померли 5927 осіб.

При цьому одужали за добу 2686 пацієнтів. Загалом коронавірус вже подолали 132 219 пацієнтів.

За весь час в Україні було виявлено 315 826 випадків коронавірусу. Захворіли, зокрема, 19 146 дітей, а також 20 174 медика.

За добу було проведено 62 869 тестувань на коронавірус (з них 32 729 – методом ПЛР, решта – методом ІФА, на антитіла).

Всього було проведено 2 880 105 тестувань методом ПЛР.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 8644 випадки; 152 людини померли, 5318 одужали;

• Волинська область – 11 367 випадків; 228 людей померли, 6539 одужали;

• Дніпропетровська область – 11 705 випадків; 267 осіб померли, 5277 одужали;

• Донецька область – 7629 випадків; в тому числі 80 летальних; 1310 пацієнтів одужали;

• Житомирська область – 10 634 випадки; 179 осіб померли, 5755 одужали;

• Закарпатська область – 12 112 випадків; 339 осіб померли, 5732 одужали;

• Запорізька область – 6784 випадки; в тому числі 95 летальних; 1867 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 17 214 випадків; 395 осіб померли, 8807 одужали;

• Кіровоградська область – 1 697 випадків; в тому числі 74 летальних; 1056 пацієнтів одужали;

• м. Київ – 31 869 випадків; 627 осіб померли, 11 115 одужали;

• Київська область – 13 419 випадків; 295 осіб померли, 7418 одужали;

• Львівська область – 25 702 випадки; 731 людина померла, 10 067 одужали;

• Луганська область – 2686 випадків; в тому числі 49 летальних; 877 пацієнтів одужали;

• Миколаївська область – 6256 випадків; 121 людина померла, 1445 одужали;

• Одеська область – 19 957 випадків; 300 осіб померли, 3242 одужали;

• Полтавська область – 6880 випадків; 132 особи померли, 2260 одужали;

• Рівненська область – 16 428 випадків; 204 особи померли, 12 705 одужали;

• Сумська область – 9509 випадків; 141 особа померла, 2827 одужали;

• Тернопільська область – 17 970 випадків; 232 особи померли, 12 824 одужали;

• Харківська область – 30 272 випадки; 462 людини померли, 5862 одужали;

• Херсонська область – 2739 випадків; в тому числі 58 летальних; 1 177 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 11 561 випадок; 189 осіб померли, 4943 одужали;

• Чернівецька область – 18 314 випадків; 417 осіб померли, 9595 одужали;

• Черкаська область – 7314 випадків; в тому числі 73 летальних; 2962 пацієнти одужали;

• Чернігівська область – 7164 випадки; 87 осіб померли, 1239 одужали.