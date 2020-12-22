Станом на 22 грудня в Україні підтверджено понад 8,5 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, а одужань – майже вдвічі більше.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 8 513 осіб: з них 415 дітей і 368 медиків.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в м. Київ (1159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.

Протягом доби померли 232 пацієнта. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 16 897 людей. Одужали за добу 14 020 пацієнтів. З початку епідемії коронавірус подолали 600 288 пацієнтів.

Всього в Україні зафіксовано 979 506 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 46 696 тестувань на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 26 341, а методом ІФА – 20 355).

За весь час було проведено 5 млн 307 тис. 601 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 102 282 випадки; 1749 осіб померли, 33 981 одужали;

• Вінницька область – 21 145 випадків; 361 пацієнт помер, 13 381 одужав;

• Волинська область – 31 138 випадків; 492 людини померли, 24 774 одужали;

• Дніпропетровська область – 54 147 випадків; 1255 людей померли, 40 573 одужали;

• Донецька область – 32 760 випадків; 660 осіб померли, 22 664 одужали;

• Житомирська область – 36 810 випадків; 615 осіб померли, 28 875 одужали;

• Закарпатська область – 27 303 випадки; 613 людей померли, 21 561 одужали;

• Запорізька область – 48 454 випадки; 482 людини померли, 16 320 одужали;

• Івано-Франківська область – 42 090 випадків; 775 людей померли, 21 252 одужали;

• Київська область – 54 022 випадки; 888 осіб померли, 25 928 одужали;

• Кіровоградська область – 7861 випадок; 228 людей померли, 3366 одужали;

• Луганська область – 8994 випадки; 249 осіб померли, 6399 одужали;

• Львівська область – 57 401 випадок; 1649 людей померли, 42 455 одужали;

• Миколаївська область – 27 479 випадків; 448 осіб померли, 12 437 одужали;

• Одеська область – 65 503 випадки; 942 пацієнта померли, 27 519 одужали;

• Полтавська область – 32 506 випадків; 678 осіб померли, 22 877 одужали;

• Рівненська область – 38 920 випадків; 484 людини померли, 33 569 одужали;

• Сумська область – 38 321 випадок; 504 пацієнта померли, 30 971 одужали;

• Тернопільська область – 32 579 випадків; 442 людини померли, 28 391 одужали;

• Харківська область – 65 652 випадки; 999 осіб померли, 50 661 одужали;

• Херсонська область – 15 973 випадки; 378 осіб померли, 6691 одужали;

• Хмельницька область – 36 840 випадків; 603 пацієнта померли, 29 340 одужали;

• Черкаська область – 35 413 випадків; 315 осіб померли, 17 390 одужали;

• Чернівецька область – 38 555 випадків; 746 осіб померли, 25 729 одужали;

• Чернігівська область – 27 358 випадків; 342 пацієнта померли, 13 184 одужали.