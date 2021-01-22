Станом на 22 січня в Україні зафіксовано понад 5,3 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. При цьому за добу одужало в 2,5 рази більше людей.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 5 348 людей: з них 164 дитини і 225 медиків.

До лікарень госпіталізували ще 1 900 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в м. Київ (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях.

Протягом доби померли 163 пацієнта. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 21 662 людини. Одужали за добу 14 239 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 928 969 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 182 969 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 43 593 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 23 410, методом ІФА – 20 183).

За час епідемії в Україні зроблено 6 млн 057 тис. 828 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 507 випадків за добу; всього виявлено 125 342 випадки – 2260 людей померли, 55 000 одужали;

• Вінницька область – 162 випадки за добу; всього виявлено 25 599 випадків – 473 людини померли, 21 137 одужали;

• Волинська область – 135 випадків за добу; за весь час підтверджено 35 856 випадків – 563 пацієнта померли, 33 223 одужали;

• Дніпропетровська область – 414 випадків за добу; всього підтверджено 65 624 випадки – 1722 пацієнта померли, 53 872 одужали;

• Донецька область – 266 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 42 745 випадків – 794 людини померли, 36 954 одужали;

• Житомирська область – 152 випадки за добу; за весь час підтверджено 43 186 випадків – 720 осіб померли, 39 339 одужали;

• Закарпатська область – 142 випадки за добу; всього зафіксовано 30 302 випадки – 700 осіб померли, 26 938 одужали;

• Запорізька область – 350 випадків за добу; всього виявлено 63 623 випадки – 772 пацієнта померли, 44 340 одужали;

• Івано-Франківська область – 226 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 46 039 випадків – 892 пацієнта померли, 41 262 одужали;

• Київська область – 313 випадків за добу; всього виявлено 67 262 випадки – 1092 пацієнта померли, 50 048 одужали;

• Кіровоградська область – 28 випадків за добу; всього зафіксовано 9513 випадків – 307 осіб померли, 6004 одужали;

• Луганська область – 67 випадків за добу; за весь час підтверджено 13 373 випадки – 376 осіб померли, 10 592 одужали;

• Львівська область – 370 випадків за добу; всього виявлено 68 594 випадки – 2010 осіб померли, 57 120 одужали;

• Миколаївська область – 275 випадків за добу; від початку епідемії виявлено 37 452 випадки – 628 осіб померли, 20 073 одужали;

• Одеська область – 287 випадків за добу; за весь час було зафіксовано 79 743 випадки – 1278 людей померли, 67 084 одужали;

• Полтавська область – 192 випадки за добу; за час епідемії діагностовано 41 980 випадків – 854 людини померли, 35 829 одужали;

• Рівненська область – 160 випадків за добу; всього виявлено 44 729 випадків – 551 пацієнт помер, 41 553 одужали;

• Сумська область – 123 випадки за добу; всього виявлено 44 932 випадки – 600 осіб померли, 40 759 одужали;

• Тернопільська область – 113 випадків за добу; за весь час виявлено 36 645 випадків – 507 осіб померли, 33 421 одужали;

• Харківська область – 300 випадків за добу; всього зафіксовано 75 970 випадків – 1304 людини померли, 64 553 одужали;

• Херсонська область – 81 випадок за добу; за час епідемії підтверджено 20 057 випадків – 544 людини померли, 15 576 одужали;

• Хмельницька область – 134 випадки за добу; всього виявлено 42 935 випадків – 759 осіб померли, 39 016 одужали;

• Черкаська область – 195 випадків за добу; всього підтверджено 44 687 випадків – 516 осіб померли, 37 396 одужали;

• Чернівецька область – 217 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 43 800 випадків – 845 осіб померли, 35 625 одужали;

• Чернігівська область – 139 випадків за добу; за весь час виявлено 32 981 випадок – 595 пацієнтів померли, 22 255 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.