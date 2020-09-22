Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за минулу добу захворіли 2884 людини: в тому числі 206 дітей, а також 120 медпрацівників.
Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Харківській області (372), Тернопільській області (293), Львівській області (275), Києві (270), Одеській області (233), Київській області (140), Чернівецькій області (139), Івано- Франківській області (137), Хмельницькій області (114), Рівненській області (111).
За добу померли ще 59 осіб. З початку спалаху в Україні від ускладнень COVID-19 померли 3642 людини.
Водночас одужали за добу ще 1717 пацієнтів, що є рекордним показником за весь час епідемії COVID-19 в Україні.
У цілому коронавірус в Україні подолали 79 901 пацієнт.
Загалом в Україні зафіксовано 181 237 випадків зараження COVID-19. У тому числі захворіли 11 870 дітей, а також 14 025 медиків.
За добу було проведено 42 478 тестувань на коронавірус (з них 20 781 – методом ПЛР, а решта – методом ІФА, на антитіла до вірусу).
Ситуація по областях України наступна:
• Вінницька область – 5377 випадків; 102 людини померли, 3563 одужали;
• Волинська область – 7031 випадок; 149 осіб померли, 4865 одужали;
• Дніпропетровська область – 4218 випадків; з них 91 летальний; 2231 пацієнт одужав;
• Донецька область – 2505 випадків; в тому числі 52 летальних; 1018 пацієнтів одужали;
• Житомирська область – 5121 випадок; 92 людини померли, 2679 одужали;
• Закарпатська область – 9265 випадків; 293 людини померли, 4139 одужали;
• Запорізька область – 3034 випадки; в тому числі 44 летальних; 1132 пацієнта одужали;
• Івано-Франківська область – 12 675 випадків; 284 людини померли, 5571 одужала;
• Кіровоградська область – 1005 випадків; з них 54 летальних; 792 пацієнта одужали;
• м. Київ – 20 028 випадків; 325 осіб померли, 5929 одужали;
• Київська область – 8020 випадків; 161 людина померла, 4999 одужали;
• Львівська область – 18 793 випадки; 527 осіб померли, 6188 одужали;
• Луганська область – 767 випадків; з них 6 летальних; 417 пацієнтів одужали;
• Миколаївська область – 2572 випадки; в тому числі 63 летальних; 841 пацієнт одужав;
• Одеська область – 11 843 випадки; 165 осіб померли, 2477 одужали;
• Полтавська область – 1575 випадків; з них 34 летальних; 727 пацієнтів одужали;
• Рівненська область – 11 353 випадки; 151 людина померла, 8859 одужали;
• Сумська область – 3184 випадки; 52 людини померли, 1382 одужали;
• Тернопільська область – 11 732 випадки; 141 людина померла, 5398 одужали;
• Харківська область – 15 505 випадків; 308 осіб померли, 4248 одужали;
• Херсонська область – 837 випадків; з них 20 летальних; 460 пацієнтів одужали;
• Хмельницька область – 4937 випадків; 95 осіб померли, 2103 одужали;
• Чернівецька область – 13 304 випадки; 338 осіб померли, 7652 одужали;
• Черкаська область – 3145 випадків; з них 49 летальних; 1447 пацієнтів одужали;
• Чернігівська область – 3411 випадків; в тому числі 46 летальних; 784 пацієнта одужали.
- З 00 годин 00 хвилин 21 вересня (понеділок) в Україні почало діяти нове епідемічне зонування.
- Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила обмеження в регіонах з червоним рівнем епідемічної небезпеки з урахуванням пропозицій регіональних комісій. Вони встановлені з 00:00 години 22 вересня 2020 року.