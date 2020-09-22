Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 2884 людини: в тому числі 206 дітей, а також 120 медпрацівників.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Харківській області (372), Тернопільській області (293), Львівській області (275), Києві (270), Одеській області (233), Київській області (140), Чернівецькій області (139), Івано- Франківській області (137), Хмельницькій області (114), Рівненській області (111).

За добу померли ще 59 осіб. З початку спалаху в Україні від ускладнень COVID-19 померли 3642 людини.

Водночас одужали за добу ще 1717 пацієнтів, що є рекордним показником за весь час епідемії COVID-19 в Україні.