Станом на 23 березня в Україні зафіксовано майже 11,5 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та рекордну від початку епідемії кількість смертей.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 11 476 людей: зокрема, захворіли 606 дітей та 357 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 2 519 людей.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: в Одеській області (1122), м. Київ (1050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 333 людини, що є рекордним показником. За весь час епідемії померли 30 431 людина. Одужали за добу 8 044 пацієнта. За весь час коронавірус подолали 1 млн 268 тис. 886 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 565 732 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 88 673 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 44 647, методом ІФА – 21 526, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 500).

За час епідемії в Україні зроблено 7 млн 726 тис. 035 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 1 050 випадків за добу; всього виявлено 154 036 випадків – 3114 пацієнтів померли, 102 789 одужали;

• Вінницька область – 716 випадків за добу; всього зафіксовано 52 478 випадків – 901 пацієнт помер, 32 617 одужали;

• Волинська область – 225 випадків за добу; всього підтверджено 44 430 випадків – 728 людей померли, 39 630 одужали;

• Дніпропетровська область – 604 випадки за добу; за весь час діагностовано 84 513 випадків – 2218 людей померли, 72 586 одужали;

• Донецька область – 270 випадків за добу; за час епідемії виявлено 54 042 випадки – 1199 людей померли, 46 232 одужали;

• Житомирська область – 186 випадків за добу; всього зафіксовано 65 778 випадків – 1076 людей померли, 48 902 одужали;

• Закарпатська область – 428 випадків за добу; всього підтверджено 50 929 випадків – 1196 людей померли, 37 305 одужали;

• Запорізька область – 340 випадків за добу; всього діагностовано 74 789 випадків – 1322 пацієнта померли, 68 169 одужали;

• Івано-Франківська область – 351 випадок за добу; за весь час виявлено 76 532 випадки – 1577 людей померли, 57 912 одужали;

• Київська область – 727 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 88 575 випадків – 1461 пацієнт помер, 74 953 одужали;

• Кіровоградська область – 57 випадків за добу; за весь час підтверджено 12 091 випадок – 440 людей померли, 8772 одужали;

• Луганська область – 147 випадків за добу; всього діагностовано 16 369 випадків – 504 пацієнта померли, 14 643 одужали;

• Львівська область – 995 випадків за добу; всього виявлено 95 469 випадків – 2517 людей померли, 75 857 одужали;

• Миколаївська область – 429 випадків за добу; всього зафіксовано 49 004 випадки – 943 пацієнта померли, 40 749 одужали;

• Одеська область – 1 122 випадки за добу; всього підтверджено 99 371 випадок – 1626 людей померли, 81 899 одужали;

• Полтавська область – 697 випадків за добу; всього діагностовано 51 597 випадків – 1092 пацієнта померли, 44 460 одужали;

• Рівненська область – 376 випадків за добу; за час епідемії виявлено 54 090 випадків – 704 пацієнта померли, 49 653 одужали;

• Сумська область – 192 випадки за добу; за весь час зафіксовано 54 296 випадків – 756 людей померли, 48 381 одужали;

• Тернопільська область – 430 випадків за добу; всього підтверджено 50 442 випадки – 711 людей померли, 42 796 одужали;

• Харківська область – 843 випадки за добу; всього діагностовано 96 259 випадків – 1830 людей померли, 81 769 одужали;

• Херсонська область – 31 випадок за добу; за час епідемії зафіксовано 23 060 випадків – 682 пацієнта померли, 20 956 одужали;

• Хмельницька область – 376 випадків за добу; за весь час виявлено 57 656 випадків – 1043 пацієнта померли, 48 511 одужали;

• Черкаська область – 277 випадків за добу; всього діагностовано 53 907 випадків – 708 людей померли, 48 163 одужали;

• Чернівецька область – 579 випадків за добу; всього підтверджено 66 518 випадків – 1262 пацієнта померли, 48 566 одужали;

• Чернігівська область – 28 випадків за добу; всього зафіксовано 39 501 випадок – 821 пацієнт помер, 32 616 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 22 березня в Україні було щеплено 10 904 людини.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 121 929 людей.

Кількість щеплень, проведених у регіонах 22 березня:

• Вінницька область – 490 щеплень;

• Волинська область – 200 щеплень;

• Дніпропетровська область – 960 щеплень;

• Донецька область – 150 щеплень;

• Житомирська область – 590 щеплень;

• Закарпатська область – 500 щеплень;

• Запорізька область – 310 щеплень;

• Івано-Франківська область – 454 щеплення;

• Київська область – 310 щеплень;

• Кіровоградська область – 300 щеплень;

• Луганська область – 150 щеплень;

• Львівська область – 880 щеплень;

• м. Київ – 1 030 щеплень;

• Миколаївська область – 250 щеплень;

• Одеська область – 320 щеплень;

• Полтавська область – 620 щеплень;

• Рівненська область – 400 щеплень;

• Сумська область – 450 щеплень;

• Тернопільська область – 510 щеплень;

• Харківська область – 310 щеплень;

• Херсонська область – 510 щеплень;

• Хмельницька область – 160 щеплень;

• Чернівецька область – 110 щеплень;

• Чернігівська область – 100 щеплень;

• Черкаська область – 840 щеплень.

Щеплення проводилось 172 мобільними бригадами з імунізації та 156 пунктами щеплення.

Станом на 22 березня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 321 095 людей.