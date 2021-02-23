Станом на 23 лютого в Україні підтверджено понад 4,1 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і майже стільки ж одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 4182 людей: зокрема, захворіли 252 дитини і 219 медиків.

До лікарень госпіталізували ще 1236 осіб.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468) областях, м. Київ (454), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях.

Протягом доби померли 153 пацієнта. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 25 309 осіб. Одужали за добу 4351 пацієнт. За весь час коронавірус подолали 1 млн 151 тис. 777 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 311 844 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 49 600 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 23 660, методом ІФА – 14 782, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 11 158).

За час епідемії в Україні зроблено 6 млн 738 тис. 144 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 454 випадки за добу; всього виявлено 135 129 випадків – 2596 осіб померли, 92 303 одужали;

• Вінницька область – 243 випадки за добу; всього зафіксовано 33 382 випадки – 623 пацієнта померли, 26 692 одужали;

• Волинська область – 128 випадків за добу; всього виявлено 39 167 випадків – 623 пацієнта померли, 36 305 одужали;

• Дніпропетровська область – 126 випадків за добу; за час епідемії підтвердили 72 059 випадків – 1953 людини померли, 66 859 одужали;

• Донецька область – 58 випадків за добу; за весь час діагностовано 46 513 випадків – 1050 осіб померли, 43 578 одужали;

• Житомирська область – 67 випадків за добу; всього зафіксовано 48 746 випадків – 814 осіб померли, 43 713 одужали;

• Закарпатська область – 224 випадки за добу; всього виявлено 37 651 випадок – 843 пацієнта померли, 30 120 одужали;

• Запорізька область – 159 випадків за добу; всього підтверджено 68 930 випадків – 1077 осіб померли, 64 600 одужали;

• Івано-Франківська область – 716 випадків за добу; всього діагностовано 60 639 випадків – 1119 осіб померли, 47 686 одужали;

• Київська область – 196 випадків за добу; всього виявлено 73 750 випадків – 1221 пацієнт помер, 67 297 одужали;

• Кіровоградська область – 19 випадків за добу; за час епідемії виявлено 10 371 випадок – 365 осіб померли, 7925 одужали;

• Луганська область – 47 випадків за добу; всього зафіксовано 14 798 випадків – 450 осіб померли, 13 535 одужали;

• Львівська область – 197 випадків за добу; всього зафіксовано 76 630 випадків – 2236 осіб померли, 67 870 одужали;

• Миколаївська область – 92 випадки за добу; за весь час діагностовано 41 286 випадків – 772 пацієнта померли, 34 762 одужали;

• Одеська область – 159 випадків за добу; всього виявлено 84 683 випадки – 1404 пацієнта померли, 78 195 одужали;

• Полтавська область – 113 випадків за добу; всього зафіксовано 45 503 випадки – 958 осіб померли, 42 095 одужали;

• Рівненська область – 107 випадків за добу; всього підтверджено 48 172 випадки – 613 пацієнтів померли, 45 977 одужали;

• Сумська область – 42 випадки за добу; за весь час виявлено 47 806 випадків – 660 осіб померли, 45 226 одужали;

• Тернопільська область – 107 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 40 823 випадки – 586 осіб померли, 38 023 одужали;

• Харківська область – 188 випадків за добу; всього зафіксовано 82 013 випадків – 1543 людини померли, 75 954 одужали;

• Херсонська область – 8 випадків за добу; всього підтверджено 21 518 випадків – 630 осіб померли, 20 126 одужали;

• Хмельницька область – 118 випадків за добу; всього виявлено 46 834 випадки – 868 осіб померли, 43 713 одужали;

• Черкаська область – 140 випадків за добу; за час епідемії виявлено 48 111 випадків – 613 пацієнтів померли, 44 425 одужали;

• Чернівецька область – 468 випадків за добу; всього виявлено 51 990 випадків – 964 людини померли, 44 052 одужали;

• Чернігівська область – 6 випадків за добу; всього зафіксовано 35 340 випадків – 728 осіб померли, 30 746 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.