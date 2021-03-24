Станом на 24 березня в Україні підтверджено понад 14 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та новий рекорд смертей за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 14 174 людей: зокрема, захворіли 750 дітей та 434 медпрацівники.

До лікарень госпіталізували ще 5 438 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 342 людини, що є новим рекордним показником смертності за час епідемії в Україні (попередній був зафіксований станом на 23 березня – 333 людини).

За весь час епідемії померли 30 773 людини.

Одужали за добу 7 386 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 276 тис. 272 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 1 579 906 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 126 948 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 52 196, методом ІФА – 21 549, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 53 203).

За час епідемії в Україні зроблено 7 млн 778 тис. 231 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 1 300 випадків за добу; всього виявлено 155 336 випадків – 3163 пацієнта померли, 103 122 одужали;

• Вінницька область – 616 випадків за добу; всього зафіксовано 53 094 випадки – 921 пацієнт помер, 33 075 одужали;

• Волинська область – 275 випадків за добу; за весь час виявлено 44 705 випадків – 732 пацієнта померли, 39 808 одужали;

• Дніпропетровська область – 785 випадків за добу; всього підтверджено 85 298 випадків – 2228 людей померли, 72 989 одужали;

• Донецька область – 635 випадків за добу; всього діагностовано 54 677 випадків – 1219 людей померли, 46 413 одужали;

• Житомирська область – 453 випадки за добу; за весь час виявлено 66 231 випадок – 1092 пацієнта померли, 49 321 одужав;

• Закарпатська область – 637 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 51 566 випадків – 1223 пацієнта померли, 37 745 одужали;

• Запорізька область – 603 випадки за добу; всього підтверджено 75 392 випадки – 1334 пацієнта померли, 68 303 одужали;

• Івано-Франківська область – 351 випадок за добу; всього діагностовано 76 883 випадки – 1596 людей померли, 58 729 одужали;

• Київська область – 813 випадків за добу; всього виявлено 89 388 випадків – 1482 пацієнта померли, 75 431 одужали;

• Кіровоградська область – 113 випадків за добу; всього зафіксовано 12 204 випадки – 443 пацієнта померли, 8796 одужали;

• Луганська область – 152 випадки за добу; всього підтверджено 16 521 випадок – 505 людей померли, 14 681 одужали;

• Львівська область – 939 випадків за добу; всього діагностовано 96 408 випадків – 2528 людей померли, 76 273 одужали;

• Миколаївська область – 380 випадків за добу; за час епідемії виявлено 49 384 випадки – 952 пацієнта померли, 41 122 одужали;

• Одеська область – 1 177 випадків за добу; за весь час діагностовано 100 548 випадків – 1654 пацієнта померли, 82 343 одужали;

• Полтавська область – 450 випадків за добу; всього підтверджено 52 047 випадків – 1102 пацієнта померли, 44 700 одужали;

• Рівненська область – 540 випадків за добу; всього зафіксовано 54 630 випадків – 711 людей померли, 49 840 одужали;

• Сумська область – 494 випадки за добу; всього виявлено 54 790 випадків – 771 пацієнт помер, 48 590 одужали;

• Тернопільська область – 522 випадки за добу; всього підтверджено 50 964 випадки – 717 людей померли, 43 015 одужали;

• Харківська область – 809 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 97 068 випадків – 1846 людей померли, 82 167 одужали;

• Херсонська область – 128 випадків за добу; за весь час виявлено 23 188 випадків – 684 пацієнта померли, 20 978 одужали;

• Хмельницька область – 994 випадки за добу; всього підтверджено 58 650 випадків – 1057 людей померли, 48 718 одужали;

• Черкаська область – 426 випадків за добу; всього виявлено 54 333 випадки – 718 людей померли, 48 552 одужали;

• Чернівецька область – 484 випадки за добу; всього зафіксовано 67 002 випадки – 1271 пацієнт помер, 48 734 одужали;

• Чернігівська область – 98 випадків за добу; всього підтверджено 39 599 випадків – 824 пацієнта померли, 32 827 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 23 березня в Україні було щеплено 15 097 людей.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 137 026 людей. З них отримали 1 дозу – 137 025 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

Кількість щеплень, проведених у регіонах 23 березня:

• Вінницька область – 810 щеплень;

• Волинська область – 390 щеплень;

• Дніпропетровська область – 1 120 щеплень;

• Донецька область – 50 щеплень;

• Житомирська область – 700 щеплень;

• Закарпатська область – 630 щеплень;

• Запорізька область – 430 щеплень;

• Івано-Франківська область – 712 щеплень;

• Київська область – 890 щеплень;

• Кіровоградська область – 400 щеплень;

• Луганська область – 120 щеплень;

• Львівська область – 1 055 щеплень;

• м. Київ – 1 330 щеплень;

• Миколаївська область – 470 щеплень;

• Одеська область – 520 щеплень;

• Полтавська область – 610 щеплень;

• Рівненська область – 530 щеплень;

• Сумська область – 810 щеплень;

• Тернопільська область – 740 щеплень;

• Харківська область – 520 щеплень;

• Херсонська область – 550 щеплень;

• Хмельницька область – 240 щеплень;

• Чернівецька область – 190 щеплень;

• Чернігівська область – 350 щеплень;

• Черкаська область – 930 щеплень.

Щеплення проводилось 179 мобільними бригадами з імунізації та 341 пунктом щеплення.

Станом на 23 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 331 131 людина.