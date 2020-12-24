Станом на 24 грудня в Україні підтверджено майже 11,5 тис. випадків зараження коронавірусом COVID-19. Загальна кількість випадків вже перевищила 1 мільйон.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 11 490 людей: з них 488 дітей і 445 медиків.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в м. Київ (1377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях.

Протягом доби померли 223 пацієнта. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 17 395 людей. Одужали за добу 15 775 пацієнтів. З початку епідемії коронавірус подолали 631 435 пацієнтів.

Всього в Україні зафіксовано 1 001 132 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 66 358 тестувань на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 42 132, а методом ІФА – 24 226).

За весь час було проведено 5 млн 390 тис. 952 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 105 040 випадків; 1802 пацієнти померли, 35 761 одужав;

• Вінницька область – 21 490 випадків; 372 пацієнти померли, 13 802 одужали;

• Волинська область – 31 917 випадків; 496 осіб померли, 25 762 одужали;

• Дніпропетровська область – 55 174 випадки; 1300 осіб померли, 42 233 одужали;

• Донецька область – 33 738 випадків; 673 людини померли, 23 931 одужали;

• Житомирська область – 37 468 випадків; 623 людини померли, 30 088 одужали;

• Закарпатська область – 27 543 випадки; 619 осіб померли, 22 109 одужали;

• Запорізька область – 50 115 випадків; 505 осіб померли, 17 195 одужали;

• Івано-Франківська область – 42 482 випадки; 787 осіб померли, 23 234 одужали;

• Київська область – 55 497 випадків; 917 осіб померли, 28 836 одужали;

• Кіровоградська область – 8090 випадків; 236 пацієнтів померли, 3599 одужали;

• Луганська область – 9443 випадки; 259 осіб померли, 6681 одужали;

• Львівська область – 58 372 випадки; 1689 людей померли, 43 133 одужали;

• Миколаївська область – 28 351 випадок; 471 пацієнт помер, 13 097 одужали;

• Одеська область – 66 971 випадок; 977 осіб померли, 32 579 одужали;

• Полтавська область – 33 509 випадків; 701 пацієнт помер, 24 992 одужали;

• Рівненська область – 39 634 випадки; 487 осіб померли, 34 667 одужали;

• Сумська область – 38 923 випадки; 510 осіб померли, 31 895 одужали;

• Тернопільська область – 32 972 випадки; 446 осіб померли, 28 977 одужали;

• Харківська область – 66 788 випадків; 1023 людини померли, 52 124 одужали;

• Херсонська область – 16 408 випадків; 393 пацієнти померли, 6994 одужали;

• Хмельницька область – 37 600 випадків; 631 пацієнт помер, 30 764 одужали;

• Черкаська область – 36 418 випадків; 337 людей померли, 18 470 одужали;

• Чернівецька область – 38 914 випадків; 749 осіб померли, 26 473 одужали;

• Чернігівська область – 28 275 випадків; 392 пацієнти померли, 14 039 одужали.