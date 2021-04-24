Станом на 24 квітня в Україні підтверджено понад 12 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та майже на тисячу більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 12 711 людей. Зокрема, захворіли 532 дитини та 230 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 3 508 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у Дніпропетровській області (1 268), м. Київ (1 027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 392 людини. За весь час епідемії померли 42 092 людини. Одужали за добу 13 687 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 565 тис. 954 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 2 млн 017 тис. 341 випадок зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 92 136 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 40 734, методом ІФА – 17 731, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 671).

За час епідемії в Україні зроблено 9 млн 214 тис. 479 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ –1 027 випадків за добу; всього виявлено 191 165 випадків – 4415 людей померли, 119 737 одужали;

• Вінницька область – 332 випадки за добу; всього зафіксовано 66 795 випадків – 1452 пацієнта померли, 47 831 одужав;

• Волинська область –346 випадків за добу; всього підтверджено 55 592 випадки – 953 пацієнта померли, 46 483 одужали;

• Дніпропетровська область – 1 268 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 116 466 випадків – 3134 пацієнта померли, 91 938 одужали;

• Донецька область – 754 випадки за добу; за весь час виявлено 76 011 випадків – 1646 людей померли, 57 678 одужали;

• Житомирська область – 288 випадків за добу; всього зафіксовано 82 770 випадків – 1531 пацієнт помер, 64 049 одужали;

• Закарпатська область – 219 випадків за добу; всього підтверджено 59 503 випадки – 1494 пацієнта померли, 51 209 одужали;

• Запорізька область – 621 випадок за добу; всього діагностовано 93 436 випадків – 1807 людей померли, 74 170 одужали;

• Івано-Франківська область – 123 випадки за добу; за весь час виявлено 83 301 випадок – 1926 людей померли, 75 456 одужали;

• Київська область – 815 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 116 277 випадків – 2239 людей померли, 93 287 одужали;

• Кіровоградська область – 197 випадків за добу; всього підтверджено 17 142 випадки – 606 людей померли, 10 420 одужали;

• Луганська область – 255 випадків за добу; всього діагностовано 22 382 випадки – 670 людей померли, 17 555 одужали;

• Львівська область – 747 випадків за добу; всього виявлено 126 843 випадки – 3154 пацієнта померли, 95 415 одужали;

• Миколаївська область – 299 випадків за добу; всього зафіксовано 61 217 випадків – 1534 пацієнта померли, 49 386 одужали;

• Одеська область – 841 випадок за добу; за час епідемії підтверджено 130 631 випадок – 2396 людей померли, 93 733 одужали;

• Полтавська область – 641 випадок за добу; за весь час діагностовано 69 129 випадків – 1462 пацієнта померли, 58 020 одужали;

• Рівненська область – 518 випадків за добу; всього виявлено 69 457 випадків – 973 пацієнта померли, 59 153 одужали;

• Сумська область – 370 випадків за добу; всього зафіксовано 70 956 випадків – 1074 пацієнта померли, 59 565 одужали;

• Тернопільська область – 268 випадків за добу; всього підтверджено 64 664 випадки – 1021 пацієнт помер, 54 765 одужали;

• Харківська область – 964 випадки за добу; всього діагностовано 131 237 випадків – 2557 людей померли, 101 623 одужали;

• Херсонська область – 201 випадок за добу; за час епідемії виявлено 30 056 випадків – 874 пацієнта померли, 23 960 одужали;

• Хмельницька область – 479 випадків за добу; за весь час виявлено 81 560 випадків – 1535 людей померли, 64 857 одужали;

• Черкаська область – 592 випадки за добу; всього зафіксовано 72 245 випадків – 956 людей померли, 57 214 одужали;

• Чернівецька область – 166 випадків за добу; всього підтверджено 76 423 випадки – 1608 людей померли, 58 707 одужали;

• Чернігівська область – 380 випадків за добу; всього діагностовано 52 083 випадки – 1075 людей померли, 39 743 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 23 квітня в Україні було щеплено 14 339 людей.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 522 385 людей. З них отримали 1 дозу – 522 383 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість щеплень, зроблених у регіонах 23 квітня:

• м. Київ – 1 350 щеплень;

• Вінницька область – 494 щеплення;

• Волинська область – 325 щеплень;

• Дніпропетровська область – 1 108 щеплень;

• Донецька область – 655 щеплень;

• Житомирська область – 357 щеплень;

• Закарпатська область – 657 щеплень;

• Запорізька область – 1 128 щеплень;

• Івано-Франківська область – 383 щеплення;

• Київська область – 406 щеплень;

• Кіровоградська область – 299 щеплень;

• Луганська область – 316 щеплень;

• Львівська область – 673 щеплення;

• Миколаївська область – 382 щеплення;

• Одеська область – 948 щеплень;

• Полтавська область – 255 щеплень;

• Рівненська область – 497 щеплень;

• Сумська область – 147 щеплень;

• Тернопільська область – 284 щеплення;

• Харківська область – 1 353 щеплення;

• Херсонська область – 417 щеплень;

• Хмельницька область – 719 щеплень;

• Черкаська область – 300 щеплень;

• Чернівецька область – 550 щеплень;

• Чернігівська область – 336 щеплень.

Вакцинація здійснювалася 285 мобільними бригадами з імунізації та 431 пунктом щеплення.

Станом на 23 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 488 250 людей.