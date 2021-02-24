Станом на 24 лютого в Україні підтверджено понад 5,8 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і на дві тисячі менше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 5850 людей: зокрема, захворіли 316 дітей та 271 медик.

До лікарень госпіталізували ще 3049 осіб.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано: у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600) областях, м. Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.

Протягом доби померли 152 пацієнта. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 25 461 людина. Одужали за добу 3645 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 155 тис. 422 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 1 317 694 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 79 538 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 34 351, методом ІФА – 15 548, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 639).

За час епідемії в Україні зроблено 6 млн 772 тис. 495 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 547 випадків за добу; всього виявлено 135 676 випадків – 2602 пацієнта померли, 92 498 одужали;

• Вінницька область – 601 випадок за добу; всього зафіксовано 33 983 випадки – 633 людини померли, 26 902 одужали;

• Волинська область – 140 випадків за добу; всього виявлено 39 307 випадків – 628 осіб померли, 36 446 одужали;

• Дніпропетровська область – 227 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 72 286 випадків – 1964 людини померли, 66 972 одужали;

• Донецька область – 126 випадків за добу; за весь час діагностовано 46 639 випадків – 1051 пацієнт помер, 43 659 одужали;

• Житомирська область – 164 випадки за добу; всього зафіксовано 48 910 випадків – 820 осіб померли, 43 934 одужали;

• Закарпатська область – 389 випадків за добу; всього виявлено 38 040 випадків – 856 осіб померли, 30 244 одужали;

• Запорізька область – 156 випадків за добу; всього підтверджено 69 086 випадків – 1093 пацієнта померли, 64 704 одужали;

• Івано-Франківська область – 600 випадків за добу; всього діагностовано 61 239 випадків – 1129 осіб померли, 47 970 одужали;

• Київська область – 275 випадків за добу; за час епідемії виявлено 74 025 випадків – 1228 осіб померли, 67 527 одужали;

• Кіровоградська область – 58 випадків за добу; за весь час виявлено 10 429 випадків – 365 осіб померли, 7957 одужали;

• Луганська область – 51 випадок за добу; всього зафіксовано 14 849 випадків – 453 пацієнта померли, 13 576 одужали;

• Львівська область – 287 випадків за добу; всього діагностовано 76 917 випадків – 2243 пацієнта померли, 68 019 одужали;

• Миколаївська область – 204 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 41 490 випадків – 774 пацієнта померли, 34 899 одужали;

• Одеська область – 215 випадків за добу; всього виявлено 84 898 випадків – 1414 людей померли, 78 284 одужали;

• Полтавська область – 92 випадки за добу; всього виявлено 45 595 випадків – 964 людини померли, 42 191 одужали;

• Рівненська область – 145 випадків за добу; за весь час діагностовано 48 317 випадків – 614 пацієнтів померли, 46 120 одужали;

• Сумська область – 136 випадків за добу; всього зафіксовано 47 942 випадки – 663 пацієнта померли, 45 456 одужали;

• Тернопільська область – 174 випадки за добу; всього виявлено 40 997 випадків – 588 осіб померли, 38 090 одужали;

• Харківська область – 361 випадок за добу; за час епідемії підтверджено 82 374 випадки – 1553 людини померли, 76 091 одужали;

• Херсонська область – 28 випадків за добу; всього виявлено 21 546 випадків – 633 пацієнта померли, 20 143 одужали;

• Хмельницька область – 235 випадків за добу; всього виявлено 47 069 випадків – 870 осіб померли, 43 890 одужали;

• Черкаська область – 74 випадки за добу; всього зафіксовано 48 185 випадків – 618 осіб померли, 44 778 одужали;

• Чернівецька область – 524 випадки за добу; за час епідемії діагностовано 52 514 випадків – 971 пацієнт помер, 44 270 одужали;

• Чернігівська область – 41 випадок за добу; всього виявлено 35 381 випадок – 734 особи померли, 30 802 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.