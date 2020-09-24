Станом на 24 вересня в Україні підтверджено понад 3,3 тис. нових випадків коронавірусу COVID-19 за добу і рекордну кількість одужань.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 3372 людини: в тому числі 242 дитини й 172 медики.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Києві (330), Дніпропетровській області (298), Харківській області (285), Тернопільській області (265), Львівській області (205), Одеській області (179), Рівненській області (162), Івано- Франківській області (141), Запорізькій області (139), Київській області (138), Хмельницькій області (136), Донецькій області (133), Черкаській області (117), Чернівецькій області (114), Чернігівській області (110), Волинській області (103), Вінницькій області (101).

За добу померли ще 52 людини. Серед них – одна дитина. Згідно з даними МОЗ України, це другий летальний випадок серед дітей за час епідемії.

У цілому в Україні від ускладнень COVID-19 померли 3757 осіб.

При цьому одужали за добу 1788 пацієнтів, що є рекордним показником з початку епідемії COVID-19 в Україні.

Загалом коронавірус в Україні подолали 83 458 пацієнтів.

Всього за час епідемії в Україні COVID-19 виявили у 188 106 осіб: з них 12 400 – діти, а 14 337 – медики.

За минулу добу було проведено 51 841 тестування на коронавірус (з них 26 779 – методом ПЛР, а решта – методом ІФА, на антитіла до вірусу).

Всього проведено 2 млн 129 тис. 156 тестувань методом ПЛР.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 5556 випадків; 104 людини померли, 3620 одужали;

• Волинська область – 7235 випадків; 155 осіб померли, 4991 одужала;

• Дніпропетровська область – 4692 випадки; з них 94 летальних; 2478 пацієнтів одужали;

• Донецька область – 2767 випадків; в тому числі 54 летальних; 1048 пацієнтів одужали;

• Житомирська область – 5262 випадки; 96 осіб померли, 2948 одужали;

• Закарпатська область – 9416 випадків; 298 осіб померли, 4364 одужали;

• Запорізька область – 3288 випадків; з них 50 летальних; 1159 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 12 952 випадки; 291 людина померла, 5867 одужали;

• Кіровоградська область – 1039 випадків; в тому числі 55 летальних; 801 пацієнт одужав;

• м. Київ – 20 665 випадків; 333 людини померли, 6149 одужали;

• Київська область – 8286 випадків; 165 осіб померли, 5108 одужали;

• Львівська область – 19 250 випадків; 536 осіб померли, 6464 одужали;

• Луганська область – 841 випадок; з них 8 летальних; 440 пацієнтів одужали;

• Миколаївська область – 2717 випадків; в тому числі 69 летальних; 872 пацієнти одужали;

• Одеська область – 12 309 випадків; 174 людини померли, 2518 одужали;

• Полтавська область – 1677 випадків; в тому числі 34 летальних; 835 пацієнтів одужали;

• Рівненська область – 11 621 випадок; 156 осіб померли, 9157 одужали;

• Сумська область – 3352 випадки; з них 58 летальних; 1515 пацієнтів одужали;

• Тернопільська область – 12 334 випадки; 149 осіб померли, 5996 одужали;

• Харківська область – 16 193 випадки; 316 осіб померли, 4298 одужали;

• Херсонська область – 905 випадків; в тому числі 21 летальний; 905 пацієнтів одужали;

• Хмельницька область – 5185 випадків; 98 осіб померли, 2225 одужали;

• Чернівецька область – 13 562 випадки; 342 людини померли, 7790 одужали;

• Черкаська область – 3355 випадків; в тому числі 51 летальний; 1525 пацієнтів одужали;

• Чернігівська область – 3647 випадків; з них 50 летальних; 793 пацієнти одужали.