Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 24 жовтня

Станом на 24 жовтня в Україні зафіксовано 337 410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Так, за минулу добу в Україні зафіксували 7 014 нових випадків COVID-19.

За минулу добу одужали 2177 пацієнтів, а 125 – померли.

Всього за період епідемії в Україні від COVID-19 одужали 139 755 осіб, а 6289 – померли.

В Україні залишається високим показник госпіталізації хворих на COVID-19. На сьогодні 61 % ліжок, відведених для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою, уже зайняті.

За минулу добу було здійснено рекордну кількість ПЛР-тестувань – більше 40 тисяч досліджень. МОЗ розраховує, що у листопаді цей показник становитиме 50 тисяч тестувань за добу.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 9 081 випадок;

Волинська область — 12 009 випадків;

Дніпропетровська область — 12 685 випадків;

Донецька область — 8 410 випадків;

Житомирська область — 11 748 випадків;

Закарпатська область — 12 801 випадок;

Запорізька область — 7 792 випадки;

Івано-Франківська область — 17 984 випадки;

Кіровоградська область — 1 955 випадків;

м. Київ — 33 695 випадків;

Київська область — 14 247 випадків;

Львівська область — 26 868 випадків;

Луганська область — 3 083 випадки;

Миколаївська область — 6 790 випадків;

Одеська область — 21 491 випадок;

Полтавська область — 7 694 випадки;

Рівненська область — 17 257 випадків;

Сумська область — 10 112 випадків;

Тернопільська область — 18 849 випадків;

Харківська область — 32 112 випадків;

Херсонська область — 3 061 випадок;

Хмельницька область — 12 863 випадки;

Чернівецька область — 19 116 випадків;

Черкаська область — 7 921 випадок;

Чернігівська область — 7 786 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.