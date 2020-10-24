Covid-19 Україна

оновлено 24.10.2020 о 12:02

Всього:

337410(+7014)

Хворіють:

191366(+7014)

Вилікувались:

139755(+2177)

Померло:

6289(+125)

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Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 24 жовтня

Станом на 24 жовтня в Україні зафіксовано 337 410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Субота, 24 жовтня 2020, 12:55

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Так, за минулу добу в Україні зафіксували 7 014 нових випадків COVID-19.

За минулу добу одужали 2177 пацієнтів, а 125 – померли.

Всього за період епідемії в Україні від COVID-19 одужали 139 755 осіб, а 6289 – померли.

В Україні залишається високим показник госпіталізації хворих на COVID-19. На сьогодні 61 % ліжок, відведених для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою, уже зайняті.

За минулу добу було здійснено рекордну кількість ПЛР-тестувань – більше 40 тисяч досліджень. МОЗ розраховує, що у листопаді цей показник становитиме 50 тисяч тестувань за добу.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
  • Вінницька область — 9 081 випадок;
  • Волинська область — 12 009 випадків;
  • Дніпропетровська область — 12 685 випадків;
  • Донецька область — 8 410 випадків;
  • Житомирська область — 11 748 випадків;
  • Закарпатська область — 12 801 випадок;
  • Запорізька область — 7 792 випадки;
  • Івано-Франківська область — 17 984 випадки;
  • Кіровоградська область — 1 955 випадків;
  • м. Київ — 33 695 випадків;
  • Київська область — 14 247 випадків;
  • Львівська область — 26 868 випадків;
  • Луганська область — 3 083 випадки;
  • Миколаївська область — 6 790 випадків;
  • Одеська область — 21 491 випадок;
  • Полтавська область — 7 694 випадки;
  • Рівненська область — 17 257 випадків;
  • Сумська область — 10 112 випадків;
  • Тернопільська область — 18 849 випадків;
  • Харківська область — 32 112 випадків;
  • Херсонська область — 3 061 випадок;
  • Хмельницька область — 12 863 випадки;
  • Чернівецька область — 19 116 випадків;
  • Черкаська область — 7 921 випадок;
  • Чернігівська область — 7 786 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

  • З 19 жовтня в Україні почав діяти новий карантинний поділ регіонів.
  • У МОЗ України розробили детальний план, який враховує здатність системи охорони здоров’я і визначає алгоритм дій відповідно до чотирьох рівнів небезпеки.
Теги: МОЗ, Коронавірус, статистика

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