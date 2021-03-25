Станом на 25 березня в Україні підтверджено понад 16,6 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, що є рекордним показником, та найбільшу за весь час кількість смертей за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 16 669 осіб. Це найбільша кількість людей, які захворіли протягом доби, за весь час епідемії на території України.

Зокрема, COVID-19 виявили у 786 дітей та 446 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували ще 4 838 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (1 267), Одеській (1 235), Житомирській (1 136), Львівській (1 032) та Хмельницькій (989) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 362 людини (що є найбільшим показником за час епідемії). Варто зазначити, що в Україні вже третій день поспіль — абсолютний рекорд смертності від коронавірусу за добу.

За весь час епідемії померли 31 135 людей.

Одужали за добу 6 748 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 283 тис. 020 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 596 575 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 128 615 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 57 818, методом ІФА – 22 950, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 847).

Як зазначили в МОЗ, в Україні встановлений рекорд проведення ПЛР-тестів на COVID-19 за добу з початку 2021 року.

За час епідемії в Україні зроблено 7 млн 836 тис. 049 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 1 267 випадків за добу; всього виявлено 156 603 випадки – 3198 людей померли, 103 722 одужали;

• Вінницька область – 772 випадки за добу; всього зафіксовано 53 866 випадків – 941 пацієнт помер, 33 458 одужали;

• Волинська область – 349 випадків за добу; всього підтверджено 45054 випадки – 735 людей померли, 39 935 одужали;

• Дніпропетровська область – 892 випадки за добу; за весь час діагностовано 86 190 випадків – 2265 людей померли, 73 229 одужали;

• Донецька область – 778 випадків за добу; за час епідемії виявлено 55 455 випадків – 1229 людей померли, 46 624 одужали;

• Житомирська область – 1 136 випадків за добу; всього зафіксовано 67 367 випадків – 1099 людей померли, 49 581 одужали;

• Закарпатська область – 668 випадків за добу; всього підтверджено 52 234 випадки – 1237 людей померли, 38 469 одужали;

• Запорізька область – 488 випадків за добу; всього діагностовано 75 880 випадків – 1351 пацієнт помер, 68 457 одужали;

• Івано-Франківська область – 512 випадків за добу; за весь час виявлено 77 395 випадків – 1622 пацієнта померли, 59 463 одужали;

• Київська область – 872 випадки за добу; за час епідемії зафіксовано 90 260 випадків – 1503 пацієнта померли, 75 784 одужали;

• Кіровоградська область – 184 випадки за добу; всього підтверджено 12 388 випадків – 447 людей померли, 8829 одужали;

• Луганська область – 141 випадок за добу; всього діагностовано 16 662 випадки – 506 людей померли, 14 734 одужали;

• Львівська область – 1 032 випадки за добу; за час епідемії виявлено 97 440 випадків – 2552 пацієнта померли, 76 479 одужали;

• Миколаївська область – 377 випадків за добу; за весь час підтверджено 49 761 випадок – 973 пацієнта померли, 41 311 одужали;

• Одеська область – 1 235 випадків за добу; всього зафіксовано 101 783 випадки – 1679 людей померли, 82 439 одужали;

• Полтавська область – 521 випадок за добу; всього діагностовано 52 568 випадків – 1108 людей померли, 44 964 випадки одужали;

• Рівненська область – 626 випадків за добу; за весь час виявлено 55 256 випадків – 716 людей померли, 50 058 одужали;

• Сумська область – 613 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 55 403 випадки – 780 людей померли, 48 739 одужали;

• Тернопільська область – 531 випадок за добу; всього підтверджено 51 495 випадків – 719 людей померли, 43 378 одужали;

• Харківська область – 918 випадків за добу; всього діагностовано 97 986 випадків – 1865 людей померли, 82 767 одужали;

• Херсонська область – 168 випадків за добу; всього виявлено 23 356 випадків – 689 людей померли, 21 054 одужали;

• Хмельницька область – 989 випадків за добу; всього зафіксовано 59 639 випадків – 1072 пацієнта померли, 49 019 одужали;

• Черкаська область – 509 випадків за добу; всього підтверджено 54 842 випадки – 725 людей померли, 48 707 одужали;

• Чернівецька область – 543 випадки за добу; за весь час діагностовано 67 545 випадків – 1292 пацієнта померли, 48 881 одужали;

• Чернігівська область – 548 випадків за добу; за час епідемії виявлено 40 147 випадків – 832 пацієнта померли, 32 939 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 24 березня в Україні було щеплено 18 561 людину.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 155 587 людей.

Кількість щеплень, зроблених у регіонах 24 березня:

• м. Київ – 1 750 щеплень;

• Вінницька область – 1 160 щеплень;

• Волинська область – 270 щеплень;

• Дніпропетровська область – 1 610 щеплень;

• Донецька область – 340 щеплень;

• Житомирська область – 730 щеплень;

• Закарпатська – 490 щеплень;

• Запорізька область – 620 щеплень;

• Івано-Франківська область – 784 щеплення;

• Київська область – 1 290 щеплень;

• Кіровоградська область – 380 щеплень;

• Луганська область – 280 щеплень;

• Львівська область – 1 030 щеплень;

• Миколаївська область – 690 щеплень;

• Одеська область – 470 щеплень;

• Полтавська область – 840 щеплень;

• Рівненська область – 550 щеплень;

• Сумська область – 907 щеплень;

• Тернопільська область – 870 щеплень;

• Харківська область – 350 щеплень;

• Херсонська область – 1 000 щеплень;

• Хмельницька область – 250 щеплень;

• Черкаська область – 1 000 щеплень;

• Чернівецька область – 320 щеплень;

• Чернігівська область – 580 щеплень.

Щеплення проводилось 183 мобільними бригадами з імунізації та 457 пунктами щеплення.

Станом на 24 березня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 341 952 людини.