Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 16 669 осіб. Це найбільша кількість людей, які захворіли протягом доби, за весь час епідемії на території України.
Зокрема, COVID-19 виявили у 786 дітей та 446 медпрацівників.
До лікарень госпіталізували ще 4 838 осіб.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (1 267), Одеській (1 235), Житомирській (1 136), Львівській (1 032) та Хмельницькій (989) областях.
Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 362 людини (що є найбільшим показником за час епідемії). Варто зазначити, що в Україні вже третій день поспіль — абсолютний рекорд смертності від коронавірусу за добу.
За весь час епідемії померли 31 135 людей.
Одужали за добу 6 748 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 283 тис. 020 пацієнтів.
Всього в Україні було виявлено 1 596 575 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 128 615 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 57 818, методом ІФА – 22 950, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 847).
Як зазначили в МОЗ, в Україні встановлений рекорд проведення ПЛР-тестів на COVID-19 за добу з початку 2021 року.
За час епідемії в Україні зроблено 7 млн 836 тис. 049 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 1 267 випадків за добу; всього виявлено 156 603 випадки – 3198 людей померли, 103 722 одужали;
• Вінницька область – 772 випадки за добу; всього зафіксовано 53 866 випадків – 941 пацієнт помер, 33 458 одужали;
• Волинська область – 349 випадків за добу; всього підтверджено 45054 випадки – 735 людей померли, 39 935 одужали;
• Дніпропетровська область – 892 випадки за добу; за весь час діагностовано 86 190 випадків – 2265 людей померли, 73 229 одужали;
• Донецька область – 778 випадків за добу; за час епідемії виявлено 55 455 випадків – 1229 людей померли, 46 624 одужали;
• Житомирська область – 1 136 випадків за добу; всього зафіксовано 67 367 випадків – 1099 людей померли, 49 581 одужали;
• Закарпатська область – 668 випадків за добу; всього підтверджено 52 234 випадки – 1237 людей померли, 38 469 одужали;
• Запорізька область – 488 випадків за добу; всього діагностовано 75 880 випадків – 1351 пацієнт помер, 68 457 одужали;
• Івано-Франківська область – 512 випадків за добу; за весь час виявлено 77 395 випадків – 1622 пацієнта померли, 59 463 одужали;
• Київська область – 872 випадки за добу; за час епідемії зафіксовано 90 260 випадків – 1503 пацієнта померли, 75 784 одужали;
• Кіровоградська область – 184 випадки за добу; всього підтверджено 12 388 випадків – 447 людей померли, 8829 одужали;
• Луганська область – 141 випадок за добу; всього діагностовано 16 662 випадки – 506 людей померли, 14 734 одужали;
• Львівська область – 1 032 випадки за добу; за час епідемії виявлено 97 440 випадків – 2552 пацієнта померли, 76 479 одужали;
• Миколаївська область – 377 випадків за добу; за весь час підтверджено 49 761 випадок – 973 пацієнта померли, 41 311 одужали;
• Одеська область – 1 235 випадків за добу; всього зафіксовано 101 783 випадки – 1679 людей померли, 82 439 одужали;
• Полтавська область – 521 випадок за добу; всього діагностовано 52 568 випадків – 1108 людей померли, 44 964 випадки одужали;
• Рівненська область – 626 випадків за добу; за весь час виявлено 55 256 випадків – 716 людей померли, 50 058 одужали;
• Сумська область – 613 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 55 403 випадки – 780 людей померли, 48 739 одужали;
• Тернопільська область – 531 випадок за добу; всього підтверджено 51 495 випадків – 719 людей померли, 43 378 одужали;
• Харківська область – 918 випадків за добу; всього діагностовано 97 986 випадків – 1865 людей померли, 82 767 одужали;
• Херсонська область – 168 випадків за добу; всього виявлено 23 356 випадків – 689 людей померли, 21 054 одужали;
• Хмельницька область – 989 випадків за добу; всього зафіксовано 59 639 випадків – 1072 пацієнта померли, 49 019 одужали;
• Черкаська область – 509 випадків за добу; всього підтверджено 54 842 випадки – 725 людей померли, 48 707 одужали;
• Чернівецька область – 543 випадки за добу; за весь час діагностовано 67 545 випадків – 1292 пацієнта померли, 48 881 одужали;
• Чернігівська область – 548 випадків за добу; за час епідемії виявлено 40 147 випадків – 832 пацієнта померли, 32 939 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом 24 березня в Україні було щеплено 18 561 людину.
Від початку кампанії з вакцинації щеплено 155 587 людей.
Кількість щеплень, зроблених у регіонах 24 березня:
• м. Київ – 1 750 щеплень;
• Вінницька область – 1 160 щеплень;
• Волинська область – 270 щеплень;
• Дніпропетровська область – 1 610 щеплень;
• Донецька область – 340 щеплень;
• Житомирська область – 730 щеплень;
• Закарпатська – 490 щеплень;
• Запорізька область – 620 щеплень;
• Івано-Франківська область – 784 щеплення;
• Київська область – 1 290 щеплень;
• Кіровоградська область – 380 щеплень;
• Луганська область – 280 щеплень;
• Львівська область – 1 030 щеплень;
• Миколаївська область – 690 щеплень;
• Одеська область – 470 щеплень;
• Полтавська область – 840 щеплень;
• Рівненська область – 550 щеплень;
• Сумська область – 907 щеплень;
• Тернопільська область – 870 щеплень;
• Харківська область – 350 щеплень;
• Херсонська область – 1 000 щеплень;
• Хмельницька область – 250 щеплень;
• Черкаська область – 1 000 щеплень;
• Чернівецька область – 320 щеплень;
• Чернігівська область – 580 щеплень.
Щеплення проводилось 183 мобільними бригадами з імунізації та 457 пунктами щеплення.
Станом на 24 березня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 341 952 людини.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 4 березня десятеро людей (п’ятеро лікарів і п’ятеро селебріті) вакцинувалися в прямому ефірі програми “Право на владу”. Серед них співачка Руслана, телеведучий Олександр Педан та інші. Це стало можливим завдяки наказу МОЗ від 1 березня, згідно з яким в Україні дозволили вакцинувати проти COVID-19 громадських діячів.
- Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.
- 19 березня Міністр охорони здоров’я Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19.
- Міністерство охорони здоров’я України планує в 2021 році закупити майже 8 млн доз вакцин проти коронавірусу COVID-19 для вакцинування 3,9 млн осіб. Про це повідомила експертна організація StateWatch, яка проаналізувала бюджетну програму МОЗ.