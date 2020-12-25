Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за минулу добу захворіли 11 035 людей: з них 484 дитини і 388 медиків.
Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в м. Київ (1038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.
Протягом доби померли 186 осіб. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 17 581 людина.
Одужали за добу 15 337 пацієнтів. З початку епідемії коронавірус подолали 646 772 пацієнта.
Всього в Україні зафіксовано 1 млн 012 тис. 167 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 58 874 тестування на коронавірус (зокрема, методом ПЛР – 37 873, а методом ІФА – 21 001).
За весь час було проведено 5 млн 428 тис. 825 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 106 078 випадків; 1816 людей померли, 36 969 одужали;
• Вінницька область – 21 698 випадків; 374 людини померли, 13 976 одужали;
• Волинська область – 32 149 випадків; 497 осіб померли, 26 427 одужали;
• Дніпропетровська область – 55 680 випадків; 1320 людей померли, 42 791 одужали;
• Донецька область – 34 225 випадків; 678 осіб померли, 24 885 одужали;
• Житомирська область – 37 848 випадків; 628 осіб померли, 30 389 одужали;
• Закарпатська область – 27 650 випадків; 623 пацієнти померли, 22 330 одужали;
• Запорізька область – 50 805 випадків; 515 людей померли, 17 644 одужали;
• Івано-Франківська область – 42 611 випадків; 790 осіб померли, 24 285 одужали;
• Київська область – 56 374 випадки; 928 осіб померли, 30 475 одужали;
• Кіровоградська область – 8149 випадків; 239 пацієнтів померли, 3795 одужали;
• Луганська область – 9725 випадків; 265 пацієнтів померли, 6771 одужали;
• Львівська область – 58 875 випадків; 1698 людей померли, 43 768 одужали;
• Миколаївська область – 28 805 випадків; 478 осіб померли, 13 491 одужали;
• Одеська область – 67 934 випадки; 996 осіб померли, 34 826 одужали;
• Полтавська область – 33 997 випадків; 708 пацієнтів померли, 25 796 одужали;
• Рівненська область – 39 979 випадків; 492 пацієнти померли, 35 174 одужали;
• Сумська область – 39 490 випадків; 513 осіб померли, 32 144 одужали;
• Тернопільська область – 33 175 випадків; 448 осіб померли, 29 184 одужали;
• Харківська область – 67 417 випадків; 1041 пацієнт помер, 52 961 одужав;
• Херсонська область – 16 679 випадків; 399 осіб померли, 7238 одужали;
• Хмельницька область – 38 004 випадки; 638 осіб померли, 31 246 одужали;
• Черкаська область – 36 947 випадків; 347 людей померли, 19 165 одужали;
• Чернівецька область – 39 143 випадки; 754 людини померли, 26 750 одужали;
• Чернігівська область – 28 730 випадків; 396 пацієнтів померли, 14 292 одужали.
- Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
- Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
- Більш ніж половина українців не мають наміру вакцинуватися проти коронавірусу COVID-19, якщо вакцина буде платною. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.
- Міністерство охорони здоров’я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.