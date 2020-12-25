Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за минулу добу захворіли 11 035 людей: з них 484 дитини і 388 медиків.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстровано: в м. Київ (1038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.

Протягом доби померли 186 осіб. За весь час епідемії в Україні від ускладнень COVID-19 померли 17 581 людина.

Одужали за добу 15 337 пацієнтів. З початку епідемії коронавірус подолали 646 772 пацієнта.